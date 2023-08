08:53

Partyzanci w okupowanym Mariupolu na południu Ukrainy otruli dwóch rosyjskich oficerów - poinformował w środę na Telegramie Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola. W szpitalu przebywa 15 wojskowych sił okupacyjnych.

Telegram

Rosyjscy oficerowie zostali otruci podczas świętowania Dnia Wojsk Powietrznodesantowych. "W stanie ciężkim do szpitala trafiło 17 rosyjskich wojskowych. Wczoraj już umarło dwóch oficerów. Los pozostałych 15 jeszcze nie jest pewny" - oznajmił Andriuszczenko.

08:22

Rosyjskie siły zbrojne zaatakowały w nocy z wtorku na środę infrastrukturę portową i przemysłową obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Atakowano też inne regiony - poinformowały w środę władze ukraińskie na Telegramie.

"Nocą wróg skierował na południe obwodu odeskiego drony szturmowe. W wyniku ataku na obiekty infrastruktury portowej i przemysłowej wybuchły pożary i uszkodzony został silos" - oznajmił w środę szef władz obwodowych Ołeh Kiper.

Telegram

Dowództwo Operacyjne "Południe" podało, że użyto dronów irańskiej produkcji Shahed-136, które nadleciały znad Morza Azowskiego. Ukraińskie siły odpierały atak przez prawe trzy godziny.

Siły rosyjskie atakowały też obwód kijowski. Spadające odłamki zestrzelonego "celu" spowodowały pożar w prywatnym domu, uszkodzony został garaż, samochód, obejście i dach sklepu - podały władze obwodowe.

Telegram

07:58

W ciągu ostatniej doby rosyjska armia zaatakowała pięć miejscowości w obwodzie charkowskim. Jedna kobieta zginęła, a mężczyzna został przewieziony do szpitala - poinformował Oleg Synegubow, szef charkowskiej administracji obwodowej.

07:33

Po raz trzeci w ciągu doby na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

07:28

Autorytarny lider Białorusi Alaksandr Łukaszenka może chcieć wykorzystać rosyjską najemniczą Grupę Wagnera do stworzenia podwalin białoruskiej "armii kontraktowej" - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

ISW przypomina, że Łukaszenka powiedział we wtorek, iż chce zatrzymać Grupę Wagnera w białoruskich siłach zbrojnych, by wykorzystać jej doświadczonych bojowników do "aktywniejszego tworzenia armii kontraktowej". Nie podał żadnych szczegółów na temat struktury organizacyjnej tej "armii kontraktowej", jej planowanej wielkości docelowej ani terminu powstania. Oznajmił jednak, że Grupa Wagnera liczy obecnie ponad 30 tys. ludzi.

07:09

Ukraińcy twierdzą, że od 24 lutego 2022 roku wyeliminowały około 247 230 rosyjskich najeźdźców, z czego 540 ostatniego dnia.

06:50

Na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Cała Ukraina jest zagrożona rakietami. Zarejestrowano start MiG-31K Sił Powietrznych Rosji z lotniska Sawaslejka" - czytamy w komunikacie władz.

06:43

W ciągu ostatnich 24 godzin jednostki sił rakietowych i artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w 14 dział artylerii wroga, cztery stacje walki radioelektronicznej, cztery punkty kontrolne i szereg innych ważnych obiektów - wynika z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:28

Wszystkie rosyjskie drony-kamikadze,które zaatakowały Kijów w środę nad ranem jednocześnie z kilku kierunków, zostały zestrzelone - poinformowała administracja wojskowa Kijowa cytowana przez agencję Ukrinform. W sumie zestrzelono ponad 10 bezzałogowych maszyn.

"Kolejny zmasowany atak wroga bezzałogowymi aparatami latającymi (UAV). Według wstępnych informacji wróg użył amunicji typu Shahed. Grupy dronów leciały na Kijów jednocześnie z kilku kierunków" - poinformował cytowany przez Ukrinform szef administracji wojskowej Kijowa Serhij Popko.

Podkreślił, że "obrona powietrzna wykryła i zniszczyła wszystkie cele, ponad 10 bezzałogowców".

05:55

W nocy siły rosyjskie atakowały dronami także rejon portowego miasta Odessa nad Morzem Czarnym. Celem miała być infrastruktura portu.

05:43

Według Witalija Kliczki, powołującego się na źródła wojskowe, szczątki rosyjskiego drona spadły m. in. w rejonie śródmiejskiej dzielnicy Sołomianskij w Kijowie.

Nie ma dotychczas informacji o ofiarach w ludziach natomiast są informacje o zniszczeniach.



"W rezultacie ataku wroga na stolicę i spadku szczątków dronow, uszkodzony został budynek niemieszkalny w dzielnicy Sołomianskij a w dzielnicy Swiatoszynskij zapaliło się drzewo. Nie ma zabitych, ani rannych" - napisał Kliczko na Telegramie.

05:20

Duża liczba więźniów przetrzymywanych w aresztach na okupowanym południu Ukrainy była torturowana i wykorzystywana seksualnie - wynika z badań ekspertów z firmy Global Rights Compliance.