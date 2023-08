11:39

Rosjanie poinformowali, że na Morzu Czarnym oddał strzały ostrzegawcze, by zatrzymać pływający pod banderą Republiki Palau masowiec, czyli statkiem do przewozu suchego ładunku. Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że po przeprowadzeniu inspekcji, statek popłynął do ukraińskiego portu.

11:12

"Doszło do nowej fali brutalnych przeszukiwań; tym razem priorytetem Rosjan są przedmieścia i osiedla mieszkalne. Dochodzi do kontroli, przeszukiwań i rozbierania ludzi. Ponownie niektórzy znikają" - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola.

Polityk podkreślił, że do wzmożenia przeszukiwań doszło po rotacji stacjonujących w mieście funkcjonariuszy Rosyjskiej Gwardii.

W położonym w obwodzie zaporoskim Melitopolu okupujący miasto Rosjanie rozpoczęli kontrole w transporcie publicznym, podczas których poszukiwani są walczący przeciwko najeźdźcom ukraińscy partyzanci" - napisał w niedzielę portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje Narodowego Centrum Oporu.

10:58

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że armia zniszczyła ukraińskiego drona, który pojawił się w rejonie Kurska - podaje RIA Novosti.

10:49

Andrij Jermak, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że w obwodzie chersońskim w wyniku ostrzału dwóch miejscowości zginęło sześć osób.

"Rosjanie uderzyli na wieś Stanisław z dział przeciwlotniczych. W rezultacie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. 5 prywatnych budynków mieszkalnych zostało zniszczonych i uszkodzonych" - napisał na Telegramie Jermak.

10:30

Siły rosyjskie zaczęły stosować nową taktykę, polegającą na tworzeniu bariery ze statków cywilnych wokół okrętów wojskowych - oznajmiła w niedzielę rzeczniczka ukraińskiej armii na południu Natalia Humeniuk w telewizji.

Rosyjskie okręty "chowają się na razie za południowo-wschodnim wybrzeżem Krymu". Główna zmiana polega na tym, że utworzyli tak zwany rejon obserwacyjny, gdzie gromadzą cywilne statki. De facto tworzą sobie dodatkową ochronę, żeby nie zostać uszkodzonym podczas ataku ukraińskiego - powiedziała Humeniuk.

10:27

Od 13 sierpnia Rosja nie trzyma na Morzu Czarnym okrętów z rakietami manewrującymi Kalibr.

10:16

Już 500 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku pełnoskalowego wtargnięcia sił rosyjskich - poinformowało w niedzielę Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy na Telegramie.

Oprócz tego obrażenia odniosło co najmniej 1097 dzieci, przy tym najwięcej w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - 485.

10:13

Na jednym z kierunków ukraińskie wojsko precyzyjnym uderzeniem zniszczyło dwa rosyjskie czołgi T-80, a także trafiło w T-72 i T-90 - podał na Telegramie dowódca Wojsk Lądowych Ołeksandr Syrski.

09:51

Dopóki wojna na Ukrainie toczy się z dużą intensywnością, Rosja nie będzie mieć wystarczających zasobów do koncentracji znacznej ilości wojsk w innych punktach swoich zachodnich granic, czyli w kierunku Finlandii, krajów bałtyckich czy Białorusi - uważają fińscy eksperci ds. wojskowości.

Rosja na Ukrainie jest u kresu swoich możliwości i będzie mieć trudności z "dokonaniem czegoś większego gdziekolwiek indziej" - ocenił docent nauk wojskowych Ilmari Kaihko.

Ekspert skomentował na łamach "Ilta-Sanomat" ostatnie oświadczenie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, o tym że Rosja w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Polski i Finlandii, wyśle więcej swoich wojsk w kierunku zachodnich granic. Konkretnie miałoby to dotyczyć leningradzkiego i moskiewskiego okręgu wojskowego.

Według Szojgu - jak relacjonowała w tym tygodniu agencja AFP - Polska i Finlandia stanowią "zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji". "Polska zbroi się (i wzmacnia siły przy granicy z Białorusią), natomiast wejście Finlandii do NATO i oczekiwane rozmieszczenie na jej terytorium nowych oddziałów oraz sprzętu wojskowego stanowi poważny czynnik destabilizujący (podobnie jak prawdopodobne przystąpienie do Sojuszu Szwecji)" - kontynuował Szojgu.



09:25

Ukraiński oddział straży granicznej wraz z żołnierzami postawił znak graniczny na wyzwolonej Wyspie Węży na Morzu Czarnym - poinformował dowódca ukraińskiej straży granicznej Serhij Dejneko na Facebooku.

09:15

Rosyjskie wojska kilkakrotnie ostrzelały Nikopol. "Obecnie trwa kolejny ostrzał miasta. Pozostańcie w bezpiecznych miejscach" - napisał na Telegramie Jewgienij Jewtuszenko, szef władz rejonu nikopolskiego.

09:05

Rosyjskie wojska ostrzelały dziewięć ukraińskich obwodów w ciągu ostatniej doby - wynika z informacji przekazanych przez szefów regionalnych zarządów wojskowych.

08:43

Istnieje realna możliwość, że Kreml nie finansuje już rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera, w związku z czym prawdopodobnie zmierza ona w kierunku redukcji i rekonfiguracji, głównie w celu zaoszczędzenia na kosztach personelu - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od czasu nieudanego buntu w czerwcu 2023 r. państwo rosyjskie działało przeciwko niektórym innym interesom biznesowym właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.

"Istnieje realna możliwość, że Kreml nie finansuje już grupy. Jeśli państwo rosyjskie nie płaci już Grupie Wagnera, drugim najbardziej prawdopodobnym płatnikiem są władze białoruskie. Jednak duże siły byłyby znaczącym i potencjalnie niepożądanym drenażem skromnych białoruskich zasobów" - napisano.

08:34

"Rosyjskie wojska nadal uderzają w infrastrukturę cywilną - w ciągu doby 114 razy ostrzelano 19 pokojowych miast i wsi obwodu" - przekazał Jurij Malaszko, szef administracji obwodu zaporoskiego.

08:11

Rosyjska wersja irańskich dronów-kamikadze Shahed zawiera głównie komponenty wyprodukowane za granicą, co rodzi pytanie o skuteczność kontroli eksportu do Rosji - poinformowała na swojej stronie internetowej brytyjska grupa śledcza Conflict Armament Research (CAR), badająca użycie broni w konfliktach.

CAR szczegółowo przeanalizowała szczątki dwóch dronów Geran-2, użytych przez siły rosyjskie na Ukrainie w lipcu. Na podstawie ich cech konstrukcyjnych oraz kluczowych komponentów grupa doszła do wniosku, że niemal rok po pierwszym użyciu irańskich dronów Shahed na Ukrainie Rosja zaczęła produkować własną wersję dronów Shahed-136.

08:07

"W obwodzie ługańskim Rosjanie zwiększają swoją obecność i próbują odciągnąć wojska ukraińskie od obszarów frontu, w których odnosimy sukcesy. Wojska ukraińskie odważnie przeciwstawiają się wszelkim zamiarom wroga" - stwierdził Artem Łysohor, szef administracji obwodu ługańskiego.

08:02

Bachmutu już nie ma; są tam tylko stosy ciał, ruiny bloków i płaski horyzont zniszczeń - mówi 50-letni "Kłusownik", dowódca kompanii walczącej pod tym położonym na wschodzie Ukrainy miastem. Zapytany o to, czym on sam i podlegli mu żołnierze zajmują się teraz na froncie, odpowiada krótko: "przetrwaniem".



06:56

Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych - w tym 12-letnia dziewczynka - po ukraińskim ostrzale obwodu donieckiego - twierdzą przedstawiciele rosyjskiej administracji we wschodniej Ukrainie, na których powołuje się Reuters.

06:32

Rosyjskie ministerstwo obrony podaje, że armii udało się zlikwidować ukraińskiego drona, który pojawił się nad terytorium Biełgorodu.

06:30

Rosyjska grupa dywersyjna przedarła się w sobotę do obwodu sumskiego na północy Ukrainy - poinformował dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew. Ukraińskie siły zmusiły przeciwnika do odwrotu.

Ukraińscy wojskowi wykryli dywersantów w jednej ze wsi w pobliżu miejscowości Znob-Nowhorodske w obwodzie sumskim, przy granicy z Rosją. Grupa składała się z 10 uzbrojonych dywersantów.

06:10

SBU zorganizowała atak na bazę rosyjską w okolicy Eupatorii na Krymie - podaje Ukrainska Prawda. Uderzono w namioty wojskowe, sprzęt, cysterny.

Weryfikowane są informacje dotyczące skali zniszczeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w ataku zabitych albo rannych zostało kilkudziesięciu rosyjskich wojskowych, uszkodzono mnóstwo sprzętu.