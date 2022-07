Prezydent Ukrainy apeluje o nowe sankcje dla Rosji. Mówi, że „terror to wirus”. Chce też trybunału do osądzenia rosyjskiej agresji. W czwartkowym ataku na centrum Winnicy zginęły co najmniej 23 osoby, w tym troje dzieci. Dziś 142. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ostrzelany przez Rosjan budynek w Winnicy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA 08:52 Celem rosyjskiego ataku na Mikołajew na południu Ukrainy były budynki dwóch wyższych uczelni - poinformował szef obwodowej administracji Witalij Kim. Według niego rano na miasto spadło co najmniej 10 pocisków. Gubernator opublikował nagranie, na którym widać kilka potężnych eksplozji siedziby jednej z uczelni. Są poważne zniszczenia. Słupy dymu unoszą się na wysokość ponad stu metrów. Na razie wiadomo o dwóch osobach rannych. Telegram 08:30 Atak rakietowy na centrum Winnicy to element prowadzonej systematycznie rosyjskiej kampanii uderzeń w dzielnice mieszkalne miast - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW). W Donbasie trwa pauza operacyjna przed atakiem na linii Słowiańsk-Siwersk-Bachmut. 08:28 Wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na Siwersk w obwodzie donieckim oraz próbują atakować w kierunku Sołedaru, Bachmutu i Słowiańska - informuje sztab generalny armii ukraińskiej. 07:31 Nocne ataki rakietowe na Charków - uszkodzone zostały domy mieszkalne i budynki dwóch szkół. Rosjanie ostrzelali też obwód dniepropietrowski - tam używali między innymi amunicji fosforowej. W jednej z miejscowości także została zburzona szkoła oraz prywatne domy. 05:12 Bezkarność terrorystów stanowi zachętę dla innych, dlatego nowe sankcje powinny być nałożone na Rosję tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że potrzebny jest także trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji. "Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych. Nowe sankcje (za terroryzm) są potrzebne tak szybko jak to możliwe" - powiedział. 05:06 Strona ukraińska pracuje nad zorganizowaniem korytarza humanitarnego dla ewakuacji cywilów z terytorium Ławry Świętogórskiej w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Jest tam ok. 600 cywilów: pielgrzymi, okoliczna ludność oraz zakonnicy. Ok. 100 zakonników odmawia ewakuacji. Część z nich nie chce wyjeżdżać, ponieważ są ranni, bądź z uwagi na wiek i schorzenia. Zobacz również: Prezydent Zełenski apeluje o niezwłoczne nałożenie nowych sankcji na Rosję

