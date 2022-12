W niedzielę rano alarm lotniczy ogłoszono na terenie całej Ukrainy. Z lotniska na Białorusi poderwał się rosyjski MiG-31K, który może przenosić rakiety Kindżał o zasięgu pokrywającym terytorium całej Ukrainy. We wczorajszym ostrzale Chersonia zginęło co najmniej 10 osób, a 58 zostało poszkodowanych. Siły ukraińskie zdołały prawdopodobnie spowolnić rosyjskie ataki w rejonie Bachmutu; przeciwnik będzie dążyć do pauzy operacyjnej lub taktycznej w tym regionie - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Zdaniem amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal", prezydent Rosji Władimir Putin nie zna prawdziwego obrazu i przebiegu wojny na Ukrainie i kieruje się własnymi poglądami i uprzedzeniami, które umacniają w nim najbliżsi doradcy. Najważniejsze wydarzenia związane z 305. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 25.12.2022 r.

09:22 Alarm lotniczy ogłoszono w niedzielę rano na terenie całej Ukrainy - powiadomiły portale informacyjne. Jak podano, z lotniska na Białorusi poderwał się rosyjski MiG-31K, który może przenosić rakiety Kindżał o zasięgu pokrywającym terytorium całej Ukrainy. Za każdym razem w takim przypadku na Ukrainie ogłaszany jest alarm. 08:14 Siły ukraińskie zdołały prawdopodobnie spowolnić rosyjskie ataki w rejonie Bachmutu; przeciwnik będzie dążyć do pauzy operacyjnej lub taktycznej w tym regionie - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w opublikowanym w sobotę raporcie. Tempo posuwania się sił rosyjskich pod Bachmutem najwyraźniej zwolniło w ostatnich dniach, chociaż trudno jest ocenić, czy rosyjskie próby zajęcia miasta osiągnęły już swoją kulminację - pisze ISW.

Powołując się na rosyjskich "blogerów wojennych", ISW pisze, że siłom ukraińskim udało się nieco spowolnić Rosjan w rejonie Bachmutu, w tym - wyprzeć oddziały prywatnej prokremlowskiej armii tzw. Grupy Wagnera z wcześniej zajmowanych pozycji. Z kolei media ukraińskie twierdziły w poprzednich dniach, że udało się wyprzeć siły agresora ze wschodnich przedmieść miasta. Według ISW postępy Rosjan pod Bachmutem były w listopadzie i grudniu wolniejsze niż w październiku. 07:41 Wciąż trwają walki rosyjsko-ukraińskie o Bachmut. 06:50 Trzech przedstawicieli służb ratowniczo-poszukiwawczych zginęło podczas akcji rozminowania okolic Chersonia. "Wszyscy trzej służyli w jednostce ds. nadzwyczajnych w obwodzie żytomierskim i wykonywali zadanie rozminowywania terytoriów wyzwolonych w obwodzie chersońskim" - przekazała jednostka pogotowia ratunkowego w Żytomierzu na Facebooku. 06:40 Putin spodziewał się, że wojna z Ukrainą będzie szybka, popularna i zakończy się zwycięstwem - pisze "Wall Street Journal". Jednak w ciągu miesięcy, które upłynęły od początku inwazji przyszło mu stawić czoła kosztownej matni. Został izolowany i pełen nieufności na szczycie struktury władzy zaprojektowanej tak, aby umacniała w nim wojowniczy pogląd na świat i chroniła go przed niepomyślnymi informacjami - uważa dziennik. Powołując się na wypowiedzi i rozmowy z byłymi i obecnymi wysokimi osobistościami i urzędnikami Kremla, "WSJ" pisze, że liczne delegacje ekspertów wojskowych i przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego, które spotykały się z Putinem latem br., wychodziły z tych spotkań zadając sobie pytanie, czy zdaje on sobie sprawę z realnego przebiegu walk. 06:30 Rosja zwiększyła do czterech liczbę swoich okrętów wojennych na Morzu Czarnym mogących przenosić pociski manewrujące Kalibr - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę marynarka wojenna Ukrainy. "Grupa okrętów wojennych wroga na Morzu Czarnym została zwiększona do 14 jednostek, w tym dwa okręty nawodne i dwa podwodne uzbrojone w pociski rakietowe. Dysponują one obecnie 24 pociskami manewrującymi Kalibr" - głosi komunikat. Nicole Makarewicz