08:34

Rosja popełniła na początku inwazji szereg błędów, które doprowadziły w efekcie do klęski pod Kijowem. Jednym z podstawowych problemów armii Władimira Putina była niedostateczna liczba wyszkolonych pilotów wojskowych. Co więcej, brytyjski "Financial Times" informuje, że w początkowej fazie wojny najeźdźcy kilkukrotnie zestrzeliwali swoje samoloty.

08:23

Prokuratura w Nowym Jorku wniosła o konfiskatę sześciu amerykańskich nieruchomości rosyjskiego oligarchy, zamieszanego w łamanie sankcji. W oddzielnej sprawie oskarżyła również obywatela Rosji o nielegalny eksport sprzętu kontrwywiadowczego.



Nieruchomości znajdujące się na Florydzie oraz na nowojorskim Manhattanie są, w ocenie prokuratury, warte około 75 milionów dolarów.



08:16

Rząd Argentyny potępił inwazję Rosji na Ukrainę i wezwał do negocjacji w celu zakończenia wojny.



"Argentyna potwierdza swe przywiązanie do zasad suwerenności oraz integralności terytorialnej państw oraz praw człowieka, które stanowią podstawę polityki zagranicznej naszego kraju" - napisano w komunikacie. Odrzuca on jednocześnie "stosowanie siły jako mechanizmu rozwiązywania konfliktów" i zdecydowanie "potępia rosyjską inwazję na terytorium Ukrainy".

08:05

Prezydent USA Joe Biden powiedział w wywiadzie dla ABC News, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny na Ukrainie, nie jest racjonalny.



"(Prezydent Rosji Władimir) Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego?" - powiedział Biden w wywiadzie w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją" - dodał.

07:44

Rok wojny w Ukrainie to także rok wysiłków strony ukraińskiej, by zmęczeni wojną obywatele nie przestali walczyć. To gigantyczny wysiłek, który wykonały i wykonują ukraińskie służby. 365 dni regularnie prowadzonej kampanii informacyjnej, ale także walka z dezinformacją w kraju i poza jego granicami. Dostarczanie informacji o tym co na froncie, nie tylko na użytek wewnętrzny, ale także jako przekaz skierowany do Zachodu, motywujący do wsparcia Ukrainy.

07:37

Ukraińska armia poinformowała, że Rosja podwoiła liczbę statków na Morzu Czarnym, co może oznaczać przygotowania do kolejnych ataków rakietowych na Ukrainę.

"Na tle pewnego rodzaju działań lotnictwa wroga może to wskazywać, że przygotowywany jest atak rakietowy, a także uderzenia dronów" - dodano.

Podkreślono, że jeden ze statków to fregata uzbrojona w osiem pocisków Kalibr.

07:34

Departament Obrony USA poinformował w piątek, że po oświadczeniu prezydenta Rosji Władimira Putina o zawieszeniu udziału Moskwy w traktacie Nowy START nie ma żadnych zmian w pozycji rosyjskich strategicznych sił nuklearnych.

"Uważamy za niefortunne, że postanowili zawiesić swój udział w traktacie Nowy START. Jest to nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje tego, o czym mówimy" - oświadczył rzecznik Pentagonu, generał Patrick Ryder.

"Jeśli chodzi o pozycję rosyjskich sił strategicznych, nie stwierdziliśmy żadnych oznak, że uległa ona zmianie, podobnie jak my nie zmieniliśmy swojej pozycji" - podkreślił.

07:21

Prezydent USA Joe Biden powiedział w wywiadzie dla ABC News, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje teraz myśliwców F-16. Wykluczył tym samym wysłanie w najbliższym czasie na Ukrainę tego typu samolotów.

Prezydent USA zapytany, czy to oznacza "nigdy", odpowiedział, że nie ma sposobu, aby dokładnie wiedzieć, czego będzie potrzebować ukraińska obrona w przyszłości, ale "obecnie nie ma podstaw, według naszej armii, do racjonalnego uzasadnienia dostarczenia F-16".

07:13

Departament Stanu USA ogłosił, że wspólnie z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i ministerstwem finansów postanowił przeznaczyć ponad 10 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy.

Resort uściślił, że w tym tygodniu, w wyniku ponadpartyjnego poparcia Kongresu, USA zaczęły wypłacać rządowi Ukrainy dodatkowe wsparcie budżetowe w wysokości 9,9 miliarda dolarów. Ta dotacja jest wypłacana za pośrednictwem mechanizmu wydatków publicznych Banku Światowego na utrzymanie zdolności administracyjnych (PEACE) na zasadzie zwrotu po zweryfikowaniu wydatków.