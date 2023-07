W środę w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Istniało zagrożenie ze strony Rosjan użycia dronów szturmowych - informowały Siły Powietrzne Ukrainy. Brytyjski rząd poinformował natomiast, że w ramach kolejnego pakietu wsparcia militarnego przekaże Ukrainie ponad 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz tysiące sztuk amunicji do czołgów Challenger 2. W artykule podsumowujemy najważniejsze wydarzenia związane z 504. dniem wojny w Ukrainie.

Środa jest 504. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

05:30

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wyraził rozczarowanie decyzją szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie w sprawie członkostwa Ukrainy. Jego zdaniem, NATO nie powinno trzymać "całej sytuacji i Ukrainy w zawieszeniu, jeśli chodzi o członkostwo". "Wychodzimy z założenia, że wszystkie warunki do zaproszenia są już spełnione, tutaj, w Wilnie, a mówi się, że faktyczne członkostwo nastąpi, gdy warunki na to pozwolą. Będziemy jednak nadal współpracować z naszymi partnerami, aby posunąć ten proces do przodu" - dodał Kuleba.

05:13

Brytyjski rząd zapowiada przekazanie Ukrainie ponad 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz tysiące sztuk amunicji do czołgów Challenger 2. Wśród przekazywanych pojazdów będą m.in. używane przez brytyjską armię bojowe wozy rozpoznawcze CVRT. Pozostałe mają zapewnić ukraińskim siłom znajdującym się na linii frontu środki do przenoszenia niezbędnej amunicji i sprzętu, ewakuacji rannych żołnierzy i odzyskiwania uszkodzonych pojazdów, co czyni je kluczowymi dla ukraińskiej kontrofensywy.





05:00

Według Sił Powietrznych Ukrainy - w nocy z wtorku na środę - w Kijowie i okolicach istniało zagrożenie użycia przez Rosjan irańskich dronów Shahed. Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak zaapelował do Ukraińców o zwrócenie uwagi na alarm i niezakłócanie działań Sił Obrony Powietrznej.