Późno wieczorem w czwartek siły rosyjskie zaatakowały rakietami Charków, uderzając w obiekty infrastruktury - poinformował na Telegramie szef administracji obwodu charkowskiego Oleg Synegubow. Wojsko ukraińskie miało przeprowadzić atak na liceum w donbasim Jenakijewie, gdzie przebywali wagnerowcy. Pociski z wyrzutni HIMARS w środku nocy miały trafić w dach hali sportowej oraz w pobliskie zabudowania. W środku szkoły miało być nawet 300 najemników. Piątek, 17.02.2023 r. to 359. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji.

Most nad Zbiornikiem Peczeńskim na rzece Doniec w miejscowości Staryj Sałtiw w obw. charkowskim. Most został zniszczony na początku inwazji, a miejscowości znalazła się pod okupacją. Kilka tygodni temu na zniszczonym odcinku mostu umieszczono kładkę dla pieszych.

- Charków został zaatakowany rakietami S-300. Około siedmiu pocisków wystrzelono z rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Celem była infrastruktura krytyczna.

- Nawet trzystu wagnerowców mogło przebywać w budynkach liceum informatycznego w Jenakijewie, w okupowanym Donbasie podczas ukraińskiego ataku rakietowego. Ukraińcy wykorzystali rakiety HIMARS.

- Do okupowanego Ługańska, na wschodzie Ukrainy, przybyła kolejna ekipa instruktorów z Iranu, która ma szkolić rosyjskich żołnierzy w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych - poinformował w piątkowym porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla stacji BBC wykluczył możliwość oddania części terytorium kraju w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją.

08:23

W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 22,4 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 18,4 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,876 mln wjazdów do Polski i ponad 8 mln wyjazdów do Ukrainy.

07:41

16 lutego rosyjscy żołnierze zabili pięciu cywilów i ranili co najmniej 10 - pisze na swoim kanale na Telegramie Pawło Kyrylenko, szef władz obwodu donieckiego.

07:10

07:04

W ciągu ostatniej doby Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 41 rakiet różnego typu - wynika z podsumowania opublikowanego przez Sztab Generalny sił Zbrojnych Ukrainy.

"Ponadto okupanci przeprowadzili 24 naloty i ponad 50 ataków z systemów artylerii rakietowej. Wśród cywilów są ranni i zabici" - przekazali ukraińscy wojskowi.

06:09

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili, że Rosjanie nie będą w stanie przejąć Bachmutu przed rocznicą inwazji 24 lutego.

Podkreślono, że jeśli Rosja nie zdoła przejąć Bachmutu, to może się uciec do zmasowanego rakietowego ataku, bo "sukces militarny wymyka się Rosji z rąk".

ISW zauważa, że Rosja zwiększyła wykorzystanie lotnictwa w Ukrainie.

05:29

W ciągu ostatniej doby Rosjanie 69 razy ostrzelali miejscowości w obwodzie sumskim.

05:12

Grupa amerykańskich senatorów stworzyła projekt, którego celem jest uznanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę za ludobójstwo. Rok po rozpoczęciu brutalnej i nieuzasadnionej wojny Putina z Ukrainą jest jasne, że Rosja popełnia ludobójstwo - stwierdził senator James Risch z ramienia republikanów.