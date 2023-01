W Kijowie doszło w sobotę rano do ataku rakietowego na obiekty infrastruktury krytycznej. Władze ogłosiły alarm bombowy i poprosiły mieszkańców o przejście do schronów. Wojska rosyjskie dokonały w piątek 55 ataków rakietowych i przy użyciu dronów na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy. Przyspieszająca koncentracja sił rosyjskich na Białorusi i planowane ćwiczenia wojsk obu państw powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe - powiedział wiceminister spraw zagranicznych RP Wojciech Gerwel podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Najważniejsze wydarzenia związane z 325. dniem wojny przekazujemy w naszej relacji z 14.01.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

09:48

Rosja przygotowuje się do długotrwałej wojny, przekierowując gospodarkę i kompleks przemysłu wojskowego na tory wojenne - ocenia wywiad wojskowy Ukrainy.

"Przeprowadzona przez Putina reorganizacja gospodarki i kompleksu zbrojeniowego świadczy o przejściu Rosji do sytuacji wojennej. Działania te są zorientowane na wzmocnienie potencjału sił zbrojnych oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia operacji zaplanowanych na samym początku wojny, których nie udało się zrealizować wojskom okupanta" - ocenia w sobotę w komunikacie Zarząd Główny Wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy (HUR).

09:39

Rosyjska Flota Czarnomorska przedkłada unikanie zagrożenia dla swoich jednostek nad operacje ofensywne i z tym zapewne jest związane wyjście w morze jej okrętów - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że 11 stycznia grupa co najmniej 10 okrętów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej opuściła bazę marynarki wojennej w Noworosyjsku.

09:28

W Kijowie doszło w sobotę rano do ataku rakietowego na obiekty infrastruktury krytycznej - poinformował zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Wcześniej w stolicy słychać było serię głośnych wybuchów. "Kijów. Atak rakietowy na obiekty infrastruktury krytycznej. Szczegóły są ustalane. Pozostańcie w schronach" - napisał Tymoszenko w serwisie Telegram.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował natomiast o eksplozjach na lewym brzegu Dniepru. "Wybuchy w dzielnicy Dnieprowskiej. Wszystkie służby udają się na miejsce" - przekazał na Telegramie. Użytkownicy sieci społecznościowych przekazują informacje o aktywności ukraińskiego lotnictwa nad stolicą.

08:50

Po serii głośnych wybuchów, które słychać było w sobotę rano w centrum stolicy Ukrainy, Kijowie, władze ogłosiły alarm bombowy i poprosiły mieszkańców o przejście do schronów. Na razie nie ma informacji, co było przyczyną eksplozji.

Wybuchy można było usłyszeć około godziny 9.30 czasu lokalnego (8.30 w Polsce). Dopiero po nich zabrzmiały syreny ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Władze ukraińskie zazwyczaj informują o nadchodzących atakach z dużym wyprzedzeniem.

07:59

Prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie podejmuje działania mające na celu podważenie medialnych wysiłków założyciela grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - uważa Instytut Studiów nad Wojną. Biznesmen prowadzi szeroką kampanię, w której krytykuje armię rosyjską i wychwala najemników. Kreml chce to ukrócić, by nie pozwolić Prigożynowi za bardzo "urosnąć" w oczach rosyjskiego społeczeństwa.

07:20

Władimir Putin jest odpowiedzialny politycznie, moralnie za zbrodnie wojenne, mordy w Ukrainie i absolutnie nie ma dzisiaj pola do rozmów z nim - powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk odnosząc się do projektu stanowiska niemieckiej SPD.

Niemiecka agencja prasowa dpa dotarła do projektu stanowiska SPD, z którego wynika m.in., że rozmowy kanclerza Olafa Scholza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem są "słuszne i potrzebne", ponieważ "wojny zwykle nie kończą się na polu bitwy".

W dokumencie SPD - jak podaje dpa - napisano, że "nawet jeśli ze zrozumiałych powodów nie ma już zaufania do obecnych rosyjskich przywódców, rozmowy dyplomatyczne muszą być nadal możliwe, zatem kolejne rozmowy telefoniczne kanclerza Olafa Scholza z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem są słuszne i potrzebne, i tam gdzie jest to możliwe, trzeba podejmować inicjatywy dyplomatyczne". "Musimy nadal podejmować wszelkie próby przekonania Rosji do wycofania się (z konfliktu)" - dodali politycy SPD.

06:07

Przyspieszająca koncentracja sił rosyjskich na Białorusi i planowane ćwiczenia wojsk obu państw powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe - powiedział w piątek wiceminister spraw zagranicznych RP Wojciech Gerwel. Jak dodał, takie gromadzenie sił zwiastuje "negatywne konsekwencje".

"Moim obowiązkiem jest wyrazić w tej izbie głęboki niepokój Polski dotyczący roli Białorusi w strategii Kremla wobec Ukrainy (...) Przyspieszająca koncentracja wojsk rosyjskich na Białorusi, w tym ogłoszone niedawno rosyjsko-białoruskie ćwiczenia, które mają odbyć się między 16 stycznia i 1 lutego, powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe" - powiedział Gerwel podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie.

Przypomniał przy tym, że podobne ćwiczenia poprzedziły ubiegłoroczną pełnoskalową inwazję przeciwko Ukrainie, i dodał, że "koncentracja wojsk w naszym regionie zwykle oznacza negatywne konsekwencje".

06:05

Wojska rosyjskie dokonały w piątek 55 ataków rakietowych i przy użyciu dronów na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Dmytro Żywickij.

Jak sprecyzował, atakowane były rejony leżące przy granicy obwodu przy użyciu rakiet wystrzeliwanych ze śmigłowców i ładunków wybuchowych zrzucanych z dronów. Według Żywickiego w rezultacie ataków zniszczonych zostało kilka budynków i uszkodzone linie energetyczne.