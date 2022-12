Ukraińskie wojska wyparły wojska rosyjskie kilka kilometrów na południe od Bachmutu, wróg nie zdołał się tam przebić do żadnej dzielnicy mieszkaniowej - donoszą analitycy wojskowi. Pentagon rozważa możliwość szkolenia ukraińskich sił zbrojnych w obsłudze systemów rakietowych Patriot w Stanach Zjednoczonych - poinformowało Politico, powołując się na informacje przekazane przez dwóch urzędników Departamentu Obrony. Najważniejsze wydarzenia związane z 303. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 23.12.2022 r.

Zniszczenia w wyniku rosyjskiego ostrzału w mieście Izium w obwodzie charkowskim / EUGENE TITOV / PAP

10:42

Ukraińskie wojska wyparły wojska rosyjskie kilka kilometrów na południe od Bachmutu, wróg nie zdołał się tam przebić do żadnej dzielnicy mieszkaniowej - donoszą analitycy wojskowi, m.in. niemiecki dziennikarz Julian Roepcke. O porażce agresora informowały też w czwartek i piątek ukraiński sztab generalny oraz rosyjskie propagandowe kanały na Telegramie.

10:16

Rosjanka, która namawiała swojego męża do gwałcenia Ukrainek, została umieszczona przez Ukrainę na międzynarodowej liście osób poszukiwanych. W kwietniu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała szokującą rozmowę rosyjskiego małżeństwa. Dziennikarzom udało się zidentyfikować małżeństwo.

10:14

Dziennikarze "New York Times" powracają do tego, co dokładnie wydarzyło się na "drodze śmierci" w Buczy. Tak nazywana jest przez samych Ukraińców ulica Jabłońska w tym mieście pod Kijowem. To na niej po opuszczeniu Buczy przez rosyjskich żołnierzy znaleziono ciała kilkudziesięciu cywilów. Sprawcy tej masakry działali celowo i świadomie, w ramach operacji zabezpieczania drogi na Kijów - pisze NYT. Bezwzględni oprawcy bez skrupułów okradali zabitych z telefonów komórkowych, z których następnie dzwonili do swoich bliskich. Prezydent Rosji Władimir Putin od 8 miesięcy zaprzecza, że to rosyjscy żołnierze są odpowiedzialni za masakrę cywilów.

09:26

Wołodymyr Zełenski poinformował, że wrócił do swojego biura w Kijowie.

08:42

Noc minęła spokojnie, nie mieliśmy żadnych alarmów, nie wyły syreny. Ale życie tu jest życiem w dużej niepewności, nigdy nie wiesz, co cię spotka za kilka godzin. Czy nie zawyją syreny lub - co najgorsze - czy nie uderzą rakiety - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM przebywający w Kijowie dominikanin, o. Jarosław Krawiec, wikariusz Wikariatu Ukrainy.

08:37

Putin i Kreml konsekwentnie kontynuują narrację, podważającą suwerenność Ukrainy i oskarżającą ją o "przeciąganie wojny", dążąc do rozmów z Zachodem z pominięciem Kijowa - pisze w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Według ISW retoryka ostatnich wystąpień Putina potwierdza, że odmawia on traktowania prezydenta Ukrainy jako równego i suwerennego rozmówcy, co "wskazuje, że Putin nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą".

W kremlowskiej narracji Ukraina jest przedstawiana jako niesamodzielne państwo, które znajduje się pod wpływem USA i Zachodu.





08:07

