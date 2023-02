Alarm bombowy na terenie Ukrainy. Ogłoszono go w czasie, gdy w Kijowie miał zacząć się szczyt UE - Ukraina. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns oznajmił, że według oceny jego agencji następne sześć miesięcy będzie "krytyczne" dla Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją. Rosyjscy najeźdźcy siłą wywieźli do Rosji ponad 14 tys. dzieci z terytoriów ukraińskich, zajętych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę - oświadczył Michael Carpenter, ambasador USA przy OBWE. Najważniejsze wydarzenia związane z 344. dniem rosyjskiej agresji zbieraliśmy w naszej relacji z 03.02.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Kramatorsku / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

10:10

Skala programu rekrutacji skazańców do rosyjskiej paramilitarnej Grupy Wagnera prawdopodobnie znacznie się zmniejszyła w stosunku do jego szczytowego okresu między latem a jesienią 2022 roku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano dane rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN) z 31 stycznia 2023 roku, według których liczba skazanych wynosiła 433 tys., co wskazuje na spadek o 6000 osadzonych od listopada 2022 roku, zaś między wrześniem a listopadem 2022 roku ta liczba zmniejszyła się o 23 tys. Wskazano, że zmniejszona rekrutacja przez Grupę Wagnera była prawdopodobnie głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego spadku.



10:00

Alarm bombowy na terenie Ukrainy. Ogłoszono go w czasie, gdy w Kijowie miał zacząć się szczyt UE - Ukraina. Ogłoszono go, bo z lotniska na Białorusi wystartowały dwa samoloty: to mig, który może przenosić hipersoniczne rakiety kindżał oraz samolot rozpoznania radarowego.

08:29

Warunkiem jakiegokolwiek trwałego pokoju w Europie jest to, żeby Ukraina przepędziła Rosję ze swojego terytorium - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wyjście z twarzą agresora z tego konfliktu byłoby najgorszym scenariuszem - nie tylko jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale globalnie. To by pokazywało potencjalnym zainteresowanym taką agresją, że to się po prostu opłaca - dodał.

07:07

Zestawy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot, które zostały przeniesione z Niemiec do Polski, osiągnęły już gotowość operacyjną, a to oznacza, że pełnią już dyżury - podaje "Rzeczpospolita".

Jak zaznacza gazeta, z informacji podanej przez dowództwo Bundeswehry wynika, że kontyngent Sił Zadaniowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej w Polsce osiągnął wstępną gotowość operacyjną. "Eskadry Bojowe Patriotów zapewniają całodobową ochronę polskiej przestrzeni powietrznej na wschodniej flance" - dodało niemieckie dowództwo, które cytuje "Rzeczpospolita".



07:06

Ukraina ma ambitne plany dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, dlatego oczekuje, że kijowski szczyt Ukraina-UE potwierdzi dotychczasowe wsparcie dla Kijowa i odnotuje jego postępy na tej drodze - powiedziała PAP przewodnicząca parlamentarnej Komisji ds. integracji Ukrainy z UE Iwanna Kłympusz-Cyncadze.

Oczekujemy, że podczas szczytu Ukraina-Unia Europejska usłyszymy potwierdzenie dalszego, systematycznego wsparcia dla Ukrainy, którego UE udzielała nam w 2022 roku i mamy nadzieję, że będzie robić to w przyszłości - wskazała deputowana.

07:05

Dziś w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na 24. szczycie Unii Europejskiej z Ukrainą. Spotkanie ma być silnym sygnałem poparcia UE dla europejskiej drogi Ukrainy. Zwieńczeniem rozmów będzie podpisanie wspólnej deklaracji.

Jest to pierwszy szczyt UE-Ukraina od początku rosyjskiej agresji, a także od przyznania Ukrainie przez Radę Europejską statusu kraju kandydującego.

05:21

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła, iż jeden z członków sumskich władz obwodowych na Ukrainie zdefraudował środki, przeznaczone na odbudowę infrastruktury, w szczególności w zniszczonym przez Rosjan mieście Ochtyrka - poinformował portal Ukraińska Prawda.

Śledztwo prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa wykazało, że w kwietniu 2022 roku wiceszef samorządu obwodu sumskiego wraz z szefem Wydziału Budownictwa Stołecznego zorganizowali plan defraudacji funduszy, przeznaczonych dla obwodu sumskiego przez rząd.



Według informacji Ukraińskiej Prawdy jednym z podejrzanych o defraudację jest wiceszef samorządu obwodu sumskiego Ołeh Kłymenczuk.

Portal przypomina, że 24 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdymisjonował szefa sumskich władz obwodowych Dmytro Żywyckiego.

05:19

Rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie nie jest większa ilość broni, lecz dyplomatyczne zabiegi o wstrzymanie działań wojennych - powiedział prezydent Bułgarii Rumen Radew po spotkaniu ze swą węgierską odpowiedniczką Katalin Novak, która składa oficjalną wizytę w Sofii.

Według Radewa i Novak następstwa wojny na Ukrainie i dalsze trwanie konfliktu budzą coraz większy niepokój.

Eskalacja konfliktu stwarza zagrożenie dla całej Europy, przekształcając się w wojnę na wycieńczenie nie tylko dla stron konfliktu, lecz i dla gospodarek oraz systemów socjalnych państw europejskich - ocenił Radew.



05:18

Sąd okręgowy w Nowym Jorku zezwolił amerykańskim prokuratorom na zajęcie 5,4 miliona dolarów, należących do objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy Konstantina Małofiejewa. Otworzył w ten sposób drogę dla transferu tych środków na Ukrainę.

Małofiejew, który jest właścicielem Cargrad TV, jest w USA oskarżony o finansowanie separatyzmu na Krymie i został objęty sankcjami w 2014 roku. Osiem lat później amerykańska prokuratura oskarżyła go o unikanie sankcji.

05:17

Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns oznajmił, że według oceny jego agencji następne sześć miesięcy będzie "krytyczne" dla Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją.

Przemawiając na spotkaniu dotyczącym polityki zagranicznej na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, Burns powiedział, że prezydent Chin Xi Jinping został "nieco otrzeźwiony" wojną na Ukrainie, ale błędem byłoby niedocenianie zaangażowania Pekinu i Moskwy w ich partnerstwo.

Burns, który niedawno była na Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że Xi był prawdopodobnie zaskoczony i zaniepokojony słabymi wynikami rosyjskiej armii. Dodał, że przyjaźń Rosji i Chin nie jest całkowicie nieograniczona.

05:14

Rosyjscy najeźdźcy siłą wywieźli do Rosji ponad 14 tys. dzieci z terytoriów ukraińskich, zajętych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę - oświadczył Michael Carpenter, ambasador USA przy OBWE podczas posiedzenia Stałej Rady tej organizacji w Wiedniu.

05:13

Do czterech wzrosła liczba osób, które zginęły w Kramatorsku w obwodzie donieckim na Ukrainie w wyniku środowego uderzenia rosyjskiej rakiety w budynek mieszkalny - poinformował mer Kramatorska Ołeksandr Honczarenko.

05:12

Ukraińscy żołnierze, uczący się w USA obsługi systemów obrony powietrznej Patriot, mogą zakończyć to szkolenie w ciągu kilku tygodni - poinformował ukraiński attache w USA Borys Krzemieniecki w wypowiedzi dla "Głosu Ameryki".

05:05

Doniesienia szwajcarskiego dziennika "Neue Zuercher Zeitung" o rzekomej propozycji pokojowej złożonej Ukrainie i Rosji są fałszywe - powiedział zastępca rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Sean Savett. Według Białego Domu, szef CIA Bill Burns nie był w ostatnim czasie w Moskwie.