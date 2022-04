Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę w obwodzie odeskim. "Potrzeba więcej sankcji. Konieczne są ostrzejsze sankcje" - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez UE kolejnego pakietu restrykcji wobec Rosji. Kanclerz Olaf Scholz ponownie zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie działań zbrojnych na Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia związane z 44. dniem wojny przedstawiamy w naszej relacji z 08.04.2022 r.

Zniszczenia w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

05:32

Zespół Pink Floyd o północy zaprezentował nową piosenkę "Hey Hey Rise Up", z której cały dochód zostanie przekazany na Ukraińską Pomoc Humanitarną. W nowym utworze do Davida Gilmoura i Nicka Masona dołączą Guy Pratt i Nitin Sawhney oraz wokalista Andrij Chływniuk z ukraińskiego zespołu Boombox.



05:10

Naszą relację z 44. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę w obwodzie odeskim na południu Ukrainy, powodując zniszczenia - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalne władze. Atak rakietowy przeprowadzono z morza. Nie podano, co dokładnie było celem tego uderzenia i jaka jest skala zniszczeń.

- Potrzeba więcej sankcji. Konieczne są ostrzejsze sankcje - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez UE kolejnego pakietu restrykcji wobec Rosji. W nagraniu wideo opublikowanym na komunikatorze Telegram Zełenski podkreślił, że dotychczasowe sankcje nałożone na Rosję nie są wystarczające by zmusić Moskwę do zakończenia wojny. Ponownie zażądał broni dla Ukrainy, dzięki której - jak powiedział - "będziemy mogli wygrać na polu bitwy". To będzie najostrzejsza sankcja wobec Rosji - stwierdził Zełenski.



- Rosyjska armia popełnia zbrodnie wojenne. Rosja nie ma czego szukać w Radzie Praw Człowieka ONZ - powiedział prezydent USA Joe Biden po zawieszeniu Rosji w prawach członka tego gremium. Zdjęcia z Buczy i innych miejscowości na Ukrainie, po wycofaniu się z nich wojsk rosyjskich, są przerażające - stwierdził Biden. Wskazują na gwałty, tortury i egzekucję, a w niektórych przypadkach na bezczeszczenie zwłok - to obraza dla całej ludzkości - podkreślił amerykański prezydent. Dodał, że "kłamstwa Rosji nie wytrzymują niepodważalnych dowodów na to, co dzieje się na Ukrainie".

- Kanclerz Olaf Scholz ponownie zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie działań zbrojnych na Ukrainie. Ta wojna musi zostać natychmiast zakończona. Konieczne jest zawieszenie broni. Rosja musi wycofać swe wojska z Ukrainy - powiedział szef niemieckiego rządu. Scholz podkreślił, że Putin niszczy nie tylko Ukrainę, ale także "przyszłość własnego kraju".

Poinformował, że rząd federalny przekaże 2 mld euro krajom związkowych RFN na pokrycie kosztów opieki i integracji uchodźców z Ukrainy.



- W związku rosyjską inwazją na Ukrainę rząd USA wprowadził nowe sankcje, obejmując nimi dwa rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe, United Shipbuilding Corporation (USC) i firmę wydobywającą diamenty, Alrosa - poinformował Departament Skarbu. Zamrożone zostały majątki obu firm w USA, a także zamknięto im dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.



- Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja ma m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Wprowadzono też zapis o dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez RARS.



- Oczekujemy powołania międzynarodowej komisji śledczej ws. ludobójstwa na Ukrainie i pilnego osądzenia zbrodniarzy wojennych; domagamy się zawieszenia Rosji w organizacjach międzynarodowych stojących na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa - głosi uchwała przyjęta przez Sejm. Sejm przyjął uchwałę dotyczącą potępienia zbrodni ludobójstwa na terenie Ukrainy przez aklamację.

- Koncern Meta poinformował o usunięciu fałszywych grup i profili m.in. na Facebooku związanych z białoruskim KGB i zamieszczających posty oskarżające Polskę o złe traktowanie migrantów z Bliskiego Wschodu i nawołujące do protestów przeciwko polskiemu rządowi.

- Kanadyjska policja federalna rozpoczęła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie oraz zbrodni przeciw ludzkości - poinformowano w komunikacie. "W odpowiedzi na okrucieństwa popełniane na Ukrainie, w ramach kanadyjskich programów zajmujących się zbrodniami przeciw ludzkości i zbrodniami wojennymi, prowadzona jest bliska współpraca z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, w ramach globalnych wysiłków na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed rosyjską inwazją" - napisano.