Siły Powietrzne Ukrainy zestrzeliły w nocy z soboty na niedzielę 22 z 25 dronów kamikadze Shahed, którymi armia rosyjska atakowała obwód odeski. W nocy z soboty na niedzielę ruch na łączącym Rosję z okupowanym Krymem Moście Krymskim był na krótko wstrzymany. Administracja okupacyjna nie podała przyczyn tych ograniczeń. Siły ukraińskie kontynuują kontrofensywę w obwodzie zaporoskim; armia rosyjska zdalnie podpala pola minowe, by utrudnić działania Ukraińców - pisze w niedzielę Instytut Badań nad Wojną (ISW) w podsumowaniu sytuacji na froncie. Niedziela, 3 września to 557. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zbieramy w naszej relacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

21:50

W Kurczatowie na zachodzie Rosji, dron uderzył w budynek Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Lokalne władze oskarżają o atak stronę ukraińską. Według informacji Rosjan, nie ma ofiar.

To kolejny atak w obwodzie kurskim w ostatnich dniach. Lotnisko w Kursku zostało 27 sierpnia zaatakowane przez drony bojowe. Później kanał na Telegramie o nazwie Operatywnyj ZSU, powiązany z armią ukraińską, poinformował, że atak był dziełem służb ukraińskich i że uszkodzono w nim łącznie pięć samolotów wojskowych.

1. września drony uderzyły w budynek administracyjny w Kurczatowie.

21:00

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że poprosi parlament o zdymisjonowanie ministra obrony Ołeksija Reznikowa i zastąpienie go Rustemem Umerowem, szefem Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy.

19:40

W wywiadzie dla BBC, doradca prezydenta Ukrainy Ołeksandr Rodnianski ocenił, że kontrofensywa nabiera tempa. Stwierdził też, że nadszedł czas, by wykorzystać cały nowoczesny sprzęt otrzymany od NATO, tak aby "uzyskać wystarczającą przewagę i przyspieszyć postępy" na froncie.

Rodniański zastrzegł jednak, że nie można nie doceniać Rosjan. "Mieli czas na przygotowanie, wiedzieli, co będzie dalej, widzieli dostawy sprzętu i szkolenia, które przechodziliśmy. Mieli czas, by się do tego dostosować" - przyznał.

18:35

Rosjanie ostrzelali obwód chersoński. Pociski spadły na budynki mieszkalne w Biłozerce. Zaatakowano też sam Chersoń.

W Biłozerce 35-letni mężczyzna zginął na miejscu, a jego 36-letnia żona i 9-letnia córka trafiły do szpitala.

W Chersoniu z ranami odłamkowymi przewieziono do szpitala 77-letniego mężczyznę.

W ciągu ostatniej doby okupanci przeprowadzili 79 ostrzałów, wystrzeliwując 510 pocisków z moździerzy, artylerii, czołgów, systemów rakietowych "Grad", dronów, lotnictwa działa przeciwlotniczych ZU-23. 14 pocisków zostało wystrzelonych w stronę Chersonia.

17:39

Ukraińskie lotnictwo zniszczyło rosyjską łódź desantową w północno-zachodniej części basenu Morza Czarnego. Rosjanie próbowali dokonać desantu na plażę.

W wyniku ataku z powietrza zginęło 6 żołnierzy okupanta, a dwóch kolejnych zostało rannych.

Od początku inwazji Rosjanie stracili 18 statków i łodzi.

15:50

Wartość otrzymanej przez Ukrainę zagranicznej pomocy wojskowej od początku wojny wynosi prawie 100 mld USD - poinformował w niedzielę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla agencji Ukfrinform.

Na kwotę 100 mld USD składa się wartość broni i różnego rodzaju sprzętu wojskowego, a także amunicji - wyjaśnił Reznikow.

Szef resortu obrony podkreślił, że Stany Zjednoczone przekazały już pomoc o wartości około 60 miliardów dolarów.

15:30

Płonie skład ropy w Petersburgu. O pożarze poinformowało Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji. Nie ma doniesień o ofiarach. Wiadomo natomiast, że w płomieniach stanął magazyn o powierzchni 80 na 10 metrów.

Telegram

To kolejny w ostatnim czasie pożar, których wybucha w strategicznie istotnych punktach w Rosji. Niedawno w obwodzie moskiewskim spłonął magazyn nawozów. Ogień pojawił się też w porcie w Krasnodarze.

14:50

Ministerstwo Obrony Rumunii potępił w niedzielę kolejny atak Rosji na infrastrukturę ukraińskiego, naddunajskiego portu na Ukrainie. Do ataku doszło w pobliżu granicy z Rumunią.

Rumuński MON oświadczył, że "ataki na obiekty cywilne i infrastrukturę na Ukrainie są nieuzasadnione i głęboko sprzeczne z normami międzynarodowego prawa humanitarnego".

14:18

"W Chersoniu doszło do eksplozji. Pozostańcie w bezpiecznych miejscach" - napisał na Telegramie Roman Mrochko, szef administracji Chersonia.

14:10

Priorytetem numer jeden dla Ukrainy w czasie wojny z Rosją jest obrona powietrzna - przekazał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z Ukrinform.

Jednocześnie szef ukraińskiego MON podkreślił, że zapewnieniem dostaw broni na Ukrainę zajmuje się Wołodymyr Zełenski, jego kancelaria, MSZ i deputowani.

12:57

Tylko 38 tysięcy sztuk amunicji typu 155 mm kraje UE przekazały do tej pory Ukrainie - przekazał naszej dziennikarce w Brukseli wysoki ranga dyplomata UE. Tymczasem UE zobowiązała się dostarczyć 1 mln pocisków o końca roku.

12:30

12:21

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ma spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w poniedziałek w rosyjskim Soczi. Turecki przywódca spróbuje przekonać gospodarza spotkania do wznowienia umowy, umożliwiającej eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie - podaje w niedzielę telewizja Al-Dżazira.

12:01

Rosjanie ostrzelali w obwodzie sumskim policjantów, którzy prowadzili czynności śledcze na miejscu wcześniejszego rosyjskiego ataku; jeden policjant nie żyje - powiadomiło biuro prokuratora generalnego.

"Funkcjonariusz policji odniósł obrażenia śmiertelne, jeszcze dwaj policjanci zostali ranni. Również jeden cywili odniósł rany. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały dwa budynki i samochód" - powiadomiono w komunikacie biura prokuratora generalnego w niedzielę.



10:52

Siły ukraińskie kontynuują kontrofensywę w obwodzie zaporoskim; armia rosyjska zdalnie podpala pola minowe, by utrudnić działania Ukraińców - pisze w niedzielę Instytut Badań nad Wojną (ISW) w podsumowaniu sytuacji na froncie.

Armia ukraińska kontynuuje działania kontrofensywne w zachodniej części obwodu zaporoskiego; według doniesień w sobotę 2 września posunęła się do przodu - pisze ISW w najnowszym raporcie.

Analitycy przytaczają też wypowiedzi rosyjskich blogerów wojskowych, według których oddziały rosyjskie miały wycofać się z południowych przedmieść miejscowości Robotyne dalej na połudn.

09:15

W ciągu ponad trzech godzin Rosjanie atakowali w nocy z soboty na niedzielę infrastrukturę portową w obwodzie odeskim - powiadomił szef władz regionu Ołeh Kiper. Przeciwnik zastosował drony uderzeniowe Shahed.

"Przez 3,5 godziny rosyjscy terroryści atakowali infrastrukturę cywilną na południu obwodu odeskiego. Nasze siły obrony powietrznej zniszczyły 22 drony uderzeniowe. Są jednak trafienia infrastrukturę przy portach" - powiadomił Kiper w Telegramie w niedzielę.

Dwaj pracownicy portu, którzy w wyniku tego ataku odnieśli obrażenia, trafili do szpitala.

09:10

W wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby są zabici i ranni w obwodach chersońskim i donieckim - powiadomiły w niedzielę władze tych regionów.

Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych w obwodzie chersońskim - poinformował w Telegramie w niedzielę szef władz obwodu Ołeksandr Prokudin. Armia rosyjska kontynuowała ostrzały tego regionu na południu Ukrainy przy użyciu moździerzy, artylerii, czołgów, wyrzutni Grad, dronów i lotnictwa. W wyniku ataków ucierpiały dzielnice mieszkalne różnych miejscowości i obiekt religijny w Chersoniu.

W obwodzie donieckim zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne - przekazały tamtejsze władze.



09:08

Ukraińskie wojsko zniszczyło w obwodzie ługańskim rosyjski system artylerii rakietowej TOS-1. Taką informację podał szef administracji obwodu wojskowego Artem Łysogor.

Telegram

08:22

Rosja próbuje rekrutować do oddziałów walczących na Ukrainie obywateli sąsiednich państw oraz imigrantów zarobkowych z Azji Środkowej, co jak liczy, pozwoli jej na uniknięcie mobilizacji w kraju - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

08:19

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 10 ataków na obszary koncentracji rosyjskiego wojska i jego sprzęt. Ukraińcy zaatakowali też trzy rosyjskie systemy rakietowe.

08:04

W ciągu ostatniej doby rosyjska armia uderzyła 120 razy w 25 miejscowościach obwodu zaporoskiego - podał szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Małaszko.

07:48

W nocy z soboty na niedzielę ruch na łączącym Rosję z okupowanym Krymem Moście Krymskim był na krótko wstrzymany. Administracja okupacyjna nie podała przyczyn tych ograniczeń.

O wstrzymaniu ruchu na Moście Krymskim w nocy z soboty na niedzielę informowała strona okupacyjna; wkrótce ruch wznowiono - podawał Reuters.

07:45

Jeden z rosyjskich dronów w Odessie uderzył w infrastrukturę portową. Wybuchł pożar. Strażacy szybko go ugasili - przekazał Siergiej Braczuk, szef Rady Ludowej przy Odeskim Obwodowym Zarządzie Wojskowym.

07:15

Ukraina przywraca prawdziwą swobodę żeglugi na Morzu Czarnym. Wolność wymaga determinacji - powiedział Zełenski i podziękował pracownikom portów i wszystkim, którzy dbają o bezpieczne funkcjonowanie korytarza.

Wzywamy sojuszników, aby wspierali nasze wysiłki poprzez zapewnienie większej liczby systemów obrony powietrznej. Razem jesteśmy w stanie chronić swobodę żeglugi na Morzu Czarnym i poza nim - dodał prezydent.

07:13

Siły Powietrzne Ukrainy zestrzeliły w nocy z soboty na niedzielę 22 z 25 dronów kamikadze Shahed, którymi armia rosyjska atakowała obwód odeski.

Jak powiadomiły Siły Powietrzne, wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy kilka fal ataków dronami Shahed 136/131 "z południa i z południowego wschodu" (z terytorium okupowanego Krymu i z Rosji).