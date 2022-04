We wczesnych godzinach rannych w środę słychać było serię wybuchów w rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow w wiadomości na Telegramie. Władze w Kiszyniowie i Kijowie ostrzegają przed rosyjską prowokacją w separatystycznym Naddniestrzu. O godzinie 8 czasu polskiego, nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz powiedział, że miasto, którym kieruje - ważny port na południu Ukrainy - przygotowuje się do rosyjskiego ataku bądź oblężenia. Najważniejsze wydarzenia związane z 63. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 27.04.2022 roku.

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

W wyniku rosyjskiej inwazji zginęło 217 ukraińskich dzieci, a rannych zostało 393.

We wczesnych godzinach rannych słychać było serię wybuchów w rosyjskim Biełgorodzie w pobliżu granicy z Ukrainą. Jak podały władze rosyjskie - w płomieniach stanął regionalny skład amunicji.

W Kursku, ok. 120 kilometrów od granicy z Ukrainą, słyszano serię wystrzałów - informuje BBC, powołując się na tamtejsze władze regionalne.

Władze ukraińskie poinformowały o kolejnych ofiarach śmiertelnych i rannych w kilku regionach kraju.

Kolejny atak na zabudowania huty Azovstal w Mariupolu, gdzie bronią się ostatni ukraińscy żołnierze.

Od początku rozpoczęcia inwazji rosyjska armia wystrzeliła na Ukrainę ponad 1300 rakiet.

Wojsko rosyjskie straciło już około 22,1 tys. żołnierzy, a także 918 czołgów, 2308 pojazdów opancerzonych, 184 samoloty i 154 śmigłowce - ogłosił sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Eskalacja konfliktu w Naddniestrzu podsyca obawy, że wojna na Ukrainie może rozszerzyć się na Mołdawię.

10:27

Jednostki rosyjskich sił zbrojnych ostrzelały nocą miejscowość Zajcewo, leżącą w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, z amunicji kasetowej - informuje w środę Ukrinform za lokalnymi władzami.

10:21

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 22,4 tys. żołnierzy, a także 939 czołgów, 2342 pojazdy opancerzone, 185 samolotów i 155 śmigłowców - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:14

Rosyjskie wojska przypuściły kolejny atak na zabudowania huty Azovstal w Mariupolu, gdzie bronią się ostatni ukraińscy żołnierze.

Ukraińscy obrońcy i cywile są uwięzieni na terenie atakowanej huty - poinformował doradca mera Mariupola, Petro Andriuszczenko. Jak dodał, nie osiągnięto porozumienia w sprawie ewakuacji cywilów.

10:11

Według generała SBU rosyjskie wojska mają niewielkie szanse, by opanować całą południową Ukrainę i dotrzeć aż do Naddniestrza - separatystycznego regionu we wschodniej Mołdawii. Siły wroga nie są w stanie zająć Mikołajowa i Odessy, a zapowiadają przebicie się do Naddniestrza. (...) O tym, jak wyczerpuje się potencjał Rosji, świadczy fakt, że zaczęli nas ostrzeliwać rakietami z okolic Morza Kaspijskiego. To oznacza, że zapas pocisków na Morzu Czarnym został już praktycznie wykorzystany. Warto przy tym dodać, że możliwości produkcyjne Kremla to około 20 rakiet w ciągu miesiąca - analizował rozmówca stacji Ukraina 24.

09:53

Doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, wyraził zadowolenie z zapowiedzi USA i ich sojuszników dotyczących przekazania Ukrainie większej ilości ciężkiego uzbrojenia. Ukraina się wzmacnia - napisał na Twitterze.



"Jednym z dziwnych żądań Rosji na początku tej wojny była ‘pełna demilitaryzacja’ Ukrainy. Po wczorajszym epokowym spotkaniu 40 ministrów obrony mam dla Rosji złe wieści. Zdolności, szybkość, uproszczona logistyka i rozszerzony zasięg broni" - napisał Podolak

09:40

W ciągu dwóch pierwszych tygodni kwietnia na telefony zaufania zgłoszono 400 rosyjskich gwałtów na dzieciach i dorosłych - poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa. Chodzi o tereny, które do końca marca były zajęte przez Rosjan.



To straszne przypadki. Psycholodzy mówią, że spotykali się z ofiarami przemocy, ale to, co robili rosyjscy żołnierze z naszymi kobietami, dziewczętami, dziećmi, starszymi osobami i mężczyznami, było po stokroć gorsze - zaznaczyła Denisowa.

09:29

Okręg Krzywy Róg: W nocy okupanci ostrzeliwali elewator zbożowy, relacjonuje szef Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej.

09:16

Prawie trzy czwarte Amerykanów popiera wysyłanie przez Stany Zjednoczone uzbrojenia na Ukrainę, aby pomóc w odparciu rosyjskiej agresji - wynika z badania zakończonego we wtorek, które zostało przeprowadzone przez Reuters-Ipsos na grupie 1005 osób.



09:08

08:55

W wyniku rosyjskiej inwazji zginęło 217 dzieci, a rannych zostało 393 - takie liczby przekazuje biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Nie są to pełne dane, bo władze w Kijowie nie są w stanie ustalić liczby ofiar na okupowanych terenach i w rejonie walk.

08:52

Rosja przypuściła kolejny atak rakietowy na most nad Dniestrem w rejonie Odessy - poinformował szef kolei ukraińskich. Wśród kolejarzy nie było ofiar.

08:46

Niemiecka firma zarządzająca aktywami Grupa DWS ogłosiła tymczasowe wstrzymanie inwestycji w rosyjskie papiery wartościowe - donosi rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS.

08:27

O godzinie 8 rano czasu polskiego Gazprom zakręcił kurek z gazem dla Polski i Bułgarii.

08:19

"Ukraina zachowuje kontrolę nad większością swojej przestrzeni powietrznej. Rosji nie udało się skutecznie zniszczyć Ukraińskich Sił Powietrznych ani zdusić ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ukraina nadal naraża zasoby rosyjskich sił powietrznych na ryzyko. Działania rosyjskiego lotnictwa koncentrują się głównie na południowej i wschodniej Ukrainie, zapewniając wsparcie rosyjskim siłom lądowym. Rosja ma bardzo ograniczony dostęp do przestrzeni powietrznej na północy i zachodzie Ukrainy, ograniczając działania ofensywne do głębokich uderzeń z wykorzystaniem broni dystansowej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

08:12

W Kursku, ok. 120 kilometrów od granicy z Ukrainą, słyszano serię wystrzałów - informuje BBC, powołując się na tamtejsze władze regionalne.

"Ubiegłej nocy, o godz. 2.45, wielu mieszkańców Kurska słyszało wystrzały. Szczegóły incydentu są ustalane. Według wstępnych informacji uaktywnił się system obrony powietrznej. Nie było ofiar ani zniszczeń" - napisał na platformie Telegram gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt.

08:06

Niepublikowane wcześniej nagranie z drona, do którego dotarła CNN, obala kłamstwa Rosji w sprawie odpowiedzialności za masakrę w podkijowskiej Buczy. Widać na nim rosyjskich żołnierzy i sprzęt niedaleko leżących na ziemi ciał cywilów - podała amerykańska stacja.

08:00

W ciągu doby w obwodach donieckim i ługańskim siły ukraińskie odparły dziewięć ataków wroga, niszcząc m.in. dziewięć czołgów, 11 systemów artyleryjskich, 17 wozów opancerzonych.

07:53

W obwodzie biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą armia rosyjska rozmieściła dwa dywizjony rakiet Iskander-M, a w okolice Iziumu w obwodzie charkowskim przerzuciła dwie batalionowe grupy taktyczne wojsk desantowych - podaje w środę w porannym podsumowaniu ukraiński sztab generalny.

W rejonie Iziumu wojska rosyjskie prowadzą dużymi siłami natarcie w kierunku miejscowości Barwinkowe. Przeciwnik zajął wieś Zawody i północno-wschodnie obrzeża miejscowości Wełyka Komyszuwacha.

07:45

Przez wojnę cierpią nie tylko ludzie. Na zdjęciach zwierzęta z Borodzianki.

07:34

Skupienie się na ofensywie w Donbasie nie oznacza, że Rosja porzuciła ambicje zajęcia całego terytorium Ukrainy. One zostały tylko czasowo zawieszone - mówi PAP Keir Giles, analityk z Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Chatham House) w Londynie.

07:23

Rzesze Ukraińców uciekają z zajętego przez wojska rosyjskie Chersonia na południu Ukrainy, gdzie najeźdźcy planują urządzić w czwartek tzw. referendum, by powołać tam "republikę ludową" jak w Donbasie - podała stacja CNN, powołując się na mieszkańców.

07:17

We wtorek rosyjskie straty wyniosły 16 żołnierzy, jeden czołg i cztery pojazdy, w tym dwa wozy pancerne - przekazało regionalne dowództwo. Jednocześnie siły wroga próbowały przemieścić się w stronę Mikołajowa przez wsie Tawrijske i Nowaja Zaria, lecz "poniosły ciężkie straty i wycofały się".

07:12

Siły ukraińskie wykonały uderzenie na pozycje wojsk rosyjskich na Wyspie Węży na Morzu Czarnym. Atak zniszczył zestaw obrony przeciwlotniczej Strieła-10 i uszkodził stanowisko dowodzenia.

O uderzeniu na Wyspę Węży poinformowało na Facebooku Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:06

O godzinie 8:00 Gazprom całkowicie wstrzyma dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Powodem jest fakt, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie chce płacić za ten surowiec w rublach, czego domaga się Moskwa. Przedstawiciele rządu zapewniają, że Polska i tak miała z końcem roku odciąć się od rosyjskiego gazu, a decyzja Gazprom nie sprawi, że nagle w naszych domach zabranie błękitnego paliwa.

06:59

Eskalacja konfliktu w Naddniestrzu podsyca obawy, że wojna na Ukrainie może rozszerzyć się na Mołdawię.

06:53

Siły zbrojne Ukrainy są gotowe na ewentualny atak rosyjskiego wojska z terenu mołdawskiego separatystycznego regionu Naddniestrza - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

06:37

"Trzeba oddać Rosjanom jedną rzecz. Są konsekwentni w samobójstwie na polach Ukrainy. To, co robią ich dowódcy, wysyłając na pewną śmierć źle zorganizowane, przygotowane i zmotywowane oddziały (...) to jest zbiorowe samobójstwo w wykonaniu armii rosyjskiej i w tym są na pewno konsekwentni" - powiedział PAP gen. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca sił lądowych i wiceminister MON, pytany o rosyjskie straty.

06:32

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada objęła sankcjami oznaczającymi m.in. zamrożenie aktywów ponad 750 osób i podmiotów. Ostatnio na liście objętych sankcjami znalazły się dwie dorosłe córki prezydenta Rosji.

06:28

Rząd Kanady chce umożliwić konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazanie ich pokrzywdzonym - zapowiedziała we wtorek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Dodała, że byłoby to pierwsze takie rozwiązanie prawne w krajach grupy G7. Rząd mógłby przeprowadzić konfiskatę, nie tylko rosyjskich majątków, w przypadkach naruszenia "międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa", w przypadkach "znaczącej korupcji" czy systematycznych naruszeń praw człowieka.

06:19

Wiceminister obrony Ukrainy stwierdziła, że Rosja rozważa obecnie szereg scenariuszy dot. dalszej agresji na Ukrainie. Według ukraińskiej polityk, prócz tradycyjnego użycia wojsk lądowych, ataku lotniczego i rakietowego, chodzi o użycie broni chemicznej lub jądrowej.

06:16

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza do dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard, dodając, że Niemcy powinny przyspieszyć dostawy broni do Kijowa - informuje w środę niemiecka grupa medialna "Funke Mediengruppe".

06:05

"DJI potępia jakiekolwiek użycie naszych dronów w celu wyrządzenia krzywdy i tymczasowo zawiesza sprzedaż w tych krajach, aby upewnić się, że nikt nie użyje naszych dronów w walce" - poinformował w środę rzecznik firmy, cytowany przez agencję Reuters.

06:01

Największy na świecie chiński producent dronów, firma DJI Technology, tymczasowo zawiesza działalność w Rosji i na Ukrainie. DJI jest pierwszą dużą chińską firmą, która wstrzymała sprzedaż do Rosji od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę.

05:47

Władze ukraińskie poinformowały o kolejnych ofiarach śmiertelnych i rannych w kilku regionach kraju. Według władz obwodu sumskiego, Rosjanie atakują ciężką artylerią całą strefę przygraniczną.

05:35

Czeski premier Petr Fiala napisał, że wstrzymując dostawy gazu do Polski, Rosja łamie porozumienia. Według Fiali konieczne jest stopniowe odchodzenie od uzależnienia od rosyjskich surowców.

05:23

Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksija Arestowicza rosyjska wojna napastnicza w Ukrainie może trwać jeszcze przez wiele miesięcy - poinformowała ukraińska agencja informacyjna Unian.



Według doradcy ukraińskiego prezydenta, nowe uzbrojenie, które otrzymała Ukraina, będzie miało istotny wpływ na sytuację na polu walki pod koniec maja i na początku czerwca.

05:19

Władze południowych regionów Rosji w ostatnich tygodniach wielokrotnie informowały o incydentach, które ich zdaniem były atakami przeprowadzonymi z terytorium Ukrainy. Między innymi zarzucono Ukrainie, że zaatakowała helikopterami skład paliwa w Biełgorodzie.

05:12

We wczesnych godzinach rannych w środę słychać było serię wybuchów w rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow w wiadomości na Telegramie.

Jak podały władze rosyjskie w płomieniach stanąl regionalny skład amunicji znajdujący się niedaleko wsi Stara Nelidowka w pobliżu miasta.





05:00

Prezydent Mołdawii Maia Sandu we wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego wezwała ludność do zachowania spokoju po eksplozjach w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza.

"Apelujemy do obywateli o zachowanie spokoju " - oświadczyła prezydent.

W regionie ogłoszono 15-dniowy alarm antyterrorystyczny. Tradycyjna parada z okazji Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej, zaplanowana na 9 maja, została odwołana.