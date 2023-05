11:20

"Atak rakietowy na klinikę w mieście Dniepr. Według obecnych informacji jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych. Na miejscu trwa likwidacja następstw ostrzału i akcja ratownicza. Zaangażowane zostały wszystkie niezbędne służby" - napisał prezydent Ukrainy.

"Rosyjscy terroryści po raz kolejny potwierdzają swój status bojowników ze wszystkim co ludzkie i uczciwe" - podkreślił Zełenski.

Do ataku doszło przed południem czasu lokalnego (przed godz. 11 w Polsce).

10:51

Przywódca okupowanego przez Rosję Krymu Siergiej Aksjonow rozwija paramilitarne jednostki. Prawdopodobnie obawia się, że regularna armia rosyjska nie byłaby w stanie obronić półwyspu - twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej zaznaczono, że w ciągu co najmniej ostatnich 20 lat w Rosji nastąpił rozrost grup paramilitarnych.

Ta "paramilitaryzacja" przyspieszyła od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

10:19

Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera jest siłą destabilizującą państwa Afryki - poszukuje uzbrojenia, by nielegalnie wysłać je z tego kontynentu na wojnę przeciwko Ukrainę, dostarczyła też pociski ziemia-powietrze sudańskim Siłom Szybkiego Wsparcia (RSF), jednej ze stron toczącego się w tym kraju konfliktu - informuje amerykański rząd.





Amerykańskie ministerstwo finansów (departament skarbu) nałożyło w czwartek sankcje na Iwana Masłowa, szefa Grupy Wagnera w Mali.

09:40

Izba Gmin Zjednoczonego Królestwa uznała Wielki Głód z lat 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego.

Niższa izba brytyjskiego parlamentu jednogłośnie przyjęła rezolucję dotyczącą sztucznie wywołanego przez sowieckie władze głodu w latach 1932-1933.

Została ona zgłoszona przez deputowaną Partii Konserwatywnej Pauline Latham, która podkreśliła, że głód na Ukrainie został wywołany przymusowym odbieraniem plonów ukraińskim chłopom.

Zwróciła również uwagę na podobieństwa z obecnymi wydarzeniami, gdy Rosja kradnie ukraińskie zboże z okupowanych terytoriów Ukrainy - napisał portal Ukrainska Prawda.

08:50

Ukrainy nie można zmusić do rozmów z Rosją w sytuacji, gdy na jej terytorium są wojska rosyjskie. Kijów przekazał to wysłannikom Chin i Brazylii - powiedział Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

"Wyjaśniłem wysłannikom Chin i Brazylii, że nie ma takiej siły, która dziś zmusi władze i społeczeństwo Ukrainy do rozmów z Rosjanami, póki u nas stoją wojska rosyjskie. Taka siła nie istnieje. (...) Bardzo ważne, że oni zobaczyli, że będziemy walczyć do końca, że się nie zatrzymamy. Bardzo się myli każdy, kto sądzi, że istnieje coś, co może nas zmusić do rozmów z Rosją w obecnych warunkach" - zaznaczył Jermak. wieczorem.

08:30

Umowa o rozmieszczeniu rosyjskiej taktycznej broni atomowej na Białorusi to część długotrwałych wysiłków na rzecz scementowania faktycznej kontroli wojskowej Rosji nad Białorusią - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

Jest mało prawdopodobne, by ten ruch zwiastował jakąkolwiek eskalację ze strony Rosji - dodano.

Ministrowie obrony Rosji i Białorusi, Siergiej Szojgu i Wiktar Chrenin podpisali w czwartek umowę formalnie przyspieszającą rozmieszczenie na terytorium Białorusi rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej.

Szojgu zaznaczył, że Rosja zachowa kontrolę nad tym uzbrojeniem - przypomina ISW.



08:00

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała o przygotowywanie duchownych, którzy po wyzwoleniu ziem, znajdujących się pod okupacją Rosji, będą mogli pełnić tam posługę religijną.

Ukraina - zdaniem wicepremier - walczy nie tylko o terytoria, ale też o serca obywateli.

"W czasie wojny kwestie religijne są zarazem bardzo delikatne, jak i ważne dla państwa" - podała w piątek agencja Ukrinform cytując ukraińską polityk.





07:05

Akcje dywersyjne na terenie Rosji, takie jak zbrojny rajd w obwodzie biełgorodzkim nie mają potencjału, by znaleźć w Rosji aktywne poparcie; Rosjanie pozostają bierni, choć znów zobaczyli, że państwo ich nie broni - mówi ekspert Iwan Preobrażeński.

"Rosjanie nie są gotowi poprzeć walkę zbrojną z putinizmem" - zaznaczył Preobrażeński, politolog i ekspert mediów niezależnych, mieszkający poza Rosją.

Wyraził przekonanie, że większość Rosjan przy tym nie popiera wojny przeciwko Ukrainie.

"Jeśli przedstawić opór zbrojny jako walkę z rosyjską klasą rządzącą, to jej akceptacja jest możliwa, ale bierna, a nie aktywna" - dodał ekspert. Z tego powodu - jego zdaniem - akcje tego rodzaju "nie mają perspektyw - poza celami militarnymi armii ukraińskiej - w tym sensie, że nie mogą zmienić radykalnie sytuacji w Rosji".

06:50

Kijów obronił się przed 13. atakiem rakietowym Rosji od początku maja. Obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie pociski, które leciały w jego kierunku - poinformowała w piątek rano Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Odłamki spadających rakiet uszkodziły dach centrum handlowo-rozrywkowego, zaparkowane na ulicy samochody oraz budynek prywatny. Informacji o ofiarach i rannych nie ma - przekazał szef kijowskiej administracji Serhij Popko.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono nad ranem na terytorium całego państwa. W stolicy Ukrainy, gdzie syreny słychać było tuż po godz. 3 (godz. 2 czasu polskiego), alarm trwał 2,5 godz.