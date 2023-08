"Moskwa w trybie przyspieszonym przyzwyczaja się do pełnoskalowej wojny, która wkrótce ostatecznie przejdzie na terytorium 'autora wojny', aby ściągnąć z niego wszystkie długi. Wszystko, co będzie odbywać się w Rosji, to obiektywny proces historyczny. Więcej nieokreślonych dronów, więcej zniszczenia, więcej konfliktów społecznych, więcej wojny" - oświadczył Podolak.

Rosyjscy dywersanci próbowali w nocy z poniedziałku na wtorek przedostać się do obwodu czernihowskiego, na północy Ukrainy, ale nasza straż graniczna otworzyła do nich ogień i zmusiła do wycofania się - poinformował dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew.



Generał przekazał, że pogranicznicy zauważyli czterech uzbrojonych mężczyzn dzięki termowizorom. "Na miejsce wydarzenia skierowano rezerwy z oddziału Służby Granicznej i Sił Zbrojnych Ukrainy" - oznajmił Najew na Telegramie.

Ponad 80 osób zostało rannych w wyniku wczorajszego rosyjskiego ataku rakietowego na Krzywy Róg. W zbombardowanym bloku mieszkalnym zginęło 6 osób.

Senator Lindsey Graham skomentował oświadczenie zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, w którym groził użyciem broni nuklearnej przeciwko Ukrainie.