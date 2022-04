Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę w obwodzie odeskim. "Potrzeba więcej sankcji. Konieczne są ostrzejsze sankcje" - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez UE kolejnego pakietu restrykcji wobec Rosji. Kanclerz Olaf Scholz ponownie zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie działań zbrojnych na Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia związane z 44. dniem wojny przedstawiamy w naszej relacji z 08.04.2022 r.

Zniszczenia w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

07:10

24 pożary domów mieszkalnych po rosyjskich ostrzałach w obwodzie ługańskim. Jak informuje szef miejscowej administracji obwodowej Sierhiju Gajdaj, kanonada praktycznie nie ustaje. Celem wroga są zamieszkałe obszary. Używane są między innymi wyrzutnie rakiet typu Grad. "Rosjanie pozbawiają mieszkańców własności, a co najgorsze, życia, a sami na froncie ponoszą straty" - napisał w mediach społecznościowych gubernator.

06:51

Niepokojącą aktywność wojskową na terytorium Białorusi zaobserwował sztab generalny ukraińskiej armii. Białoruskie siły zbrojne prowadzą szkolenia operacyjne i bojowe na poligonach całego kraju. Wzmacniana jest też liczebność wojska do ochrony granicy z Ukrainą - zaangażowane w nią zostały cztery batalionowe grupy taktyczne. Białoruś rozpoczęła też werbowanie najemników - mówi rzecznik ukraińskiego sztabu.

Sztab ostrzega też przed dużym zagrożeniem atakami rakietowymi z białoruskiego terytorium, a także wykorzystaniem rosyjskiego lotnictwa, stacjonującego w bazach tego kraju.

Dodatkowo - informując w porannym komunikacie o sytuacji na froncie - dowództwo podaje, że Rosjanie w nocy skupiali się na zajęciu Mariupola, blokadzie Charkowa oraz ostrzałach miejscowości w obwodzie charkowskim i ługańskim.



06:50

Google Maps pokażą panoramy zniszczonych miast Ukrainy. Projekt został zainicjowany przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. "Cały świat powinien zobaczyć, jak miasta wyglądały wcześniej i co z nimi zrobił agresor" - mówią przedstawiciele resortu.

06:00

Wojna w Ukrainie znajduje się w niebezpiecznej fazie, a rosyjskie wojska szykują się do kolejnego ataku, który może być jeszcze bardziej brutalny i barbarzyński - ostrzegł dowódca brytyjskiego lotnictwa, marszałek Mike Wigston.

Rosjanie się przemieszczają i są pełne podstawy, by przypuszczać, że wrócą, a Ukraina odczuje w pełni skutki tego, co Rosja przyniesie - powiedział Wigston w stacji Sky News.

05:59

Niezależny rosyjski portal Meduza, działający na Łotwie, opublikował nagranie wideo z podkijowskiej Buczy, które - jak podkreślił - dowodzi, że ludność cywilna w tym mieście była zabijana, zanim z Buczy wycofały się wojska rosyjskie.

05:44

Kolejny obszary na północy Ukrainy - bez Rosjan. Nad ranem władze obwodu sumskiego poinformowały o wyparciu stamtąd wszystkich okupantów. Rosjanie - jak w przypadku obwodów kijowskiego i czernihowskiego - nazywają to zaplanowanym odwrotem w geście dobrej woli. Ukraińcy widzą to inaczej - to zasługa naszej armii. Szef miejscowej administracji Dmytro Żywycki napisał w mediach społecznościowych: "Okolica jest wolna od orków, więc jeśli usłyszysz eksplozje - to nasi saperzy neutralizują miny pułapki i amunicję pozostawioną przez rosyjskie wojsko na naszej ziemi". Gubernator ostrzegł też, by jeszcze nie wracać do domów. "To nie czas na sprzątanie, teraz jest czas na rozminowywanie" - dodał Żywycki.

05:32

Zespół Pink Floyd o północy zaprezentował nową piosenkę "Hey Hey Rise Up", z której cały dochód zostanie przekazany na Ukraińską Pomoc Humanitarną. W nowym utworze do Davida Gilmoura i Nicka Masona dołączą Guy Pratt i Nitin Sawhney oraz wokalista Andrij Chływniuk z ukraińskiego zespołu Boombox.



05:10

Naszą relację z 44. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę w obwodzie odeskim na południu Ukrainy, powodując zniszczenia - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalne władze. Atak rakietowy przeprowadzono z morza. Nie podano, co dokładnie było celem tego uderzenia i jaka jest skala zniszczeń.

- Potrzeba więcej sankcji. Konieczne są ostrzejsze sankcje - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez UE kolejnego pakietu restrykcji wobec Rosji. W nagraniu wideo opublikowanym na komunikatorze Telegram Zełenski podkreślił, że dotychczasowe sankcje nałożone na Rosję nie są wystarczające by zmusić Moskwę do zakończenia wojny. Ponownie zażądał broni dla Ukrainy, dzięki której - jak powiedział - "będziemy mogli wygrać na polu bitwy". To będzie najostrzejsza sankcja wobec Rosji - stwierdził Zełenski.



- Rosyjska armia popełnia zbrodnie wojenne. Rosja nie ma czego szukać w Radzie Praw Człowieka ONZ - powiedział prezydent USA Joe Biden po zawieszeniu Rosji w prawach członka tego gremium. Zdjęcia z Buczy i innych miejscowości na Ukrainie, po wycofaniu się z nich wojsk rosyjskich, są przerażające - stwierdził Biden. Wskazują na gwałty, tortury i egzekucję, a w niektórych przypadkach na bezczeszczenie zwłok - to obraza dla całej ludzkości - podkreślił amerykański prezydent. Dodał, że "kłamstwa Rosji nie wytrzymują niepodważalnych dowodów na to, co dzieje się na Ukrainie".

- Kanclerz Olaf Scholz ponownie zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie działań zbrojnych na Ukrainie. Ta wojna musi zostać natychmiast zakończona. Konieczne jest zawieszenie broni. Rosja musi wycofać swe wojska z Ukrainy - powiedział szef niemieckiego rządu. Scholz podkreślił, że Putin niszczy nie tylko Ukrainę, ale także "przyszłość własnego kraju".

Poinformował, że rząd federalny przekaże 2 mld euro krajom związkowych RFN na pokrycie kosztów opieki i integracji uchodźców z Ukrainy.



- W związku rosyjską inwazją na Ukrainę rząd USA wprowadził nowe sankcje, obejmując nimi dwa rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe, United Shipbuilding Corporation (USC) i firmę wydobywającą diamenty, Alrosa - poinformował Departament Skarbu. Zamrożone zostały majątki obu firm w USA, a także zamknięto im dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.



- Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja ma m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Wprowadzono też zapis o dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez RARS.



- Oczekujemy powołania międzynarodowej komisji śledczej ws. ludobójstwa na Ukrainie i pilnego osądzenia zbrodniarzy wojennych; domagamy się zawieszenia Rosji w organizacjach międzynarodowych stojących na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa - głosi uchwała przyjęta przez Sejm. Sejm przyjął uchwałę dotyczącą potępienia zbrodni ludobójstwa na terenie Ukrainy przez aklamację.

- Koncern Meta poinformował o usunięciu grup i profili m.in. na Facebooku związanych z białoruskim KGB i zamieszczających posty oskarżające Polskę o złe traktowanie migrantów z Bliskiego Wschodu i nawołujące do protestów przeciwko polskiemu rządowi.

- Kanadyjska policja federalna rozpoczęła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie oraz zbrodni przeciw ludzkości - poinformowano w komunikacie. "W odpowiedzi na okrucieństwa popełniane na Ukrainie, w ramach kanadyjskich programów zajmujących się zbrodniami przeciw ludzkości i zbrodniami wojennymi, prowadzona jest bliska współpraca z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, w ramach globalnych wysiłków na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed rosyjską inwazją" - napisano.