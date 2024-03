Wywiad wojskowy Ukrainy zaatakował przy użyciu dronów magazyn paliwa w obwodzie biełgorodzkim w Rosji - informuje Ukrainska Prawda. Ukraińskie drony morskie uszkodziły rosyjski okręt patrolowy projektu 22160 "Siergiej Kotow" - poinformowały media w Ukrainie z powołaniem na źródła w wywiadzie tego kraju. Zmasowany atak dronami na Odessę, na południu Ukrainy, przeprowadziły w nocy siły rosyjskie. Osiemnaście dronów wojskom ukraińskim udało się zestrzelić, ale są zniszczenia - poinformowały siły obrony południa Ukrainy na Telegramie. Wtorek, 5 marca 2024 r. jest 741. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

13:30

Artykuł 5. NATO, to święte zobowiązanie; musimy być gotowi każdego dnia do wypełniania zobowiązań wobec naszych sojuszników - powiedział we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ćwiczeń Dragon-24.

We wtorek szef MON wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, a także szefem BBN Jackiem Siewierą, szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą oraz dowódcą sił amerykańskich w Europie gen. Christopherem Cavoli obserwował trwające ćwiczenia wojskowe Dragon-24, będące częścią dużych manewrów NATO Steadfast Defender-24.

13:08

Rosyjski patrolowiec Siergiej Kotow, należący do Floty Czarnomorskiej, to już piętnasty okręt agresora zatopiony podczas wojny z Ukrainą; tylko od końca grudnia 2023 roku najeźdźcy stracili cztery ważne okręty - zauważył niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

W ciągu ostatnich ponad dwóch miesięcy Ukraińcy zniszczyli również dwa duże okręty desantowe - Nowoczerkassk i Cezar Kunikow, a także kuter rakietowy Iwanowiec.

Przypadek Siergieja Kotowa jest jednak szczególny, ponieważ była to jednostka, która miała za zadanie ochraniać najważniejsze okręty Floty Czarnomorskiej przed atakami dronów morskich. Tymczasem okazało się, że zatonęła właśnie w wyniku takiego uderzenia - podkreślili opozycyjni rosyjscy dziennikarze.

13:05

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek przedłużenie umów o transporcie drogowym z Ukrainą i Mołdawią, wprowadzając jednocześnie zmiany w porozumieniu z tym pierwszym państwem. KE postuluje m.in. dodanie klauzuli ochronnej, pozwalającej na zawieszenie umowy, jeśli na określonym obszarze geograficznym dojdzie do poważnych zakłóceń rynku.

Umowa z Ukrainą doprowadziła do poważnych zakłóceń w działaniu rynku przewozów drogowych niektórych państw członkowskich, w tym Polski i protestów przedstawicieli sektora. Z tego powodu KE uwzględniła wnioski płynące z "wymiany informacji z państwami członkowskimi, Ukrainą i zainteresowanymi stronami".

W praktyce oznacza to m.in. wprowadzenie obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających, że przewoźnik jest należycie upoważniony do wykonywania przewozów międzynarodowych oraz że transport jest wykonywany na mocy wspomnianej umowy; wzmocnienie przestrzegania przez przewoźników obowiązków związanych z operacjami dozwolonymi na mocy umowy; zwalczanie oszustw lub fałszowania dokumentów; dodanie nowej klauzuli ochronnej: w przypadku gdy krajowy rynek transportu drogowego na określonym obszarze geograficznym dostrzeże poważne zakłócenia, które można przypisać umowie, może ona zostać zawieszona na tym obszarze.

Pierwotne umowy podpisano w czerwcu 2022 r., a następnie przedłużono je do końca czerwca 2024 r. Przyznają one przewoźnikom ukraińskim, mołdawskim i unijnym prawa do transportu dwustronnego na terytoriach obu stron.

12:50

Machina propagandowa Putina chce zdyskredytować Niemcy, manipulować opiniami i dzielić nasze społeczeństwo - oceniła szefowa MSW Nancy Faeser, odnosząc się do podsłuchanej i opublikowanej przez Rosję rozmowy oficerów Bundeswehry. Zapowiedziała zwiększenie ochrony przed szpiegostwem i dezinformacją.

12:48

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w Pradze sojuszników Ukrainy, by "nie byli tchórzami" wobec mocarstw. Szef państwa francuskiego odniósł się w ten sposób do trwającej od ponad dwóch lat inwazji Rosji na Ukrainę.

12:00

Rosja wykorzystuje serbskich agentów do infiltracji unijnych instytucji, by rozpowszechniać tam swoją narrację na temat inwazji na Ukrainę - poinformował portal Politico, powołując się na źródła w zachodniej agencji wywiadowczej.

11:52

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) zaatakował przy użyciu dronów magazyn paliwa w obwodzie biełgorodzkim w Rosji - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródło w HUR.

Na skutek ataku wybuchły trzy zbiorniki z paliwem. Według dwóch różnych kanałów na Telegramie - Mash i 112 - płonie jeden lub dwa zbiorniki.

Ukraińskie media podały, powołując się na źródła rosyjskie, że zaatakowany został magazyn paliwa w wiosce Dołgoje, około 80 km na północ od Biełgorodu.

11:40

Najbardziej zaawansowany rosyjski czołg podstawowy T-14 Armata, mimo że wszedł do służby, nie jest używany na Ukrainie, a jednym z powodów jest obawa przed jego utratą w walce - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

11:32

Co najmniej trzy osoby cywilne zginęły w ciągu ostatniej doby w Ukrainie na skutek rosyjskich ataków. Zmarła też kobieta, która odniosła obrażenia we wcześniejszym ataku - poinformowały władze obwodowe.

Jedna osoba zginęła we wsi Rizdwianka w obwodzie zaporoskim na południu kraju, a jedna odniosła obrażenia w wiosce Mała Tokmaczka. W sumie w ciągu ostatniej doby 295 razy zaatakowano osiem miejscowości w obwodzie - poinformował szef władz regionu Iwan Fedorow na Telegramie.

Jedna osoba poniosła śmierć we wsi Aleksandropole w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W wiosce Siewerne ranny został jeden człowiek. Obwód atakowano 17 razy - podał szef władz obwodowych Wadym Fiłaszkin.

We wtorek przed południem siły rosyjskie zaatakowały wieś Kuryliwka w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju, w wyniku czego zginęła 67-letnia kobieta - napisał szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Wcześniej powiadomił on, że we wtorek rano zmarła w szpitalu kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia w rosyjskim ostrzale wioski Czorne 15 lutego.

11:15

Mer Kijowa Witalij Kliczko uważa, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o usunięciu ze stanowiska dowódcy Sił Zbrojnych generała Wałerija Załużnego była "wielkim błędem". Jak stwierdził w wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica", Ukraina potrzebuje rządu jedności narodowej.

10:53

Do rosyjskiego ataku na NATO może dojść w ciągu 5-8 lat, jednak wraz z wejściem Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego zdolność do odstraszania takich ataków wzrasta - podkreślił w wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Dagens Nyheter" minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

09:25

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który w zeszłym tygodniu nie wykluczył możliwości rozmieszczenia wojsk NATO w Ukrainie, w wywiadzie dla czeskiej prasy podkreślił, że chodzi o otwarcie debaty i rozważenie "wszystkiego, co można zrobić, aby wesprzeć Ukrainę".

09:20

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) oficjalnie potwierdził we wtorek zatopienie rosyjskiego okrętu patrolowego "Siergiej Kotow", który został zaatakowany dronami morskimi w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej pomiędzy okupowanym Krymem a Krajem Krasnodarskim w Rosji.

"W wyniku uderzenia dronami morskimi "Magura V5" rosyjski okręt projektu 22160 "Siergiej Kotow" doznał uszkodzeń rufy, prawej i lewej burty. Do ataku doszło na wodach terytorialnych Ukrainy w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej" - oświadczył HUR na Telegramie.

Atak przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek jednostka HUR o nazwie "Group 13" we współpracy z marynarką wojenną i Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Według wywiadu "wartość zatopionego okrętu wynosi blisko 65 mln dolarów".

09:02

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa zarzuciła we wtorek zachodnim ambasadorom ingerowanie w wewnętrzne sprawy jej kraju, co jej zdaniem stawia pod znakiem zapytania ich działalność w Rosji - podała agencja Reutera.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył w poniedziałek, że ambasadorowie państw UE odmówili spotkania z nim przed wyborami prezydenckimi w Rosji.

Zacharowa ostrzegła też, że niemieccy dziennikarze będą musieli opuścić Rosję, jeśli Berlin podejmie kroki przeciwko rosyjskim dziennikarzom w Niemczech.

07:59

Ukraińskie drony morskie uszkodziły rosyjski okręt patrolowy projektu 22160 "Siergiej Kotow" - poinformowały media w Ukrainie z powołaniem na źródła w wywiadzie tego kraju. Za atakiem ma stać Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR).

Jednostka rosyjska miała zostać trafiona u wybrzeży okupowanego Krymu. Użytkownicy sieci społecznościowych piszą, że stało się to niedaleko miasta Kercz na wschodzie półwyspu, skąd prowadzi most przez Cieśninę Kerczeńską do Rosji. Most był wyłączony z ruchu przez kilka godzin.

Informację o uszkodzeniu okrętu podał m.in. portal Ukrainska Prawda. "Według źródeł Ukrainskiej Prawdy za tą operacją specjalną stoi Główny Zarząd Wywiadu" - napisano. "Wszystkie inne szczegóły i dalszy los okrętu jest ustalany" - dodał portal.