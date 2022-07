Siły rosyjskie powoli posuwają się w kierunku Siewierska w Donbasie, następnym ich celem będzie prawdopodobnie Bachmut. Na dwa uniwersytety w Mikołajowie spadło 10 pocisków. Prezydent Ukrainy apeluje o nowe sankcje dla Rosji. Mówi, że „terror to wirus”. Chce też trybunału do osądzenia rosyjskiej agresji. Dziś 142. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

15:05

1400 nowych grobów pojawiło się na cmentarzu w Mariupolu. Opublikowano zdjęcia satelitarne:

14:51

Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kramatorsk.

14:36

Ukrinform: Francja przekazała Ukrainie mobilne laboratorium DNA.



14:19

Doniesienia o śmierci zatrzymanego przez prorosyjskich separatystów na Ukrainie brytyjskiego pracownika organizacji pomocowej są "alarmujące" i ministerstwo spraw zagranicznych pilnie je sprawdza - oświadczył w piątek rzecznik brytyjskiego rządu.

Wcześniej w piątek władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) przekazały, że Paul Urey zmarł 10 lipca w areszcie i wskazały, że cierpiał on na cukrzycę oraz miał problemy z oddychaniem, nerkami i układem krążenia. Jak utrzymują, "mimo powagi domniemanego przestępstwa, zapewniono mu odpowiednią opiekę medyczną". Informację o jego śmierci potwierdziła też matka Ureya, która napisała w mediach społecznościowych, że jest całkowicie zdruzgotana.

13:57

Większość Niemców nadal jest zwolennikami wspierania Ukrainy, nawet jeśli miałoby się to wiązać z wyższymi cenami energii elektrycznej - wynika z opublikowanego w piątek sondażu ZDF.

Za dalszym wspieraniem zaatakowanej przez Rosję Ukrainy jest 70 proc. respondentów, z kolei przeciwnego zdania jest 22 proc. Przeciwnicy pomocy Ukrainie uważają, że działania takie wpływają na podwyżkę cen energii.

Jak pokazuje sondaż, trend poparcia dla dalszej pomocy militarnej Ukrainie spada. Obecnie mniej respondentów (35 proc.) opowiada się za zwiększeniem pomocy wojskowej dla tego kraju, niż było to jeszcze na początku lipca (44 proc.).

13:41

Wśród ofiar czwartkowego ataku rakietowego Rosji na centrum Winnicy w środkowej Ukrainie są chłopcy w wieku siedmiu i ośmiu lat. Pierwszy wraz z mamą zginął w ostrzelanym centrum medycznym, drugi spłonął w samochodzie. Wcześniej poinformowano, że w ataku zginęła czteroletnia Liza.

W Winnicy zginęły 23 osoby, wciąż nie zidentyfikowano ciał czterech z nich. Osiem osób uznano za zaginione.

Jeden z chłopców w chwili uderzenia pocisku przechodził badania lekarskie. Zginął na miejscu wraz z mamą - powiadomił szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko.

13:35

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow jest przekonany, że Ukraina otrzyma więcej HIMARS-ów, w tym wersję o zasięgu 300 kilometrów.

Dajemy im (USA) dowód na to, że możemy go używać z precyzją i wyrafinowaniem, a otrzymujemy większy i większy zasięg - powiedział Financial Times minister obrony Ołeksij Reznikow.

13:23

Ukrinform: Zidentyfikowano 19 z 23 zabitych w rosyjskim ataku rakietowym na Winnicę.

13:15

Liza wystąpiła w świątecznym spocie Ołeny Zełenskiej. Zginęła wracając od logopedy.



12:51

Nexta: Od początku wojny w Ukrainie zginęło 352 dzieci, a 657 zostało rannych.

12:13

Ciał 11 dorosłych i dwójki dzieci, zabitych przez rosyjski atak rakietowy w Winnicy w środkowej Ukrainie, nie udało się dotąd zidentyfikować - powiadomiły władze obwodu. 18 osób jest uznanych za zaginione.

Władze potwierdziły dotąd śmierć 23 osób.

W czwartek rosyjskie rakiety Kalibr, wystrzelone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym, uderzyły w centrum Winnicy. Według dowództwa Południe ukraińskiej armii pociski odpalono z małego okrętu rakietowego pod Sewastopolem na okupowanym Krymie.

11:35

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że pociski, które spadły w środę na miasto Winnica, trafiły w budynek, w którym przedstawiciele ukraińskiej armii spotykali się z zagranicznymi dostawcami broni.

W ataku tym zginęło 23 cywilów.

10:56

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wykluczyła złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję za atak na Ukrainę. Nawet taki krok nie pomógłby zabezpieczyć dostaw gazu z Rosji, a byłaby to "zachęta dla wszystkich tych, którzy depczą prawa człowieka, wolność i demokrację" - uzasadniła.

09:14

Siły rosyjskie i prorosyjskie powoli posuwają się w kierunku Siewierska w Donbasie, a same twierdzą, że już weszły na obrzeża tego miasta; po zabezpieczeniu go następnym ich celem będzie prawdopodobnie Bachmut - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:52

Celem rosyjskiego ataku na Mikołajew na południu Ukrainy były budynki dwóch wyższych uczelni - poinformował szef obwodowej administracji Witalij Kim. Według niego rano na miasto spadło co najmniej 10 pocisków. Gubernator opublikował nagranie, na którym widać kilka potężnych eksplozji siedziby jednej z uczelni. Są poważne zniszczenia. Słupy dymu unoszą się na wysokość ponad stu metrów. Na razie wiadomo o dwóch osobach rannych.

08:30

Atak rakietowy na centrum Winnicy to element prowadzonej systematycznie rosyjskiej kampanii uderzeń w dzielnice mieszkalne miast - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW). W Donbasie trwa pauza operacyjna przed atakiem na linii Słowiańsk-Siwersk-Bachmut.

08:28

Wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na Siwersk w obwodzie donieckim oraz próbują atakować w kierunku Sołedaru, Bachmutu i Słowiańska - informuje sztab generalny armii ukraińskiej.

07:31

Nocne ataki rakietowe na Charków - uszkodzone zostały domy mieszkalne i budynki dwóch szkół. Rosjanie ostrzelali też obwód dniepropietrowski - tam używali między innymi amunicji fosforowej. W jednej z miejscowości także została zburzona szkoła oraz prywatne domy.

05:12

Bezkarność terrorystów stanowi zachętę dla innych, dlatego nowe sankcje powinny być nałożone na Rosję tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że potrzebny jest także trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji.

"Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych. Nowe sankcje (za terroryzm) są potrzebne tak szybko jak to możliwe" - powiedział.

05:06

Strona ukraińska pracuje nad zorganizowaniem korytarza humanitarnego dla ewakuacji cywilów z terytorium Ławry Świętogórskiej w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Jest tam ok. 600 cywilów: pielgrzymi, okoliczna ludność oraz zakonnicy. Ok. 100 zakonników odmawia ewakuacji. Część z nich nie chce wyjeżdżać, ponieważ są ranni, bądź z uwagi na wiek i schorzenia.