Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o próbę uniknięcia odpowiedzialności w związku z wykorzystywanie irańskich dronów do atakowania celów cywilnych w Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ponadto przekazał, że jego kraj nie widzi oznak, by Rosjanie szykowali atak nuklearny, ale poważnie traktuje taką możliwość. Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz powiedział, że Rosja przerzuciła dodatkowe siły do Chersonia i sytuacja stała się "nieprzyjemna". Zbieramy dla Was najważniejsze informacje z 246. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz powiedział, że sytuacja na froncie w obwodzie chersońskim zmieniła się dla Kijowa "nieprzyjemnie", gdyż Rosjanie przesunęli tam "ogromną siłę militarną". Zapewnił jednak, że armia rosyjska ma słabe perspektywy na obronę Chersonia. I doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego chcą z nami negocjować - mówił. Ukraińcy odnoszą sukcesy w obwodzie chersońskim, jednak Rosja zmienia taktykę. Generał armii rosyjskiej Siergiej Surowikin stwierdził, że sytuacja jest bardzo ciężka i nie wykluczył podjęcia "trudnych decyzji", nie precyzując, o co dokładniej chodzi. 08:44 W wyniku ostrzału Bachmutu przez wojska rosyjskie zginęło trzech cywilów - poinformował gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. 08:27 Władze Rosji chcą w większym stopniu włączyć gubernatorów regionów w system bezpieczeństwa narodowego, co przynajmniej częściowo ma na celu odsunięcie krytyki społecznej od kierownictwa kraju - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony. Jak poinformowało ministerstwo w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 24 października premier Rosji Michaił Miszustin powiedział, że mer Moskwy Siergiej Sobianin będzie koordynował "rozwój środków bezpieczeństwa" w regionach Rosji, co nastąpiło po dekrecie prezydenta Władimira Putina, wprowadzającym nowy reżim poziomów alarmowych bezpieczeństwa. Środek ten prawdopodobnie doprowadzi do ściślejszego powiązania gubernatorów regionów z systemem bezpieczeństwa narodowego Rosji. Jest to kolejny środek, mający na celu organizację społeczeństwa w związku z presją, powodowaną przez wojnę Rosji z Ukrainą. Większe zaangażowanie urzędników regionalnych prawdopodobnie przynajmniej częściowo ma na celu odsunięcie krytyki społecznej od kierownictwa kraju. Podobne podejście Kreml stosował podczas kryzysu wywołanego przez Covid-19. Jednak prawdopodobnie utrudni to Kremlowi izolowanie rosyjskiego społeczeństwa od skutków "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie - napisano. 07:34 Na okupowane tereny obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy przybywają Rosjanie, zmobilizowani na front przed tygodniem; w Rosji nadal werbowani są na wojnę więźniowie, skazani za zabójstwa i przestępstwa narkotykowe - podał Sztab Generalny armii ukraińskiej. Wśród oddziałów, które przybywają do obwodu zaporoskiego, morale jest niskie - ocenia sztab w komunikacie, opublikowanym w czwartek rano na Facebooku. Personel ten nie ma motywacji, ani chęci brania udziału w działaniach bojowych na terenie Ukrainy. Rejestrowane są przypadki dezercji, nie są one pojedyncze - relacjonuje sztab.

07:25 Na początku października dyrektor CIA William Burns odwiedził Ukrainę, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i innymi urzędnikami - podaje CNN. Podczas tego pobytu potwierdził zaangażowanie USA we wspieranie Ukrainy w walce z rosyjską agresją, w tym dalsze dzielenie się danymi wywiadowczymi - powiedział CNN amerykański urzędnik. To kolejna wyprawa Burnsa do tego regionu w ostatnich miesiącach. W lipcu odwiedził Erywań. 06:55 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, że retoryka Putina świadczy o tym, iż nie jest on zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą i nadal wyznacza sobie w wojnie maksymalistyczne cele, czyli pokonanie Ukrainy i zmianę jej władz. Amerykański ośrodek przytacza w najnowszej analizie wypowiedź Putina na spotkaniu z przedstawicielami służb bezpieczeństwa poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw. Putin stwierdził, że Ukraina "straciła suwerenność" (...) i że Stany Zjednoczone używają Ukrainy jako "tarana" przeciwko Rosji - relacjonuje ISW. Jak dodaje, szef rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wołodin "rozwinął tę narrację, stwierdzając, że Ukraina straciła zdolność do istnienia jako państwo i Ukraina jest okupowana przez NATO". Taki język jest nie do pogodzenia z negocjacjami na równej stopie na temat zawieszenia broni, nie mówiąc już o rozwiązaniu konfliktu, który Rosja sama zaczęła. Wyraźnie sugeruje natomiast, że Kreml wciąż dąży na Ukrainie do zwycięstwa militarnego i zmiany reżimu w Kijowie, która wpłynęłaby na trwałe odwrócenie się Ukrainy od Zachodu, pod kontrolę Rosji - zauważają analitycy. Oceniają także, że wypowiedzi Putina świadczą, że wciąż jego cele "sięgają poza terytorium, które - jak twierdzi - anektował" na Ukrainie. 06:23 Komercyjne satelity Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników mogą stać się uzasadnionym celem rosyjskiego odwetu, jeśli zostaną użyte w konflikcie w Ukrainie - poinformował zastępcza szefa departamentu kontroli zbrojeń rosyjskiego MSZ Konstantin Woroncow. Wcześniej miliarder i szef amerykańskiego SpaceX Elon Musk powiedział, że Rosjanie próbują wyłączyć satelitarny system Starlink, działający na froncie ukraińskim. 06:18 Rosyjska państwowa agencja RIA Nowosti przekonuje, że Ukraińcy zakończyli przygotowania do rzekomej prowokacji przy użyciu "brudnej bomby". Według dziennikarzy, specjaliści z firmy Jużmasz z Dniepra wykonali atrapę pocisku do wyrzutni Iskander, którego część ma być wypełniona materiałem radioaktywnym. Rakieta następnie ma zostać zestrzelona przez ukraińskie siły przeciwlotnicze nad tzw. strefą wyłączenia elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po wszystkim, według agencji, Kijów ma oskarżyć o atak Rosję. Rosja od pewnego czasu przekonuje, że Ukraińcy przygotowują się do odpalenia "brudnej bomby", czemu Kijów zaprzecza i zaprasza kontrolerów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do zbadania sprawy. Rosjanie od dłuższego czasu grożą atakiem jądrowym. Między innymi prezydent Władimir Putin we wrześniu mówił, że w odwecie Rosja może użyć takiej broni. 06:10 Prezydent Gwinei Bissau Umaro Sissoco Embaló poinformował o gotowości prezydenta Rosji Władimira Putina do dialogu z Kijowem. Komentując tę propozycję prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja wykorzystała 400 irańskich dronów w atakach na Ukrainę. O takim dialogu mówił pan prezydent. Zamiast słów masz 400 ataków - powiedział. Zasugerował, że propozycja Putina jest retoryką skierowaną główne do Rosjan oraz krajów, które nie zerwały stosunków z Moskwą. Aby w zasadzie mówić o jakimś dialogu, jedno państwo musi szanować drugie, jego integralność terytorialną, suwerenność i granice - stwierdził Zełenski. 05:47 Australia wyśle do Wielkiej Brytanii 70 żołnierzy, aby pomóc tam w szkoleniu ukraińskich oddziałów i wyśle na Ukrainę 30 kolejnych pojazdów opancerzonych - powiedział w środę w telewizji ABC australijski minister obrony Richard Marles. Spodziewamy się, że teraz będzie to przedłużający się konflikt - ocenił Marles. Agencja Reuters wylicza, że najnowszy pakiet militarny zwiększa wsparcie Australii dla Ukrainy do około 655 milionów dolarów australijskich (425 milionów dolarów) od początku wojny. Jesteśmy świadomi, że Ukraina potrzebuje teraz wsparcia w dłuższej perspektywie i zamierzamy pomóc Ukrainie postawić się w pozycji, w której będzie mogła rozwiązać ten konflikt na własnych warunkach - powiedział szef resortu obrony. 05:19 Wczoraj nad Odessą zestrzelono 15 dronów kamikaze "Shahed-136" - podało Dowództwo Operacyjne "Południe". Według nich, bezzałogowe samoloty zostały wystrzelone przez Rosjan z okupowanego Krymu. 05:15 Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, żeby Rosjanie szykowali użycie "brudnej bomby" lub taktycznej broni jądrowej - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone poważnie traktują groźby Rosji, zwłaszcza na tle ich oskarżeń pod adresem Ukrainy o przygotowywanie ataku nuklearnego. 05:08 Większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ poparła w środę wszczęcie śledztwa ekspertów pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie użycia przez Rosję irańskich dronów przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze Ukrainy - podała agencja Ukrinform. Stały przedstawiciel Francji przy ONZ Nicolas de Riviere powiedział: Fakty są jasne: Iran dostarczył drony Rosji, która używa ich w swojej agresywnej wojnie i masowym bombardowaniu celów cywilnych. Te fakty, które można uznać za zbrodnie wojenne, są mocno udokumentowane. Francuski dyplomata podkreślił, że dostarczanie broni przez Iran jest zabronione rezolucją 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 lipca 2015 r. Klauzula 4 tego dokumentu wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Bezpieczeństwa takich dostaw. 05:00 USA oskarżyły Rosję o próbę zastraszenia ONZ, a także uniknięcie współodpowiedzialności wraz Iranem za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231 w związku z użyciem irańskich dronów do atakowania celów cywilnych na Ukrainie - podała agencja Ukrinform. Teraz widzimy, że Rosja ponownie zagraża ONZ z powodów, które są oczywiste dla wszystkich: Rosja stara się odwrócić uwagę i zmylić świat - powiedział podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood. Wyjaśnił, że Rosja stara się w każdy możliwy sposób zablokować rozpoczęcie śledztwa pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie naruszenia rezolucji 2231, która zakazuje Iranowi udziału w handlu lub transferze broni. Zdaniem Wooda Iran naruszył wymogi rezolucji, przekazując drony bojowe do Rosji, a Federacja Rosyjska - nabywając tę broń i wykorzystując ją na Ukrainie. Teraz, aby odwrócić uwagę świata od złośliwych działań, delegacja rosyjska oskarża USA i inne kraje wszczynające śledztwo o naruszenie artykułu 100 Karty Narodów Zjednoczonych. Ze strony rosyjskiej jest retoryka, jakby USA próbowały narzucić swoją wolę Sekretarzowi Generalnemu ONZ - przekonywał amerykański dyplomata. Adam Zygiel