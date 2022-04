Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że ich cele na Ukrainie, to nie tylko "wyzwolenie obwodów: ługańskiego i donieckiego", ale także zapewnienie korytarza lądowego na Krym oraz do Naddniestrza. Ukraiński samolot transportowy AN-26 rozbił się na Zaporożu na południu Ukrainy. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Rosjanie zaatakowali w nocy Słowiańsk z wykorzystaniem amunicji kasetowej - poinformował szef administracji miasta Wadym Lach. Nie ma informacji o ofiarach, trwa ustalanie strat. Wydarzenia związane z 58. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 22.04.2022 r.

Zdjęcie udostępnione przez sztab generalny ukraińskiej armii

11:48

Papież nie wymienia nigdy głowy państwa, a tym bardziej kraju, który jest większy od jego głowy państwa"- tak papież Franciszek odpowiedział na pytanie, dlaczego nie wymienia z nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina w kontekście wojny na Ukrainie. Wywiad z papieżem został opublikowany przez argentyński dziennik "La Nacion".

11:46

Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że ich cele na Ukrainie, to nie tylko "wyzwolenie obwodów: ługańskiego i donieckiego", ale także zapewnienie korytarza lądowego na Krym oraz do Naddniestrza.

Poinformował o tym dowódca rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego Rustam Minniekajew podczas posiedzenia Rady Przemysłu Obronnego w obwodzie swierdłowskim.

Te ogłoszone oficjalnie cele oznaczają, że rosyjskie wojsko będzie dążyć do zajęcia nie tylko obwodów: ługańskiego i donieckiego, ale także do zdobycia kontroli nad całym południem Ukrainy. Chodzi więc o zajęcie co najmniej części obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, mikołajowskiego i odeskiego. W praktyce oznacza to pozbawienie Ukrainy dostępu do Morza Czarnego.

11:30

Jedna osoba zginęła w katastrofie ukraińskiego samolotu transportowego w obwodzie zaporoskim. Dwie zostały ranne. Jak twierdzi administracja obwodowa, maszyna An-26 uderzyła w słup energetyczny. Potem zapalił się silnik i samolot spadł na ziemię.

11:23

3 marca grupa Inter IKEA i grupa Ingka zdecydowały o wstrzymaniu działalności w Rosji i na Białorusi i ta decyzja nadal obowiązuje - takie oświadczenie wydał koncern. To reakcja na wypowiedź rosyjskiego ministra ds. handlu Wiktora Jewtuchowa, który stwierdził, że IKEA rozważa możliwość ponownego otwarcia swoich sklepów w Rosji.

11:20

Nie wierzę w żadne porozumienie pokojowe Ukrainy z Rosją, ponieważ w przeszłości zawarliśmy już wiele takich traktatów, a Moskwa zawsze łamała dane słowo - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla gazety internetowej Ukrainska Prawda.

Dla mnie osobiście zwycięstwo w wojnie z Rosją oznaczałoby możliwość, by wreszcie zbudować Ukrainę na nowo. (...) To nasza historyczna szansa, żeby w końcu tego dokonać. Uważam, że jeśli po zakończeniu konfliktu na Ukrainę powrócą te wszystkie negatywne procesy, które obserwowaliśmy w ciągu minionych trzydziestu lat, to Bóg nam tego nie wybaczy. Kolejnej okazji nie otrzymamy - ocenił Daniłow.

11:15

Rosjanie zaatakowali w nocy Słowiańsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy z wykorzystaniem amunicji kasetowej - poinformował szef administracji miasta Wadym Lach. Nie ma informacji o ofiarach, trwa ustalanie strat.

10:30

Jeżeli Zachód będzie wspierał militarnie Ukrainę z taką determinacją jak do tej pory, Rosja na pewno nie osiągnie swoich celów, nawet w krótkim okresie. Czas gra na jej niekorzyść. Wprowadzone sankcje unaoczniły, jak bardzo kluczowy jest np. przemysł zbrojeniowy dla podtrzymywania ciągłości funkcjonowania sił zbrojnych i jak bardzo uzależniony jest od dostaw podzespołów - mówił pytany o to, ile może potrwać wojna w Ukrainie, dr Robert Reczkowski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który był gościem Marcina Jędrycha w radiu RMF24.

10:29

Dwukrotny mistrz olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata w pływaniu Rosjanin Jewgienij Ryłow został zdyskwalifikowany na dziewięć miesięcy po udziale w wiecu poparcia dla Władimira Putina na stadionie Łużniki.

10:28

Rosjanie uniemożliwiają ewakuację z oblężonego miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim. Kiedy w stronę miejsca zbiórki mieszkańców jechały autokary, rosyjscy wojskowi rozpoczęli ostrzał artyleryjski - poinformował szef ługańskiej administracji Sierhij Gajdaj.

10:27

Mer Charkowa Ihor Terechow wezwał mieszkańców dzielnic, które znajdują się pod ciągłym ostrzałem wojsk rosyjskich, by ewakuowali się w bezpieczniejsze miejsca. Zapewnił, że władze są gotowe wywozić mieszkańców tych dzielnic.



Agencja podaje, że chodzi o dzielnice Piatichatki (na północy Charkowa) i Sałtiwka Północna (na wschodzie), a także inne rejony Charkowa znajdujące się pod ostrzałem.



10:05

Starszy porucznik ukraińskich sił zbrojnych z obwodu żytomierskiego został zatrzymany pod zarzutem przekazywania rosyjskim żołnierzom informacji stanowiących tajemnicę państwową - poinformowała Prokuratura Specjalna ds. militarnych i obronnych Regionu Centralnego.

10:04

Zarządzająca kobiecymi rozgrywkami tenisowymi organizacja WTA obniży prestiż wielkoszlemowego Wimbledonu po tym, jak organizatorzy londyńskiego turnieju wykluczyli z niego Rosjan i Białorusinów - poinformowała gazeta "L'Equipe".

Organizatorzy Wimbledonu poinformowali w środę, że w związku z inwazją rosyjsko-białoruską na Ukrainę tenisiści z krajów agresorów nie zostaną dopuszczeni do tegorocznej edycji, planowanej na 27 czerwca - 10 lipca.

10:03

W miejscowości Liman w obwodzie donieckim Rosjanie ostrzelali szpital.

09:56

Ukraiński samolot transportowy AN-26 rozbił się na Zaporożu na południu Ukrainy. Są ranni - poinformowały lokalne władze.

Był to lot techniczny, prawdopodobnie przewoził ładunek wojskowy - AN-26 może przewozić ok. 7 ton towarów. Samolot spadł w miejscowośći Wilniańsk.

09:27

Australia objęła sankcjami i zakazem wjazdu na terytorium państwa 144 rosyjskich senatorów, a także córki prezydenta Rosji Władimira Putina i szefa dyplomacji tego państwa Siergieja Ławrowa.

Rząd w Canberze ogłosił dotychczas sankcje wobec niemal 750 osób i podmiotów powiązanych z agresją Kremla na Ukrainę.



09:21

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła 21 200 żołnierzy i 838 czołgów - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Siły rosyjskie straciły od dnia wybuchu wojny 24 lutego także 2162 transportery opancerzone, 397 systemów artyleryjskich, 138 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 69 systemów obrony przeciwlotniczej, 176 samolotów, 153 śmigłowce, 1523 samochody, osiem okrętów, 76 cystern z paliwem oraz 172 samoloty bezzałogowe.



09:09

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - od 24 lutego - wjechało z tego kraju do Polski 2,9 mln osób - poinformowała straż graniczna. W czwartek funkcjonariusze odprawili 19,9 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano - 4,6 tys.

09:08

735 mln zł łącznie przeznaczono na wypłaty związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy świadczoną przez samorządy oraz inne podmioty i osoby fizyczne - poinformował w radiu RMF24 wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker.

09:03

W związku z niebezpieczeństwem na trasach przejazdu dziś nie zostanie otwarty żaden korytarz humanitarny - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Mer Mariupola Wadym Bojczenko ponowił apel o pełną ewakuację ludności cywilnej z oblężonego miasta. Potrzebujemy tylko jednego - całkowitej ewakuacji mieszkańców. Około 100 tys. ludzi nadal pozostaje w Mariupolu - podkreślił.



09:00

Decyzja Putina o blokowaniu zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu oznacza prawdopodobnie, że Rosjanie chcą zdusić opór Ukraińców, unikając pełnej ofensywy swych sił lądowych, która przyniosłaby im straty w ludziach - poinformował brytyjski resort obrony.

"Atak lądowy na pełną skalę przyniósłby prawdopodobnie liczne ofiary (wśród rosyjskich żołnierzy), co dodatkowo osłabiłoby skuteczność bojową sił Rosji" - głosi komunikat resortu, oparty na ustaleniach brytyjskiego wywiadu.

Trwa bardzo intensywny ostrzał wschodniego Donbasu, siły rosyjskie starają się posuwać w kierunku takich miast jak Łyman, Barwinkowe i Popasna - przypomina ministerstwo.

08:45

Ciała nawet 9 tysięcy osób mogą znajdować się w nowo odkrytym masowym grobie pod Mariupolem. Potężną mogiłę zarejestrowała satelita firmy Maxar Technologies w okupowanej przez Rosjan wsi Mangusz. Może być 20 razy większa niż ta okryta w Buczy.

08:19

Rosjanie porwali lokalnego urzędnika, który jechał na czele konwoju humanitarnego - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Jak dodała, chcieli go wymienić na rosyjskich jeńców, ale "to propozycja nie do zaakceptowania".

08:14

Wojska rosyjskie nadal blokują Charków i ostrzeliwują siły ukraińskie oraz obiekty infrastruktury w tym rejonie - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

W kierunku Iziumu (obw. charkowski) Rosjanie skoncentrowali do 25 grup batalionowych w celu prowadzenia walk. W tym rejonie wojska rosyjskie doszły do północnych granic miejscowości Dibrowne.

08:11

Ukraiński minister finansów Serhij Marczenko podpisał z Bankiem Światowym umowę o przyznaniu Ukrainie dotacji w wysokości 88,5 miliona euro z funduszu powiernicznego na rzecz naprawy gospodarczej w wyniku strat wojennych - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal.



08:10

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że liczba dzieci rannych na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę wzrosła do 386. Od początku inwazji rosyjskiej zginęło na Ukrainie 208 dzieci.

08:00

Indie odrzuciły prośbę Japonii o zezwolenie samolotowi japońskich sił powietrznych na odbiór pomocy dla uchodźców ukraińskich - poinformowałna konferencji prasowej Arindam Bagchi, rzecznik indyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Zgodnie z pierwotnymi planami samolot transportowy Kawasaki C-2 miał zabrać przedmioty, między innymi koce zmagazynowane przez agencję ONZ w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i przewieźć je do krajów sąsiadujących z Ukrainą, które przyjęły uciekających przed wojną uchodźców.

"Otrzymaliśmy wniosek z Japonii o pozwolenie na lądowanie w Bombaju w celu odbioru dostaw pomocy humanitarnej"- przyznał Bagchi.

Jak wyjaśnił, Indie zgodziły się na przyjęcie japońskiego samolotu komercyjnego, który miał zabrać pomoc, a nie zgodziły na lądowanie samolotu japońskich sił powietrznych.



07:25

Ukraińskie Siły Zbrojne odparły minionej doby dwa ataki wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - informuje ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"W obwodzie chersońskim wróg wciąż próbuje opanować tereny na zachód od swoich umocnień i dojść do granicy z obwodem mikołajowskim. Siły Zbrojne Ukrainy odparły dwa kolejne ataki, nieprzyjaciel poniósł straty i wycofał się. Zniszczono m.in. czołg T-72 i dziewięć pojazdów opancerzonych" - wynika z komunikatu.

07:23

W ciągu ostatniej doby ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kolejne trzy rosyjskie samoloty, trzy śmigłowce i dziewięć dronów - podano w komunikacie dowództwa sił powietrznych Ukrainy.

Według komunikatu dwa z tych dronów zestrzelono przy użyciu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Strącono również rosyjskie samoloty Su-34, Su-35 i Su-25, a także dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Ka-52 .

06:38

Rosja zachęca do okrucieństw swoich wojskowych i wręcza im medale za egzekucję cywilów - podaje Ukrinform. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmów rosyjskich żołnierzy, które ma to potwierdzać.

06:22

Nad ranem alarmy o zagrożeniu z powietrza rozległy się w całej Ukrainie. Wróg teraz będzie atakował przede wszystkim infrastrukturę wojskową - twierdzi Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Syreny odezwały się w obwodzie charkowskim. Tam Rosjanie próbują się przedrzeć ze wschodu w głąb kraju. Ukraińcy informuję, że tuż pod miastem znajduje się do 7 rosyjskich batalionów, ale w nocy duża część rosyjskiej armii zgrupowała się w okolicach Izium, tam nadal będą toczyć się ciężkie walki.

Przed godz. 5 polskiego czasu alarmy rozbrzmiały w obwodzie donieckim, dniepropetrowskim, połtawskim czy zaporoskim. W wyniku ataku na Zaporoże rakiety spadły tuż obok pociągu ewakuacyjnego do Lwowa, 8 osób zostało tam rannych.



06:10

Gdyby Japonia zrezygnowała z projektów energetycznych na Sachalinie w Rosji, a jej udziały zostałyby przejęte przez Rosję lub kraj trzeci, osłabiłoby to skuteczność zachodnich sankcji i przyniosło korzyści Rosji - oświadczył japoński minister przemysłu Koichi Hagiuda.

Komentarze Hagiudy są następstwem czwartkowego doniesienia brytyjskiego dziennika "The Telegraph", że koncern Shell prowadzi rozmowy z chińskimi firmami w sprawie sprzedaży swoich udziałów w projekcie skroplonego gazu ziemnego Sachalin-2 w Rosji w związku z sankcjami nałożonymi na Moskwę z powodu jej inwazji na Ukrainę.



05:48

Zniszczony dom w Mariupolu.

05:23

Organizacja Fridays for Future chce zorganizować dziś w wielu krajach europejskich demonstracje na rzecz natychmiastowego zaprzestania dostaw gazu z Rosji. Międzynarodowa organizacja, której liderką jest Greta Thunberg, poinformowała, że dziś w kilku miastach w Polsce, na Węgrzech, w Belgii i Niemczech planowane są marsze protestacyjne i wiece.

W Brukseli w południe aktywiści planują wiec przed ambasadą Niemiec.



Fridays for Future jest międzynarodowym ruchem uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych przez człowieka zmian klimatu. Został zainspirowany strajkami Grety Thunberg w Szwecji w 2018 roku.

05:06

Naszą relację z 58. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Pezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Mariupol, "wbrew temu, co mówią okupanci", nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wczoraj rano, że miasto zostało zdobyte. W hucie Azowstal przebywa jednak ponad 2 tysiące ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Zełenski dodał, że Rosja kontynuuje przerzucanie wojsk w celu prowadzenia wojny na Ukrainie. Prezydent Ukrainy poinformował też, że Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego.

- Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce. Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w tym kraju (w Wielkiej Brytanii - PAP) w zakresie użycia pojazdów opancerzonych - ujawnił Johnson w czasie pobytu w Indiach.

- USA opracowały nowy typ drona, który odpowiada wymogom ukraińskiego wojska - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost", rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył Kirby. Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów.