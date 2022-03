To już 22. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W Mariupolu trwa akcja ratunkowa. Tam bomby spadły na teatr, gdzie chronili się ludzie. Doradca prezydenta Zełenskiego przekazał, że wokół Kijowa sytuacja jest trudna. "Rosyjscy najeźdźcy gwałcą i zabijają ludność cywilną" - oświadczył Ołeksij Arestowycz. Dziś Rosjanie zrzucili na kijowską dzielnicę Swiatoszyn pociski. Zaatakowano też ogromny targ w Charkowie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 17.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Gaszenie pożaru po ostrzale przez wojska rosyjskie centrum handlowego w Charkowie / GDPPRU / PAP

TO NOWA RELACJA. POPRZEDNIĄ MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

Ukraina i Rosja traktują poważnie negocjacje pokojowe, ale pomiędzy stronami utrzymują się bardzo znaczące rozbieżności - poinformowała agencja Reutera.

"To było ludobójstwo". Rosjanie wiedzieli, że w teatrze w Mariupolu były dzieci WIĘCEJ>>>

"Schron przetrwał". Spod gruzów teatru w Mariupolu próbują wydostać się ludzie WIĘCEJ>>>

O wojnie rosyjsko-ukraińskiej jutro Joe Biden będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem.

W ciągu trzech tygodni inwazji na Ukrainę, Rosja wystrzeliła już ponad 1000 rakiet - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.

Rosyjskie okręty ze sprzętem pojawiły się w pobliżu Japonii WIĘCEJ>>>

Prezydent Syrii Baszar al-Asad miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie WIĘCEJ>>>

Charles Michel w RMF FM: Wysłanie żołnierzy NATO do Ukrainy byłoby początkiem III wojny światowej WIĘCEJ>>>

Dlaczego grupa squad303 postanowiła zaangażować się w wojnę z rosyjską cenzurą? Zobacz rozmowę Piotra Bułakowskiego z hakerem"Janem Zumbachem". WIĘCEJ>>>

20:21

Premier Ukrainy Denys Szmyhal radzi w czwartek, jak rozpoznać, czy rozmówca podszywa się pod Ukraińca. Wcześniej tego dnia brytyjski minister obrony Ben Wallace ujawnił, że zadzwonił do niego oszust podający się za ukraińskiego premiera.

"Panie ministrze Benie Wallace, następnym razem przed rozpoczęciem rozmowy proszę poprosić (rozmówcę) o wypowiedzenie słowa 'palanycja'. Mimo wszelkich prób rosyjskiej dezinformacji świat widzi, że prawda jest po stronie Ukrainy" - napisał Szmyhal na Twitterze.





20:12

"Ta wojna przyspieszy pewne procesy - np. transformację energetyczną" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Sikorski. Jak zwrócił uwagę eurodeputowany, Komisja Europejska już ogłosiła, że będzie zmierzać do całkowitego odcięcia się od rosyjskiego gazu, ale stopniowo. Były minister obrony pytany był także o sprawę przekazania Ukrainie polskich MiG-ów 29. "Uważam, że przez ujawnienie tej sprawy bombardowane są lotniska w zachodniej Ukrainie" - mówił Sikorski i dodał, że ma nadzieję, że ta sprawa wciąż jest otwarta i że rozmowy na ten temat toczą się poza wiedzą opinii publicznej.

20:03

Łotewski Sejm opowiedział się w czwartek za zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą w związku z rosyjską agresją - podała łotewska agencja informacyjna LETA.



19:52

Wskutek rosyjskich ostrzałów w czwartek płonie duży bazar w Charkowie, ogień przeniósł się na sąsiednie domy mieszkalne - podają ukraińskie służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. W powtórnym ostrzale rynku zginął strażak, drugi został ranny.

Wrogie rakiety trafiły w czwartek w jeden z największych bazarów w tej części Europy - "Barabaszowo". Zapaliły się pawilony handlowe w różnych częściach rynku. Ogień przeniósł się na pobliskie domy mieszkalne

19:41

To kluczowy moment - tak mówi wielu analityków. Zaangażowanie Chin mogłoby oznaczać próbę stworzenia nowego światowego porządku, nowy system monetarny, nowe zasady w międzynarodowym handlu. Czy Chiny już teraz są gotowe na taki światowy przewrót?

O tym w radiu RMF24 opowiadał prof. Maciej Gaca dyplomata, sinolog z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Znawca Chin i Tajwanu. Posłuchajcie rozmowy!

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Maciej Gaca: Chiny nie wywołają żadnego konfliktu

19:29

Nasi eksperci prowadzą dochodzenie ws. rosyjskich zbrodni wojennych. Pociągniemy winnych do odpowiedzialności - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

19:21

Radio Wolnej Europy podaje, że w Moskwie i Sankt Petersbugu na drzwiach mieszkań liberalnych aktywistów wymalowano symbol rosyjskiej inwazji - "Z" i oskarżenia o zdradę.

19:15

W ciągu trzech tygodni inwazji na Ukrainę, Rosja wystrzeliła już ponad 1000 rakiet - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, pod coraz większym ostrzałem jest Kijów, choć rosyjskie wojska nie poczyniły postępów pod stolicą, mimo że ściągnęły w pobliże stolicy artylerię.



19:05

Polska przesłała już do KE pierwsze faktury za wysłaną na Ukrainę broń - ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli. O taki zwrot kosztów zwróciło się już kilka innych państw UE.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, dzisiaj zapadła już wstępna decyzja Rady UE o dodatkowych 500 milionach euro na dostawy broni dla Ukrainy, ale ze względów formalnych decyzja zostanie ogłoszona dopiero w połowie przyszłego tygodnia.

Więcej o tej sprawie piszemy w artykule:

19:00

Mariupol w obwodzie donieckim do samego wybuchu wojny był najbardziej prorosyjskim miastem na Ukrainie - pisze białoruska niezależna Nasza Niwa. "To go jednak nie uratowało" - dodaje portal w artykule o oblężonym mieście, które Rosjanie chcą "zmieść z powierzchni ziemi".

18:50

Norwegia przyjmie od Mołdawii 2500 ukraińskich uchodźców wojennych - poinformował w czwartek norweski premier Jonas Gahr Store.

Mołdawia poprosiła o pomoc (...), a Norwegia chce wnieść swój wkład. Ponadto chcemy sprowadzić do siebie najbardziej bezbronnych uchodźców, których wypędziła z kraju ta straszna wojna - oświadczył Store.

18:39

Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego w Bundestagu trafia głęboko do serca, ale sposób, w jaki niemiecki parlament potraktował w czwartek Zełenskiego i jego kraj jest nieporównywalnie żenujący. Po prostu niegodny - pisze portal RND. Zdaniem komentatora dziennika "Welt" to hańba dla parlamentu.

Dziennik "Tagesspigel" pisze w komentarzu: "Dwie minuty po przemówieniu (Zełenskiego) Bundestag przeszedł do porządku obrad, a kanclerz milczał. Wyglądało na to, że przemówienie Zełenskiego było dla posłów koalicji rządzącej tylko przykrym obowiązkiem, z którym trzeba się uporać. Niemiecka polityka przyniosła światu haniebne widowisko".

18:30

Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że inwazja na Ukrainę była "wstrząsem elektrycznym" dla NATO. Dodał, że nie wyklucza, iż uda się w stosownym czasie do Kijowa, jeśli będzie to pożyteczne.

Ocena Macrona była odpowiedzią na pytanie, czy żałuje, że w 2019 roku powiedział, iż NATO znajduje się w stanie "śmierci mózgowej".



18:26

"Włochy są gotowe odbudować teatr w Mariupolu", na południowym wschodzie Ukrainie, zbombardowany w środę przez Rosjan - oświadczył minister kultury Dario Franceschini. Wojska rosyjskie zrzuciły ciężką bombę na budynek teatru, w którym ukrywali się cywile. Liczba ofiar śmiertelnych ataku nie jest znana.

Po czwartkowych obradach włoskiego rządu szef resortu kultury poinformował na Twitterze, że zaaprobowana została jego propozycja zaoferowania Ukrainie sprzętu i środków na to, aby jak najszybciej odbudować teatr w Mariupolu.

18:06

Na dzielnicę Swiatoszyn w Kijowie spadły w czwartek rosyjskie pociski. Około godz. 16.30 (godz. 15.30 w Polsce) do służb ratunkowych wpłynęło kilka zgłoszeń w sprawie pożarów w dzielnicy swiatoszyńskiej w Kijowie.

Dwa samochody zapaliły się wskutek uderzeń pocisków. Pożar ugaszono, zginęła jedna osoba. W pobliżu doszło do pożaru trawy na powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych; walka z ogniem trwa.

Pożar wybuchł też w magazynie na powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych.

18:00

Odsetki od rosyjskich obligacji zostały opłacone w dolarach i już trafiły do posiadaczy tych papierów - podał w czwartek Reuters, powołując się na źródła rynkowe.

Agencja powołuje się na "źródła rynkowe". Wg Reutersa, wcześniej inne źródło podało, że JP Morgan, czyli bank zajmujący się obsługą płatności od rosyjskich obligacji, uzyskał przelew od rosyjskiego rządu i przesłał go do posiadaczy obligacji.

To oznacza - według Reutersa - że Rosji udało się uniknąć bankructwa mimo sankcji, jakie zostały nałożone na ten kraj po tym, jak napadł on na Ukrainę.

17:55

30 tys. osób ewakuowano z Mariupola - podaje AFP powołując się na władze miasta.

Przedstawiciele Mariupola wciąż próbują ustalić, ile osób zginęło we wczorajszym ataku na teatr.

17:50

Wśród cywili, którzy zginęli w wyniku bombardowania Czernihowa były 3-letnie bliźnięta, a także troje krewnych dzieci - podaje "The Telegraph".

Mer miasta Władysław Atroszenko poinformował przed chwilą, że liczba zabitych cywilnych mieszkańców atakowanego przez wojska rosyjskie Czernihowa, na północny wschód od Kijowa, przekroczyła 200.

17:45

Słowacja może przekazać Ukrainie system obrony przeciwlotniczej S-300, jeżeli otrzyma zastępcze, nowocześniejsze uzbrojenie. Taką decyzję przekazał w czwartek minister obrony Jaroslav Nad’ po spotkaniu w Bratysławie z ministrem obrony USA Lloydem Austinem. Szef Pentagonu powiedział, że rozmowy na ten temat trwają.



17:39

Ośrodek Studiów Wschodnich przygotował analizę sytuacji na Ukraina po 21 pełnych dniach walk. Polecamy!

17:32

Portal NEXTA informuje o pożarze w jednej z dzielnic Kijowa.

17:29

Ukraina i Rosja traktują poważnie negocjacje pokojowe, ale pomiędzy stronami utrzymują się bardzo znaczące rozbieżności - poinformowała w czwartek agencja Reutera powołując się na źródła w państwach UE i NATO.

"Słuchając w środę przemówienia prezydenta (Rosji) Władimira Putina do narodu, można było odnieść wrażenie, że Rosja nie jest skłonna do kompromisu" - ocenili rozmówcy agencji Reutera.

17:24

Nasz waszyngtoński korespondent informuje o ważnych słowach, jakie padły podczas wirtualnego spotkania Joe Bidena z premierem Irlandii Michealem Martinem.

17:22

Aleksandr Łukaszenka stwierdził też, że z 23 na 24 lutego Ukraina planowała uderzyć w Białoruś z czterech stron, jednak zapobiegł temu razem z Władimirem Putinem. Więcej o ostanin wywiadzie "prezydenta" Białorusi przeczytacie tutaj:

17:16

Mamy nadzieję, że cywilizowany świat się w końcu obudzi - mówi w 22. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę deputowana do Rady Najwyższej tego kraju Evgenia Krawczuk. Te słowa padły podczas konferencji prasowej dla mediów z całego świata, organizowanej w centrum medialnym we Lwowie. Był na niej nasz specjalny wysłannik na Ukrainę Mateusz Chłystun.

Evgenia Krawczuk parafrazowała słowa prezydenta Zełenskiego, które padły w Bundestagu. Deputowana przekonywała, że między Zachodem a Rosją potrzebny jest mur w znaczeniu ekonomicznym - relacjonuje nasz reporter.

Wiele francuskich i niemieckich firm nadal współpracuje z Rosja, niektóre europejskie kraje mówią, że nie mogą wstrzymać dostaw ropy czy gazu z Rosji, ale muszą wiedzieć, że każde euro, które płacą Rosji, wraca w postaci kuli wymierzonej w niewinne dziecko w Ukrainie - podkreśliła.

Krawczuk zaznaczyła, że jej kraj potrzebuje większego wsparcia zbrojnego, a także gwarancji, że uchodźcy, którzy schronili się w Europie, są w niej bezpieczni.

Liczymy na gwarancje, że nie staną się tam łatwym celem dla handlarzy ludźmi. Że będą mieli szansę doczekać się - tam gdzie są - aż Ukraina się odbuduje i będą mogli wrócić - tłumaczyła deputowana Rady Najwyższej.

17:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w czwartek w szpitalu rannych z obwodu kijowskiego - poinformowało biuro szefa państwa ukraińskiego, publikując krótkie nagranie z wizyty.

W szpitalu Zełeński odwiedził m.in. trzyosobową rodzinę, która trafiła pod ostrzał podczas ewakuacji z miejscowości Worzel niedaleko Kijowa, żołnierza Obrony Terytorialnej, kierowcę zabitego w Irpieniu amerykańskiego dziennikarza-dokumentalisty Brenta Renaud i innych rannych.

16:59

Co najmniej 21 osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Merefa w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy; dziesięć osób jest w ciężkim stanie - podała w czwartek stacja CNN, powołując się na prokuraturę obwodową.

Rosjanie ostrzelali miasto leżące 25 kilometrów na południowy zachód od Charkowa około godz. 2.30 czasu polskiego w nocy ze środy na czwartek. Zniszczona została szkoła i dom kultury. Początkowo informowano o 15 zabitych i 25 rannych.

16:55

Od 17 marca do 17 maja 2022 każdy może nabyć wojskowy sprzęt ochronny w celu przekazania go Ukrainie. Konieczne jest przy tym uzyskanie potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej - przekazało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

16:50

Wysłanie na wojnę przeciwko Ukrainie 40 tys. syryjskich bojowników jest nierealne, ponieważ cała armia Syrii liczy 100-130 tys. żołnierzy - stwierdził w czwartek doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

Jego zdaniem jeżeli Baszar al-Asad podjąłby taką decyzję, to musiałby się poddać. W takiej sytuacji w Syrii szybko rozpoczęłaby się nowa wojna domowa - stwierdził.

16:46

Rząd Kanady nałożył sankcje na 22 wysokich rangą urzędników ministerstwa obrony Białorusi za umożliwienie siłom rosyjskim atakowania Ukrainy z białoruskiego terytorium - poinformowała w czwartek kanadyjska minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

16:44

W piątek o godz. 13 planowane jest podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o obronie ojczyzny - przekazała w czwartek szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Senat jednogłośnie przyjął w czwartek ustawę, nie wprowadzając do niej poprawek.

16:40

Ukraińskie siły rozbiły pod Pryłukami rosyjską grupę bojową i zdobyły wyrzutnię rakiet Uragan - podało w czwartek na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Północ".

BM-27 Uragan to system artylerii rakietowej, służący do wystrzeliwania pocisków rakietowych kalibru 220 mm.

16:32

Szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew poinfomował na Twitterze, że zastępca dowódcy rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) generał Roman Gawriłow został zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Według Grozewa, doniesienia o zatrzymaniu Gawriłowa potwierdziły trzy niezależne źródła.

16:25

Portal NEXTA podaje, że Rosjanie w sklepach... walczą o cukier. To ma mieć związek ze wzrostem cen. Według dziennikarzy tylko w ciągu kilku ostatnich dni cena cukru wzrosła o 12,8 procent.

16:16

Przyjezdni czy uchodźcy z Rosji mogą zostać wykorzystani przez rosyjskie władze do wywierania nacisku politycznego na Finlandię. "Musimy podejść do tego realistycznie, pragmatycznie, a nie z naiwnością" - powiedziała fińska premier Sanna Marin, cytowana przez media.



16:10

Podczas konferencji prasowej w Senacie, senator Stanisław Gawłowski poinformował, że w czwartek rano komisja ustawodawcza podjęła decyzję o inicjatywie ustawodawczej, która sprowadza się do tego, aby udostępnić bazę hotelową i noclegową, która jest do dyspozycji "szeroko rozumianej administracji rządowej", uchodźcom z Ukrainy. Jak dodał, ogromną bazę noclegową posiada nie tylko KPRM, ale też m.in. ministerstwa, spółki Skarbu Państwa.

Np. Lasy Państwowe posiadają w całej Polsce ok. 3,5 tys. miejsc noclegowych, wyposażonych, z łóżkami, gotowych do przyjęcia uchodźców w każdej chwili - mówił senator. Wskazał też na Polski Holding Hotelowy, który natychmiast mógłby udostępnić uchodźcom hotele w różnych miejscach kraju.

16:00

Ponad 30 polskich firm z branży jachtowej zrywa współpracę z Rosją - poinformował w czwartek zarząd Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty (POLBOAT). Wstrzymano m.in. transakcje i zamrożono zaliczki na nowe jednostki.

"Polski przemysł jachtowy stanowczo potępia zbrojną agresję Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się z ukraińskim narodem, który heroicznie broni się przed najeźdźcą" - stwierdził w wydanym w czwartek oświadczeniu zarząd Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty (POLBOAT).

Zarząd wspiera decyzje światowych i europejskich federacji, których jest członkiem, w sprawie presji ekonomicznej na Rosję.

15:52

Polska nie będzie sama w wysiłkach na rzecz uchodźców z Ukrainy. Hiszpania poprzez swoją pomoc humanitarną, a także przyjęcie uchodźców będzie stała ramię w ramię z Polską - powiedział minister spraw zagranicznych, Unii Europejskiej i współpracy Hiszpanii Jose Manuel Albares Bueno.

Albares Bueno na konferencji prasowej w Warszawie po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem podkreślił, że Hiszpania wysłała już ponad 20 ton pomocy humanitarnej na Ukrainę i dziękował za pomoc w jej dostarczeniu. Pomoc humanitarna jest niezbędna, aby ludność mogła przeżyć. Hiszpania wyraża w ten sposób swoją solidarność" - dodał.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach z Hiszpanii zostanie wysłany konwój z 30 tonami pomocy humanitarnej do Mołdawii.

15:44

71,5 tysiąca obywateli Ukrainy otrzymało już numery PESEL, z czego 37 tysięcy w środę, a 34,5 tysiąca do godz. 14 w czwartek - poinformował pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

15:35

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu spotkał się w czwartek we Lwowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Na konferencji prasowej zaapelował o zawieszenie broni w oblężonym przez Rosjan Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie według niego przebywa ponad 100 Turków.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Kułebą, którą transmitowała turecka telewizja, Cavusoglu powiedział, że zaproponował 24-godzinne zawieszenie broni w Mariupolu, które miałoby być monitorowane przez organizacje humanitarne - przekazała agencja Reutera.

Kułeba oświadczył natomiast, że Ukraina jest gotowa kontynuować wysiłki dyplomatyczne na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji.

15:30

Cztery osoby, w tym nastolatek, zostały ranne po ostrzelaniu przez Rosjan wsi Czarnobajewka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało w czwartek biuro prokuratora obwodowego, które cytuje Ukrinform.

Okupanci cynicznie ignorują normy humanitarnego prawa międzynarodowego i ostrzelali wioskę Czarnobajewka. W rezultacie ucierpiała też poważnie infrastruktura cywilna - oznajmiła prokuratura obwodu chersońskiego.

Wcześniej w czwartek wojska rosyjskie weszły do miasta Aleszki w obwodzie chersońskim - poinformował mer Jewhen Ryszczuk.

Obwód chersoński jest częściowo zajęty przez wojska rosyjskie. Aleszki leżą około 20 km od Chersonia.

15:25

Prądu, żywności i leków brakuje w położonym na północ od Kijowa rejonie wyszogrodzkim - podała agencja Interfax-Ukraina. W gminach okupowanych przez Rosjan sytuacja humanitarna jest katastrofalna.

Kryzys dotyczy wchodzących w skład rejonu wyszogrodzkiego miejscowościach Iwanków, Poliske i Dymer. Ponadto miejscowość Sławutycz jest kompletnie odizolowana - dodano.

Jak podaje Interfax-Ukraina, ewakuacja ludności cywilnej z całego regionu poprzez korytarze humanitarne trwa. Ponadto na miejsce wysłano pomoc humanitarną.

15:18

Naszemu dziennikarzowi Piotrowi Bułakowskiemu udało się porozmawiać z "Janem Zumbachem", hakerem z polskiej grupy squad303. To ta grupa stworzyła narzędzie, dzięki któremu można skontaktować się z Rosjanami i wysłać im wiadomość o wojnie w Ukrainie.

Dlaczego grupa squad303 postanowiła zaangażować się w wojnę z rosyjską cenzurą i postawiła sobie za cel informowanie Rosjan o prawdziwej sytuacji w Ukrainie?

Zobaczcie rozmowę!

Rozmowa Piotra Bułakowskiego z hakerem z kolektywu Squad303 RMF FM

15:12

W wyniku rosyjskiego ostrzału miejscowości Merefa w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy co najmniej 15 osób zginęło, a 25 zostało rannych - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na prokuraturę.

Rosjanie ostrzeliwali miasto z artylerii ok. godz. 2.30 czasu polskiego w nocy ze środy na czwartek. Zniszczona została szkoła i dom kultury.

"Zginęło 15 osób. 25 zostało rannych, z tego 10 osób jest w stanie ciężkim. Trwa usuwanie gruzów" - podano w komunikacie.

Wszczęto postępowanie z artykułu dotyczącego złamania przepisów i obyczajów wojny, połączonego z celowym zabójstwem.

15:05

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz zaapelował w czwartek do mieszkańców terenów okupowanych przez Rosjan, by niszczyli tory kolejowe, które są wykorzystywane do przesyłania zaopatrzenia dla rosyjskiej armii.

Rozpocznijmy totalną kolejową wojnę z przeciwnikiem na okupowanych terytoriach - zaapelował Arestowycz w nagraniu opublikowanym na Facebooku. W jego ocenie podjęcie działań dywersyjnych na kolei może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg wojny.

14:51

Senat w czwartek jednogłośnie przyjął bez poprawek ustawę o obronie ojczyzny, jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Ustawa teraz trafi na biurko prezydenta.



Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że Andrzej Duda niezwłocznie podpisze ustawę o obronie ojczyzny.

14:45

Król Belgów Filip i królowa Matylda będą gościć uchodźców z Ukrainy.

Jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, belgijska rodzina królewska daje przykład Belgom.

Król i królowa nie przyjmą uchodźców w swoim pałacu, ale oddadzą do dyspozycji uciekinierom domy, które będą mogły pomieścić trzy rodziny. Są to nieruchomości należące do fundacji królewskiej. Konkretnie to domki jednorodzinne, które dostępne na początku kwietnia. Wcześniej zostaną urządzone, wykonane zostaną też drobne naprawy.

14:37

Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach nawet 213 mld dolarów - wynika z szacunków Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankowców, o których w czwartek poinformowała agencja Reutera.

Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankowców (Swiss Bankers Association, SBA) oszacowało, że Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach od 150 mld do 200 mld franków szwajcarskich. Wartość ich majątku przeliczona na dolary może zatem wynosić nawet 213 mld dolarów - podał w czwartek Reuters.

Agencja wskazała, że wartość środków ulokowanych przez Rosjan w niektórych bankach została ujawniona po tym, jak Szwajcaria zdecydowała się przyłączyć do sankcji nałożonych na Moskwę przez Unię Europejską.

Z informacji uzyskanej od SBA wynika, że udział rosyjskich aktywów ulokowanych w Szwajcarii znajduje się w "niskim, jednocyfrowym" udziale procentowym wszystkich aktywów zagranicznych ulokowanych w tym kraju - dodał Reuters.

14:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpi 22 marca przed połączonymi izbami parlamentu Włoch podczas wideokonferencji - poinformowała w czwartek Ansa po posiedzeniu prezydiów Izby Deputowanych i Senatu. Głos zabierze również włoski premier Mario Draghi.

To będzie kolejne przemówienie ukraińskiego przywódcy na forum zagranicznego parlamentu. Wcześniej również w ten sposób zwrócił się do parlamentu polskiego, kanadyjskiego, brytyjskiego, Unii Europejskiej, do Kongresu USA, a w czwartek do Bundestagu.

14:26

Rosjanie w czwartek po raz kolejny przeprowadzili w Czernihowie na północy Ukrainy atak na cywilów, używając ciężkiej artylerii - podała lokalna policja. Są zabici i ranni. Wśród ofiar śmiertelnych jest obywatel USA.

Policja dokumentuje skutki wrogiego ostrzału cywilów w centrum Czernihowa - czytamy w komunikacie.

W czwartek okupanci po raz kolejny przeprowadzili atak przy użyciu ciężkiej artylerii na mieszkańców miasta. Są zabici i ranni. Wśród zabitych jest obywatel USA - napisano.

Policjanci pomagają w ewakuacji rannych do placówek medycznych.

14:15

"Rosyjscy najeźdźcy gwałcą i zabijają ludność cywilną w miejscowościach otaczających Kijów; są setki takich przypadków, to ludobójstwo" - oświadczył na briefingu doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina.

"W miastach wokół Kijowa użycie przemocy przeciwko miejscowej ludności jest systematycznie obserwowane. Wcześniej były to pojedyncze przypadki, ale sytuacja się pogorszyła. Rosyjska armia celowo niszczy ukraińską ludność. To ludobójstwo. Są setki takich spraw, nawet nie dziesiątki" - powiedział Arestowycz.

14:07

Kolumna oddziałów rosyjskiego 437. pułku szkoleniowego i batalionowej grupy taktycznej 26. pułku pancernego podążała w kierunku Kamianki w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy, jednak została skutecznie zatrzymana przez żołnierzy ukraińskich - poinformował w czwartek na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Na zamieszczonym na Facebooku nagraniu widać szereg zniszczonych rosyjskich czołgów oznakowanych literą "Z".

Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował w czwartek o przeprowadzeniu w regionie 49 ostrzałów przez wojska rosyjskie.

"Wróg nie osiągnął swojego celu, żadna ofensywna operacja okupantów nie powiodła się" - wskazał.

13:57

Okupanci zdążyli już ukraść ukraińską wodę o wartości niemal 20 mln euro - napisała w czwartek na Facebooku Państwowa Inspekcja Ekologiczna Ukrainy.



13:46

Putin to szczwany list, który pozuje na niezrównoważonego i nieobliczalnego. Pożyteczni idioci na Zachodzie próbują znaleźć mu bezpieczne wyjście z tej sytuacji, ale on sam potrafi o siebie zadbać - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją MSNBC były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew.

13:43

Poprzez niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję na Ukrainę Rosja naruszyła fundamentalne zasady Statutu Rady Europy, Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego - przekazał w czwartek w oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

13:42

Ukraina rozpoczęła siewy zbóż jarych w niektórych regionach - poinformował w czwartek agencję Reuters ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki.

13:40

Uzbekistan wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy - zadeklarował w czwartek minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Abdulaziz Kamiłow. Nie uznaliśmy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - dodał.

13:36

Syryjscy najemnicy uznają udział w wojnie przeciwko Ukrainie po stronie Rosji za okazję, by nielegalnie wyemigrować do państw UE - podała w czwartek agencja Interfax-Ukraina, cytując ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Według tych ustaleń rosyjska baza lotnicza Hmejmim w Syrii otrzymała wytyczne, by wysyłać na Ukrainę nawet 300 bojowników dziennie. We wtorek z bazy wysłanych zostało 150 najemników, którzy mają walczyć po stronie Rosji - przekazała agencja wywiadu wojskowego.

Twierdzi ona również, że istnieją plany przekazywania broni i sprzętu wojskowego z Syrii do Rosji i na Białoruś, by wspomóc rosyjskie siły na Ukrainie. Prezydent Syrii Baszar al-Asad miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie - podał Interfax-Ukraina.

13:33

13:28

Zniszczenia w Czernihowie.

13:25

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do woj. śląskiego, są zainteresowani zdobyciem zatrudnienia, jednak powiatowe urzędy pracy na razie nie przeżywają oblężenia - wynika z informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP).

13:24

Siły rosyjskie ponownie ostrzelały sobór Narodzenia Pańskiego w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; mieszkańcy schronili się w świątyni przed bombardowaniami - podała w czwartek agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Serhija Hajdaja.

13:21

Blisko 130 osób udało się dotąd uratować ze schronu pod zbombardowanym przez Rosjan teatrem dramatycznym w Mariupolu, cały czas trwa uprzątanie gruzu - poinformowała w czwartek ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.

13:19

Joe Biden będzie rozmawiał telefonicznie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

13:16

Płacz ukraińskiego dziecka, które żegna się ze swoim ojcem w Irpieniu.

13:11

Rosja tylko udaje, że prowadzi negocjacje pokojowe w Ukrainą - ocenił w czwartek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian. "Nie negocjuje się z bronią przyłożoną partnerowi do głowy" - dodał.

13:09

Kolejny film pokazujący przejęcie przez Ukraińców rosyjskiego transportera opancerzonego.

13:02

W ciągu 21 dni trwania wojny na Ukrainie z obwodu ługańskiego ewakuowano ok. 11 tys. osób - poinformował w czwartek na Facebooku szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

13:00

Wzywam deputowanych do Parlamentu Europejskiego do uznania Putina za zbrodniarza wojennego; apeluję też o zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z Rosją, która jest państwem terrorystycznym - oświadczył w czwartek przed komisjami PE minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

12:51

Krzysztof Berenda zapytał też swojego gościa, czy nazwałby Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Musimy wierzyć w prawo międzynarodowe. Globalny wymiar sprawiedliwości będzie musiał oceniać te zbrodnie. Ale na Ukrainie są popełniane zbrodnie wojenne. Są organy, które dokładnie to ocenią i wskażą sprawców. To, co dzieje się w Ukrainie, jest tragedia. Strzelanie do ludności cywilnej, bombardowanie - to jest nieakceptowalne - odpowiadał Charles Michel.

12:31

Byłem informowany, konsultowany w tej sprawie i w pełni popieram tę misję, bo to ważne, żeby wysłać bardzo mocny polityczny sygnał - tak w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Charles Michel oceniał wtorkowy wyjazd do Kijowa premierów Polski, Czech i Słowenii. Wczoraj rozmawiałem telefonicznie z całą trójką premierów i pogratulowałem im, bo jako Unia chcemy jasno i konkretnie pokazać, że wspieramy Ukraińców. Oni są odważni, walczą o swoją przyszłość, ziemię, dzieci, ale też o europejskie wartości" - podkreślał przewodniczący Rady Europejskiej. "Osobiście nie wykluczam podróży do Kijowa, gdy będę wiedział, że mam co tam zawieźć"- dodał.

12:16

Ukraińska armia informuje, że rosyjscy żołnierze szukają ukraińskiej amunicji, by się postrzelić i trafić do szpitala.

12:14

Wszyscy w Rosji muszą wiedzieć, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za śmierć rosyjskich żołnierzy na Ukrainie - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

12:13

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ponownie wykluczył możliwość wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" wyjaśnił, że strategia Sojuszu to więcej broni dla Kijowa i wzmocnienie wschodniej flanki.

12:08

Czernihów znalazł się na skraju katastrofy humanitarnej. W mieście brakuje żywności, leków, wody, ogrzewania, energii elektrycznej - poinformował w środę wieczorem jego mer Władysław Atroszenko w rozmowie z agencją informacyjną RBK-Ukraina.

11:59

Wojska rosyjskie weszły do miasta Aleszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i rozlokowują się tam; na razie władze pracują bez zmian - poinformował w czwartek mer Jewhen Ryszczuk.



11:50

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii: rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre; dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej.

11:48

W ciągu ostatnie doby rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 49 ostrzałów obwodu charkowskiego; w samym Charkowie nie zauważono rosyjskich samolotów - napisał w czwartek na Telegramie szef władz obwodu Ołeh Syniehubow.

11:40

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w czwartek, że spowodowane wojną szkody w stolicy Ukrainy należy już liczyć w miliardach dolarów, choć dokładnych danych jeszcze nie ma.

11:39

Przyszły trybunał ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie nie powinien mieć siedziby w Norymberdze ani Hadze, ale w Mariupolu lub Charkowie - oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Łotwy Edgar Rinkeviczs.



11:30

Rosyjskie czołgi zniszczone przez Ukraińców w obwodzie charkowskim.

11:13

W wyniku rosyjskiego ostrzału została uszkodzona linia przesyłowa wysokiego napięcia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podał w czwartek Enerhoatom, ukraiński państwowy koncern obejmujący wszystkie cztery elektrownie atomowe w kraju.

11:02

Firma Nestle nie zamierza na razie wycofywać się z rosyjskiego rynku - poinformował w czwartek na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal po rozmowie z prezesem przedsiębiorstwa. I napisał też, że "płacenie podatków w państwie terrorystycznym oznacza mordowanie bezbronnych matek i dzieci".

10:49

Cztery duże rosyjskie okręty przepłynęły przez japońską cieśninę Tsugaru i kierują się na zachód; mogą przewozić sprzęt wojskowy i żołnierzy do walki na Ukrainie - poinformowały w czwartek japońskie media, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony.

10:39

Schron bombowy pod zaatakowanym przez siły rosyjskie teatrem w Mariupolu wytrzymał; zaczęto uprzątać gruzy, ludzie wychodzą żywi - poinformował w czwartek deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Serhij Taruta.

10:28

Szacujemy, że dotychczas zestrzeliliśmy jedną trzecią posiadanych przez Rosję samolotów - powiedział w czwartek w rozmowie z telewizją 24 Kanał doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

10:22

Od początku wojny na Ukrainie zginęło około 14 tys. rosyjskich żołnierzy; zniszczyliśmy też m.in. 444 czołgi, ponad 1400 wozów opancerzonych i około 200 samolotów i śmigłowców wroga - poinformował w czwartek na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:15

Zastępca mera Mariupola Serhij Orłow powiedział w czwartek w wywiadzie dla ukraińskiej wersji magazynu "Forbes", że 80-90 proc. miasta zostało zbombardowane przez rosyjskich najeźdźców.

Poinformował także, że według stanu na 13 marca miasto oficjalnie potwierdziło śmierć 2358 osób.