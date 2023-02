07:46

Brytyjski wywiad informuje, że w ciągu ostatnich trzech dni najemnicy z grupy Wagnera poczynili postępy i przejęli kontrolę nad częścią terenów na obrzeżach Bachmutu.

07:18

W czasie rosyjskiej inwazji w Ukrainie zginęło trzech rosyjskich kryminalistów, rekrutowanych przez grupę Wagnera. Zginęli 59-letni Serhij Maksimenko, 55-letni Andrij Bierieżnych i 55-letni Ihor Kusk.

07:16

NATO tworzy specjalną komórkę, która będzie miała za zadanie poprawę ochrony infrastruktury krytycznej Sojuszu. To efekt prawdopodobnego sabotażu na Nord Stream 2 - podaje portal dw.com.

07:06

Przedstawiciele 20 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE): w tym Polski, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady wezwali austriacki rząd do wycofania się z decyzji o przyznaniu wiz rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wśród której jest 15 osób objętych unijnymi sankcjami. We wspólnym oświadczeniu podkreślono, że dla rosyjskich delegatów nie ma miejsca w instytucji, której zadaniem jest "szczery dialog i sprzeciwianie się wojnie".

06:56

Mimo zmian kadrowych na wysokim szczeblu, rosyjskie wojsko wciąż boryka się z tymi samymi problemami, które nękają je od początku inwazji na pełną skalę- powiedział John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.