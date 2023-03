Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim – poinformował szef obwodu Oleg Sinegubow. Jeden z pocisków uderzył w pobliżu szkoły. Budynek został uszkodzony. Na razie nie ma informacji o ofiarach. „Całe dowództwo opowiada się za wzmocnieniem wschodniego odcinka frontu, w tym oblężonego miasta Bachmut, i zadaniu wrogowi maksymalnych strat” - powiedział we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. Ukraiński rząd zdecydował o dymisji szefów trzech obwodów: ługańskiego, odeskiego i chmielnickiego. Nie podano przyczyn takiej decyzji. Ukraina odrzuciła rosyjską propozycję przedłużenia umowy zbożowej o 60 dni. Kijów chce, by obowiązywała 120 dni. Środa 15.03.2023 r. to 385. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Antywojenny napis na zniszczonym w wyniku rosyjskiego ostrzału budynku w Chersoniu / Alena Solomonova / PAP - "To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni" - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki pytany o przekazanie Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29.

"Incydent z amerykańskim dronem strąconym przez rosyjskie samoloty nad Morzem Czarnym pokazuje, że Władimir Putin gotów jest do rozszerzenia strefy konfliktu z Ukrainą" - ocenił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow. - Z obliczeń Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że choć zginęły tysiące rosyjskich żołnierzy, a Ukraińcy zniszczyli sporo sprzętu wroga, to Rosjanom udało się przejąć kontrolę jedynie zyskać 0,039 proc. terytorium - podaje Business Insider. - Rosja przygotowuje się do rekrutacji żołnierzy kontraktowych. Akcja informacyjna ma rozpocząć się w kwietniu - do końca roku Moskwa chce zwerbować około 400 tysięcy żołnierzy. 13:04 Rosjanie bili mnie młotem kowalskim, znęcali się nade mną psychicznie, strzelali mi obok głowy; po tych torturach nie mogłem chodzić przez dwa miesiące - wyznał w środowym reportażu Radia Swoboda Ołeksandr, mieszkaniec okupowanego w ubiegłym roku przez najeźdźców Wołczańska w obwodzie charkowskim. Ukraińcy donoszą, że by trafić do rosyjskiej niewoli wystarczy być ojcem żołnierza, który walczy na froncie. Wstrząsające relacje ofiar tortur jeszcze raz przypominają o koszmarze wojny trwającej w Ukrainie. 12:58 Portal Nexta publikuje nagrania z ataku na Konstantynówkę, którego mieli dokonać Rosjanie. 12:54 Wciąż nie zidentyfikowano 199 ciał Ukraińców, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji w obwodzie kijowskim - przekazał szef obwodowej policji, Andrij Nebytow. 12:45 Papież Franciszek zaapelował w środę podczas audiencji generalnej w Watykanie do stron konfliktu na Ukrainie o szacunek dla miejsc kultu religijnego. Zachęcił do modlitwy za "udręczony naród ukraiński". 12:33 Zainteresowanie przebywających w Estonii uchodźców z Ukrainy przeniesieniem się do Finlandii jest niemal zerowe - poinformowała telewizja ERR, powołując się na estońskie instytucje rządowe. W ubiegłym roku rząd Finlandii zaproponował przyjmowanie z Estonii do 100 ukraińskich uchodźców tygodniowo. "W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy do Finlandii wyjechały trzy osoby dorosłe, sześcioro dzieci i kot" - podała estońska telewizja. 12:21 "Incydent z amerykańskim dronem strąconym przez rosyjskie samoloty nad Morzem Czarnym pokazuje, że Władimir Putin gotów jest do rozszerzenia strefy konfliktu z Ukrainą" - ocenił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow. "Incydent z amerykańskim dronem MQ-9 Reaper, sprowokowany przez Rosję nad Morzem Czarnym, jest sygnałem Putina świadczącym o gotowości do rozszerzenia strefy konfliktu z wciągnięciem w niego innych stron. Taktyka va banque - ciągłe podbijanie stawki w warunkach strategicznej przegranej, w nadziei na zmianę sytuacji" - napisał Daniłow na Twitterze. 12:15 W obwodzie chersońskim żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy zestrzeliły rosyjskiego drona - podaje Ukrinform. 12:11 Mieszkańcy indonezyjskiej wyspy Bali obawiają się utraty miejsc pracy w związku z masowym napływem obywateli Rosji; w ubiegłym roku na Bali przybyło około 60 tys. Rosjan, natomiast od września, gdy Kreml ogłosił mobilizację na wojnę z Ukrainą, przyjeżdża ich każdego miesiąca 20 tys. - powiadomiła w środę telewizja Al-Dżazira. Rosjanie uciekają na Bali w obawie przed powołaniem do wojska i gospodarczymi skutkami wojny. Znajdują tam zatrudnienie jako fryzjerzy, opiekunki do dzieci, taksówkarze, instruktorzy surfingu, a nawet osoby świadczące usługi seksualne. 12:04 "Rosjanie rozpoczęli atak rakietowy na Charków. Jeden z pocisków uderzył w pobliżu szkoły, budynek został uszkodzony, szyby zostały wybite. Nie ma ofiar" - napisał na Telegramie Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. 11:57 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że były pracownik formacji prowadzi działalność wywrotową na rzecz Federacji Rosyjskiej i podżegał do dezercji ukraińskich żołnierzy. Sprawca został zatrzymany, postawiono mu zarzuty. 11:54 Polska, Estonia i Litwa domagają się w Brukseli obniżenia pułapu cenowego na rosyjską ropę z 60 do 51,45 dolarów za baryłkę. Ta kwestia ma być dyskutowana dziś na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich przy UE - wynika z informacji PAP. 11:37 Ukraińcy zestrzelili rosyjski samolot bojowy w okolicach Bachmutu. Nagranie pokazujące zniszczoną maszynę pokazał Andrij Jermak. Telegram 11:00 Do 700 rosyjskich pocisków rakietowych zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna od września 2022 r. - poinformował w środę rzecznik lotnictwa wojskowego płk Jurij Ihnat. Jesienią 2022 r. Rosja zaczęła stosować masowe ostrzały infrastruktury krytycznej Ukrainy. "Po 9 września obrona powietrzna strąciła już do 700 rakiet, nie licząc dronów - tych strącono już ponad 650" - powiedział Ihnat, cytowany przez portal ZN.UA. Jak wyjaśnia portal, chodzi o pociski rakietowe dalekiego zasięgu i pociski precyzyjne. Rosjanie używają w bombardowaniach Ukrainy również pocisków lotniczych. 10:44 Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim - poinformował szef obwodu Oleg Sinegubow. "Wróg po raz kolejny uderzył w infrastrukturę cywilną miasta. Do tej pory nie było informacji o ofiarach. Służby ratunkowe są na miejscu. Ustalany jest zakres zniszczeń" - przekazał na Telegramie. 10:36 W nocy z wtorku na środę telewizja CBS opublikowała symulację wtorkowego incydentu na Morzu Czarnym, skutkującego strąceniem amerykańskiego drona MQ-9 Reaper przez rosyjskie myśliwce Su-27. Materiał filmowy ukazujący niebezpieczne manewry samolotów i zniszczenie bezzałogowca zamieszczono na stronie internetowej CBS. 10:11 W maju w Kórniku pod Poznaniem odbędzie się spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskeigo z udziałem ukraińskiej wicepremier ds. integracji z UE i NATO Olhi Stefaniszyny; szczyt będzie poświęcony kwestii rozszerzenia UE - zapowiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. 10:01 / Ukraiński kontrwywiad / Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w Charkowie rosyjskiego agenta FSB, który przygotowywał ataki terrorystyczne na ukraińskich pilotów wojskowych i siły specjalne.

09:20 Myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) oraz niemieckiego Luftwaffe przechwyciły we wtorek w pobliżu przestrzeni powietrznej Estonii samolot rosyjski - poinformowała w środę telewizja ERR. Podczas pierwszej wspólnej misji stacjonujących w Estonii samolotów niemieckich i brytyjskich przechwycono rosyjski tankowiec powietrzny Ił-78 lecący z Petersburga do Kaliningradu. Rosyjski samolot nie powiadomił estońskiej kontroli powietrznej o swoim kursie. 08:59 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zwraca w środę uwagę na zapowiedziane przez Polskę przekazanie Ukrainie MiGów-29; wskazuje, że lotnictwo ukraińskie operuje tymi samolotami, więc Ukraina będzie mogła użyć ich podczas kontrofensywy, jeśli zostaną dostarczone na czas.

08:27 We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 18,7 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 19 tys. - podała dziś straż graniczna. 08:11 W ubiegłym tygodniu przez czarnomorskie porty Ukraina wyeksportowała 36 proc. mniej zbóż i soi niż w pierwszym tygodniu marca - podał we wtorek Ukraiński Klub Agrobiznesu.

Między 6 i 12 marca przez porty morskie wyeksportowano łącznie 654 tys. ton produktów rolnych, co stanowi 36-proc. spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem. 08:02 W obleganym przez Rosjan od miesięcy Bachmucie trwają ciągłe walki pozycyjne, Rosjanie wciąż próbują zająć miasto - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym komunikacie na Facebooku. 07:40 W lutym Rosja rozpoczęła nową ofensywę w Ukrainie. Analitycy wojskowi po miesiącu sprawdzili, jaki jest efekt działań armii Putina. Z obliczeń Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że choć zginęły tysiące rosyjskich żołnierzy, a Ukraińcy zniszczyli sporo sprzętu wroga, to Rosjanom udało się przejąć kontrolę jedynie nad 0,039 proc. terytorium - podaje Business Insider. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Zobacz również: Brutalne walki, śmierć tysięcy żołnierzy. Efekt? Rosja zyskała 0,04 proc. terytorium 07:34 Rosja przygotowuje się do rekrutacji żołnierzy kontraktowych. Akcja informacyjna ma rozpocząć się w kwietniu - do końca roku Moskwa chce zwerbować około 400 tysięcy żołnierzy. Akcją ma kierować wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. Zobacz również: Rosja chce zrekrutować 400 tys. żołnierzy. Akcją kieruje Miedwiediew 07:00 Wizyta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, którą złożyli w marcu ub. r, w atakowanym przez Rosję Kijowie, wywarła ogromne wrażenie na Ukrainie i pokazała politykom na świecie, że należy tu przyjeżdżać mimo wojny - powiedział ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Myślę, że ta wizyta uruchomiła zwyczaj składania wizyt w Kijowie, żeby móc wiarygodnie zabierać głos w sprawach wojny i pokoju w Europie - ocenił. 06:46 Przez miesiąc brutalnych walk - które kosztowały życie tysięcy żołnierzy - Rosja powiększyła swoje zdobycze terytorialne o mniej niż 0,04 proc. podaje Business Insider powołując się na wojskowych analityków. 06:37 Rosja prowadzi ofensywę na całym froncie w obwodzie donieckim - przekazała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Walki toczą się nie tylko w Bachmucie, ale również wokół Kreminnej. 06:05 "Głównym celem wroga pozostaje dojście do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. W tym celu skoncentrował swoje wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych w rejonach Łyman, Bachmud, Awdijiwka, Marjinka i Szachtarsk. Dzięki profesjonalnym i skoordynowanym działaniom nasi obrońcy odparli ponad 90 ataków we wskazanych kierunkach" podaje Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. 05:50 Temat dostaw amunicji dla Ukrainy przez Unię Europejską jest omawiany na trzech poziomach: szybkiej rekompensaty dla krajów członkowskich z Funduszu na rzecz Pokoju, wspólnych zakupów oraz zapewnienia dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej - powiedział w rozmowie z Radiem Swaboda przedstawiciel Ukrainy przy UE Wsiewołod Czencsow. 05:30 W ciągu minionej doby wojska ukraińskie uderzyły w trzy rejony koncentracji wojsk rosyjskich, trzy punkty dowodzenia i stanowisko obrony przeciwlotniczej - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Nicole Makarewicz