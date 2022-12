Alarm powietrzny ogłoszony został dla wschodniej połowy Ukrainy, obejmuje także stolicę Kijów.

Na terytorium całej Ukrainy ogłoszono w piątek rano alarm przeciwlotniczy.

W przestrzeń powietrzną w okolicach Morza Kaspijskiego wzbiło się 10 bombowców strategicznych Tu-95. One wykorzystują rakiety Ch-101, o dużej sile niszczenia - mają prawie półtonowy ładunek.

Odpalono też pociski z okrętów na Morzu Czarnym, lecą też z północy.

Są doniesienia, że pierwsze rakiety wleciały już w ukraińską przestrzeń powietrzną - między innymi pięć z nich widziano nad obwodem sumskim. Leciały w stronę stolicy. Dwie przeleciały nad obwodem ługańskim.

"Oczekujemy na około 60 sztuk. Część (przelatuje) już nad północnymi terytoriami Ukrainy. Sądzę także, że nasza obrona przeciwlotnicza strąci co najmniej 50" - napisał na Telegramie szef wojskowej administracji obwodowej w Mikołajowie Witalij Kim.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono po godzinie 8 (godz. 7 w Polsce). Najpierw objął on wschodnie obwody Ukrainy, by następnie przesunąć się aż do zachodnich granic kraju.

Po ogłoszeniu alarmu w Kijowie zamarło życie. Na jednej z ulic w centrum miasta niemal nie widać ludzi i nie jeżdżą samochody. Władze apelują do mieszkańców o ukrycie się w schronach.

Ukraińskie władze apelują jednak do mieszkańców, by zaopatrzyli się w przenośne źródła prądu, a także w wodę.

Nie wiadomo jeszcze, jaki cel obrali Rosjanie.

Rosja od października regularnie przeprowadza ataki rakietowe na tereny Ukrainy. Ich celem jest infrastruktura energetyczna.

Rosja ma nadzieję na długie przerwy w dostawach prądu na Ukrainie po każdym zmasowanym ataku rakietowym. To ostatnia nadzieja terrorystów - mówił kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Przedstawiciele ukraińskich władz są przekonane, że prezydent Rosji Władimir Putin przygotowuje nową ofensywę. Ma ona ruszyć po nowy roku.

