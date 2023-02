„Widzimy, że wysyłają więcej żołnierzy, więcej broni, mają większy potencjał (militarny)” – tak o rozpoczętej rosyjskiej ofensywie mówił na konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg. Zaostrzają się walki o Bachmut. Dowódca batalionu Swoboda Wołodymyr Nazarenko przekazał, że całe miasto, jak i Konstantynówka są pod „szalonym, chaotycznym ostrzałem”. Według danych ONZ w czasie inwazji na Ukrainę zginęło już 7199 cywilów, a ponad 11 tys. zostało rannych. Organizacja przyznaje, że dane mogą być jeszcze wyższe. 14.02.2023 r. to 356. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za wschodnią granicą Polski znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

- Trzy rosyjskie myśliwce pojawiły się przy granicy z Polską. Przechwyciły je dwa holenderskie F-35.

- Rosjanie skupiają swoje działania ofensywne na kierunkach: Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka, Nowopawliwka - przekazał sztab generalny Ukrainy.

- "Obecne tempo zużycia amunicji przez Ukrainę wielokrotnie przewyższa tempo naszej produkcji. Nasz przemysł obronny jest pod presją (...). Musimy zwiększyć produkcję i zainwestować w zdolności produkcyjne" - przekazał na konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg.

- Prezydent Mołdawii Maia Sandu poinformowała, że Rosja ma plany przewrotu w Mołdawii. Informacje o rosyjskich próbach zachwiania systemem demokratycznym w Mołdawii potwierdził zastępca szefa NATO, Mircea Geoana.

06:17

"W ciągu ostatniej doby oddziały naszych żołnierzy odpierały ataki okupantów na terenie obwodu charkowskiego: Newśke, Kreminnej, Szypyliwki; terenie obwodu ługańskiego: Biłohoriwki, Fiodorówki; obwodu donieckiego: Paraskowijiwki, Bachmutu, Wodiane, Marjinki i Pobiedy" - przekazała ukraińska armia.

06:02

Rosjanie skupiają swoje działania ofensywne na kierunkach: Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka, Nowopawliwka - przekazał sztab generalny Ukrainy.

05:33

W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 15 nalotów na miejsca, w których są rosyjscy żołnierze - wynika z informacji przekazanej przez sztab generalny Ukrainy. Ponadto Ukraińcy zestrzelili dwa rosyjskie - Su-24M i Su-25.

05:10

"Każdy, kto popełnił zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości na Krymie, prowadził nielegalne prześladowania działaczy, dziennikarzy lub innych obywateli naszego kraju z powodów politycznych, musi ponieść zasłużoną karę. Kto okradał mieszkańców, odbierał im dostęp do surowców naturalnych, prowadził rosyjską propagandę czy szkolił dzieci do służby w armii rosyjskiej. Przede wszystkim mówimy o najwyższych urzędnikach administracji okupacyjnej, którzy podejmowali decyzje zarządcze i przyczynili się do ustanowienia reżimu okupacyjnego" - powiedziała mediom przedstawicielka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Tamila Taszewa.

Jej zdaniem amnestia lub lustracja powinny dotyczyć osób, które pracowały w strukturach okupacyjnych, ale nie podejmowali decyzji kierowniczych i nie popełnili innych przestępstw.