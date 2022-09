"Rosja straciła prawdopodobnie co najmniej cztery myśliwce w ciągu minionych 10 dni, a 55 od początku inwazji" - poinformowało ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej. W miejscowości Humań w środkowej Ukrainie rozpoczęła się doroczna pielgrzymka z okazji Rosz Haszana - dwudniowego święta rozpoczynającego w judaizmie nowy rok. Do Humania przyjechało cztery tysiące chasydów. Najnowsze informacje dotyczące 208. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 19.09.2022.

Wybuch na terenie Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej / ENERGOATOM /HANDOUT HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

17:43

Niemcy dostarczą Ukrainie cztery kolejne samobieżne haubice. Dostawa zostanie rozpoczęta natychmiast - poinformowało w poniedziałek w Berlinie ministerstwo obrony. Samobieżna haubica Panzerhaubitze 2000 to ciężkie działo artyleryjskie o zasięgu do 40 kilometrów. Dostawa ma obejmować również pakiet amunicji.

Niemiecki rząd podkreślił, że Ukraina wyraziła chęć posiadania kolejnych haubic. Niemcy dostarczą więc haubice, "aby dalej wspierać Ukrainę w jej odważnej walce z brutalnym atakiem Rosji". Liczba dział artyleryjskich dostarczonych przez Niemcy wzrasta tym samym do 14.

17:33

Pocisk spadł 300 metrów od elektrowni atomowej - Kijów Independent.

17:20

Kijów Independent opublikował korektę informacji dotyczącej rosyjskiego ostrzału - pocisk spadł w rejonie elektrowni w obwodzie mikołajowskim, nie w Zaporoską Elektrownię Atomową.

17:12

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował na Twitterze o spotkaniu z ukraińskim ministrem energii Germanem Gałuszczenko, które ocenił jako bardzo dobre.

Bardzo dobre spotkanie z ukraińskim Min. Energii Germanem Gałuszczenko o potencjalnej współpracy Grupy ORLEN z Ukraińskimi firmami energetycznymi. Chcemy budować partnerstwo i wspólnie wzmacniać bezpieczeństwo nie tylko w obliczu obecnego kryzysu, ale też w długiej perspektywie - napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Polski Koncern Naftowy Orlen posiada 7 rafinerii w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także 3 tys. stacji w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji i na Litwie. Firma dostarcza także prąd do 3 mln odbiorców.

17:03

ТРУХА English: Ukraińscy żołnierze niszczą czołg wroga.

16:48

Zdaniem portalu Ukraine NOW, Rosja planuje przeprowadzić tzw. referendum w obwodzie charkowskim w dniach 1-7 października. 75 procent z uczestniczących w "głosowaniu" ma być za przyłączeniem do Rosji.

16:23

Ministerstwo obrony Ukrainy podało na Twitterze najnowsze informacje dotyczące wywołanej przez Rosję wojny.

Rosja straciła prawdopodobnie co najmniej cztery myśliwce w ciągu minionych 10 dni, a 55 od początku inwazji - podaje ukraiński MON.

Jak dodaje, rosyjski brak panowania w powietrzu pozostaje jednym z najważniejszych czynników sugerujących słabość działań Rosji.

16:04

Pół żartem, pół serio: łowienie ryb w Ukrainie.

15:45

Bałahorówka w obwodzie ługańskim jest pod pełną kontrolą wojsk ukraińskich - informuje Serhij Hajdaj.

15:22

Ukraińska flaga zawisła w Jarowej w obwodzie donieckim.

15:08

Portal informacyjny FLASH podał, że wojska rosyjskie próbują ustanowić nowe linie obrony na froncie południowym - powodem ma być szybki postęp ukraińskich sił zbrojnych.

14:46

W ukraińskiej miejscowości Bałaklija, okupowanej do niedawna przez Rosjan, ukraińscy żołnierze znaleźli "imponujący arsenał amunicji".



14:22

Jak przekazał prokurator generalny Ukrainy, pięcioro ukraińskich dzieci było molestowane seksualnie przez Rosjan.

14:13

Rosjanie przetrzymują 50 kobiet, które znajdują się wśród około 2 tys. osób wyprowadzanych z zakładów Azowstal i wziętych do niewoli. Dwie z tych kobiet są w ciąży - powiedziała przedstawicielka pułku Azow Ołena Tołkaczowa.

Wyjaśniła ona, że z zakładów Azowstal w ukraińskim Mariupolu, których bronił pułk Azow, wyprowadzonych zostało około dwóch tysięcy ludzi.

Ponad 900 z nich to właśnie "azowcy". Byli tam także cywile, bardzo dużo kobiet - powiedziała Tołkaczowa portalowi Ukraińska Prawda. Dodała, że dwie kobiety były w ciąży i u jednej z nich powinno teraz nastąpić rozwiązanie. Druga, która należała do pułku Azow, jest w czwartym miesiącu ciąży.

14:09

Jak podaje Kijów Independent, "siły rosyjskie intensyfikują "filtrację" w okupowanym Mariupolu, aresztują lokalnych mieszkańców".

Według doradcy burmistrza Mariupola Petra Andriuszczenko, rosyjscy okupanci zwiększyli w ostatnim czasie liczbę stróżów prawa patrolujących miasto i przeprowadzających kontrole tożsamości - informuje Kijów Independent.

13:56

Efekt rosyjskiego ostrzału Enerhodaru:

Rosyjski ostrzał Enerhodaru / ENERGOATOM /HANDOUT / PAP/EPA

Ostrzał miejscowości / ENERGOATOM /HANDOUT / PAP/EPA

13:43

Cztery tysiące chasydów przybyło już do Humania na doroczną pielgrzymkę z okazji Rosz Haszana - głosi komunikat zrzeszenia gmin żydowskich na Ukrainie, przekazany przez agencję Ukrinform. Podkreślono w nim, że przyjazd na Ukrainę pielgrzymów z różnych krajów, mimo trwającej wojny, jest przejawem ich zaufania do armii ukraińskiej. Niemniej, wcześniej ambasada Ukrainy w Izraelu apelowała o powstrzymanie się w tym roku od przyjazdu; wskazała, że w warunkach agresji rosyjskiej władze kraju nie mogą zagwarantować pielgrzymom bezpieczeństwa.

Humań, który leży w środkowej części Ukrainy, w obwodzie czerkaskim, nie jest objęty działaniami wojennymi. Jednak zagrożenie ostrzałami rosyjskimi utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy, o czym codziennie informują ukraińskie siły zbrojne.

Rosz Haszana, dwudniowe święto rozpoczynające w judaizmie nowy rok, przypada w tym roku w dniach 26-27 września. Chasydzi z Izraela i całego świata pielgrzymują co roku z tej okazji do Humania, aby pomodlić się przy grobie rabina Nachmana z Bracławia, jednej z najważniejszych postaci chasydyzmu.

13:28

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował na Twitterze mapkę krajów, które miały zostać zaproszone oraz niezaproszone na pogrzeb królowej Elżbiety II.

13:12

Szef obwodu chersońskiego pokazał to, jak wygląda jego biuro po rosyjskim ostrzale.

13:00

"Jesteśmy na wojnie. Nawet jeśli serce krwawi, trzeba zachować zimną krew" - powiedziała szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do rezerwy rządu w Berlinie wobec dostarczania czołgów na Ukrainę. Argument ten jest nadal "mało satysfakcjonujący" - ocenia portal dziennika "Welt".

Odbicie przez siły ukraińskie terytorium zajętego przez Rosję nie byłoby możliwe bez wsparcia militarnego Zachodu, "mimo to rząd (Niemiec) nadal ma problemy z dostawami zachodnich czołgów i transporterów opancerzonych, których domaga się Kijów" - przypomina "Welt", dodając, że "Berlin tłumaczy, że nie chce sam podejmować decyzji".

W trakcie wywiadu w ARD Baerbock (Zieloni) podkreślała sukcesy, jakie zostały osiągnięte dzięki dotychczasowym dostawom sprzętu.

12:57

Straty Rosjan od początku inwazji na Ukrainę to: 54 650 żołnierzy, 2212 czołgów, 1313 systemów artyleryjskich i 4720 pojazdów bojowych.

12:46

Burmistrz Enerhodaru w obwodzie zaporoskim Dmytro Orłow powiedział, że okoliczni mieszkańcy donoszą o rosyjskim ostrzale jednego z brzegów zbiornika wodnego Kachowka i dzielnicy przemysłowej miasta.

12:25

Ukraińska flaga w miejscowości Jarowa w obwodzie donieckim.

12:16

Kolejna porzucona siedziba rosyjskiego dowództwa w obwodzie charkowskim.

11:39

Rosja nie ma już pełnej kontroli nad regionem Ługańska - zaktualizowana mapa sytuacji na wschodzie i południu Ukrainy.

11:18

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczyły bazę najemników z grupy Wagnera w Kadijiwce, donosi dziennikarz Denis Kazansky.

11:09

Do grobów w lesie pod Iziumem, w obwodzie charkowskim, Rosjanie przewozili ciała mieszkańców zabitych w ostrzałach, wydobyte z pochówków na terenie miasta. Rodziny nie mogły tam pojechać, przekazano im tylko numery grobów - informuje w poniedziałek ukraińska agencja UNIAN.

"Ulice Iziumu były usiane ciałami zabitych. Mieszkańcy próbowali samodzielnie pogrzebać ciała, a potem okupanci pochowali je powtórnie i nadali grobom numery" - wyjaśnia agencja. Podkreśla, że w ostrzałach ginęły kobiety i dzieci, ludzie umierali pod gruzami budynków "niekiedy na oczach swych krewnych i znajomych".

10:53

Według HUR pod Bachmutem w obwodzie donieckim Rosjanie rzucili do kontrataku przeciw siłom ukraińskim oddziały utworzone z mieszkańców separatystycznej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. "Po tym, jak ukraińska obrona odpowiedziała i poszła naprzód, oddziały okupantów rozpoczęły samowolny odwrót ze swych pozycji" - informuje HUR.

10:15

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie rozszerzają działalność swoich oddziałów zaporowych, czyli jednostek mających zapobiec ucieczce żołnierzy z pola walki pod groźbą śmierci - ocenia w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Wojskowi rosyjscy - według doniesień HUR - grożą śmiercią za wycofanie się; wywiad nie informuje, czy doszło do wykonania tych gróźb.

09:53

Eksplozja w pobliżu elektrowni atomowej.

09:41

"Rosja zagraża całemu światu, trzeba zatrzymać ją, póki nie jest za późno" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując ostrzał przez wojska rosyjskie Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej w obwodzie mikołajowskim.

"W nocy pocisk rakietowy spadł 300 metrów od Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej. Doszło do krótkotrwałego odłączenia linii energetycznej. W budynkach na terenie elektrowni uszkodzone są okna. Okupanci znowu chcieli postrzelać, ale zapomnieli, czym jest elektrownia atomowa" - napisał Zełenski w serwisie Telegram.

09:22

Awdijiwka ponownie stała się celem intensywnego ostrzału rosyjskiej artylerii.

09:04

Trzy cywilne osoby zginęły, a osiem zostało rannych w niedzielę w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - podały w poniedziałek władze tego regionu. Z innych obwodów Ukrainy napłynęły informacje o rannych i zniszczeniach w rezultacie ostrzałów, ale nie ma ofiar śmiertelnych.



Dane te oznaczają, że łączna liczba zabitych cywilów w obwodzie donieckim od początku rosyjskiej inwazji przekracza 860. Doniesienia o zabitych napływają z tego regionu codziennie. Władze ukraińskie nie mają przy tym informacji o liczbie zabitych i rannych w okupowanych i zniszczonych miastach obwodu donieckiego - Mariupolu i Wołnowasze.

08:50

W ciągu ostatnich 10 dni siły rosyjskie straciły nad Ukrainą co najmniej cztery samoloty, od początku inwazji straty rosyjskiego lotnictwa to około 55 maszyn - poinformowało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Dodano, że brak przewagi w powietrzu to jedna z największych słabości wojsk rosyjskich.



Istnieje realne prawdopodobieństwo, że ten wzrost strat jest częściowo rezultatem podejmowania przez rosyjskie lotnictwo większego ryzyka, by zapewnić siłom na ziemi lepsze wsparcie wobec postępów wojsk ukraińskich - napisano w najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu.





08:38

08:24

Pod Iziumem znaleziono łącznie ponad 450 grobów po tym, jak armia rosyjska wycofała się z tego miasta, które okupowała od kwietnia br. Wśród 59 osób, których zwłoki ekshumowano, było 16 mężczyzn-cywilów i 26 kobiet oraz 17 wojskowych ukraińskich. Eksperci podkreślają, że większość ciał nosi oznaki nienaturalnej śmierci. Prokuratura powiadomiła wcześniej, że na miejscu prace prowadzi 10 grup, złożonych ze śledczych i prokuratorów.



Według ukraińskich władz liczba ofiar rosyjskich zbrodni w Iziumie może okazać się większa niż w Buczy i innych podkijowskich miejscowościach, które były dotąd najstraszniejszym symbolem zbrodni wojennych agresora na Ukrainie. Chodzi o te zbrodnie, które udało się potwierdzić po wyzwoleniu terytoriów. Wciąż niemożliwa do ustalenia jest liczba ofiar m.in. z nadal znajdujących się pod okupacją Mariupola czy Wołnowachy.

08:18

Wojska rosyjskie ostrzelały w nocy z niedzieli na poniedziałek Południowoukraińską Elektrownię Atomową w obwodzie mikołajowskim; trzy reaktory siłowni działają w zwykłym trybie - poinformował koncern Enerhoatom, operator ukraińskich elektrowni jądrowych.

08:14

08:09

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa rozmowie z PAP ocenił, że "mordy w Izium, Buczy i wielu innych miejscach Ukrainy wyczerpują znamiona zbrodni wojennych i to popełnianych na masową skalę". "Nie jest to więc wyjątek, a reguła działania wojska rosyjskiego" - dodał.



Jego zdaniem jest to dowód na to, że "Rosja nie zmieniła swojej zbrodniczej natury, której twarz my w Polsce doskonale znamy chociażby ze zbrodni katyńskiej". "Na Zachodzie trwa dyskusja, czy oficjalnie uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, tymczasem widać wyraźnie, że jest to wprost państwo terrorystyczne, stosujące tzw. terroryzm państwowy" - zaznaczył.

08:02

Rosyjskie pociski miały trafić 300 metrów od reaktora nuklearnego.

07:57

Kontynuowane są prace ekshumacyjne w Iziumie na północnym wschodzie Ukrainy, gdzie odkryto masowe pochówki. Mer tej miejscowości Wałeryj Marczenko w niedzielę ocenił, że ekshumacja ciał ze skupiska grobów odnalezionego pod Iziumem po wyzwoleniu miasta z rąk Rosjan potrwa jeszcze ok. dwa tygodnie. Według władz spoczywają tam m.in. ofiary rosyjskich zbrodni wojennych.

07:40

Pojawiła się informacja o wybuchu na terytorium Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej- uszkodzona została komunikacja. Obiekty krytyczne działają normalnie. Poziom promieniowania pozostaje w normie.

07:33

"Skoro znacząca większość Rosjan popiera działania Władimira Putina w Ukrainie, to myślę, że tego typu decyzje ograniczające możliwość podróżowania dla obywateli Rosji posiadających wizy Schengen, są absolutnie zasadne" - podkreślił w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Litwa, Łotwa i Estonia od poniedziałku ograniczają możliwości wjazdowe na swoje terytorium dla obywateli Rosji posiadających wizy Schengen. Władze tłumaczą decyzję m.in. obawą o bezpieczeństwo narodowe i aspektem moralnym związanym z prowadzoną przez Moskwę wojną na Ukrainie.

Przydacz podkreślił, że Polska wspólnie z kilkoma państwami Unii Europejskiej również wprowadza ograniczenia dla obywateli Federacji Rosyjskiej posiadających wizy.

07:27

"Jedynym obszarem na Ukrainie, gdzie siły rosyjskie wciąż próbują działań ofensywnych jest obwód doniecki. Pojawiały się sporadyczne doniesienia o ograniczonych kontratakach ukraińskich. Nie ma jednak dowodów, by Ukraina przygotowywała na tym obszarze operacje kontrataku na dużą skalę" - ocenia ISW.

07:13

Opisując sytuację na froncie ISW ocenia, że w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy oddziały rosyjskie "prawdopodobnie próbują prowadzić bardziej przemyślany i kontrolowany odwrót", by uniknąć chaotycznej ucieczki, jaka nastąpiła wcześniej w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie kraju.

"Rosjanie znacznie wzmacniali w ostatnich miesiącach zachodnią część obwodu chersońskiego jednostkami powietrznodesantowymi i przynajmniej niektórymi elementami 1. armii pancernej. Te pozornie bardziej profesjonalne, wyszkolone i wyposażone jednostki skoncentrowane są na małym obszarze w obwodzie chersońskim i były przygotowywane do oczekiwanej kontrofensywy. Wydaje się, że spisują się znacznie lepiej niż siły rosyjskie w obwodzie charkowskim" - czytamy w analizie.

07:07

W procesie uzupełniania oddziałów rosyjskich na Ukrainie Kreml w coraz większym stopniu opiera się na werbowaniu ochotników do utworzonych doraźnie nieregularnych jednostek - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy amerykański think tank uważa pogarszające się relacje między Kremlem i ministerstwem obrony, a także dowództwem armii. ISW cytuje opinię jednego z rosyjskich blogerów wojskowych, który napisał o rozpoczęciu, przynajmniej formalnym, formowania 4. korpusu armijnego. Poprzedni, 3. korpus armijny tworzyli właśnie ochotnicy. "Formowanie takich doraźnych jednostek doprowadzi do dalszych napięć, nierówności i ogólnego braku spójności pomiędzy oddziałami" - prognozuje ISW.

07:02

W ciągu ostatniego tygodnia ukraińskie ziły zniszczyły 14 składów amunicji, 16 baz i 2 stanowiska dowództwo Rosjan.

06:41

Pomnik Katarzyny II w Odessie ponownie został pomalowany farbą.

06:15

Siły ukraińskie zdobyły pierwszy rosyjski czołg T-90M. Najnowocześniejszy czołg w Rosji.

05:56

Ogień widoczny po rosyjskim ostrzale Zaporoża.

05:42

Ukraińska prokuratura generalna: w wyniku wojny zginęło już co najmniej 390 dzieci, rannych zostało 757. Najwięcej ofiar potwierdzono w obwodzie donieckim, gdzie zginęło lub zostało rannych 395 dzieci.

05:31

Ostrzał Bachmutu w obwodzie doniecikm.

05:23

Opuszczone pozycje Rosjan.

05:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w, że kontrofensywa wojsk ukraińskich przeciwko armii rosyjskiej będzie kontynuowana. Dodał, że wrażenie, iż na froncie, po serii zwycięstw ukraińskich, zapanowała "pewna cisza" jest mylne.

Prezydent oświadczył następnie: "Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii (nazw wyzwolonych miejscowości) ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina".