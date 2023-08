05:47

Według agencji Interfax Gerasimow przeprowadził inspekcję centrum dowodzenia i podkreślił znaczenie ataków wyprzedzających przeciwko Ukraińcom.

05:42

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gerasimow odwiedził rosyjskie wojska w obwodzie zaporoskim - twierdzą rosyjskie media.

05:34

W wyniku ataków wrogich dronów na Charków doszło do co najmniej dwóch trafień - jednego w budynek szkoły, a drugiego - w centrum miasta; jedna osoba została ranna - podał we wtorek nad ranem portal ukraińskiej telewizji Suspilne, powołując się na szefa policji obwodu charkowskiego.

W szkole zawodowej, w którą uderzył dron, nikogo nie było, ale budynek w znacznej części uległ zniszczeniu.

Jak poinformował szef policji obwodu charkowskiego Wołodymyr Tymoszko, drugi dron uderzył w centralnej część Charkowa, ranny tam został mężczyzna.



05:20

Według władz rosyjskiej stolicy - jak pisze ukraiński portal - kilka dronów miało zostać zestrzelony próbując wlecieć do Moskwy, ale jeden uderzył w wieżowiec w centrum biznesowym, w ten sam, który został trafiony podczas poprzedniego ataku w nocy z soboty na niedzielę.

Jak pisze Ukrainska Prawda, rosyjskie media pokazują nagrania wideo z momentu uderzenia drona w centrum biznesowe. Według władz uszkodzona została szklana fasada budynku na 21. piętrze. Brak jest osób poszkodowanych.