Dyrektor CIA Bill Burns przed rosyjską inwazją ujawnił Wołodymyrowi Zełenskiemu szczegóły planowanego przez Kreml zamachu na niego - informuje "The Insider" na podstawie książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", która ukaże się we wtorek.

Niezależna gazeta internetowa podkreśla, że przestroga dla Zełenskiego pojawiła się w czasie, kiedy podawał on w wątpliwość wiarygodność wywiadu USA. Odpierał ostrzeżenia i wydawał się być nimi zaskoczony.

"W tym czasie, w styczniu 2022 roku, Zełenski odrzucał pomysł, że Rosjanie przeprowadzą niesprowokowaną inwazję na Ukrainę i sugerował, że publiczne ostrzeżenia Ameryki wywołują panikę" - cytuje "The Insider" fragmenty książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House"("Walka jego życia: w Białym Domu Joe Bidena"), która ma się ukazać we wtorek.

Serbski minister obrony Milos Vucević powiedział w poniedziałek, że służby wywiadu cywilnego i wojskowego kraju badają i weryfikują informacje o możliwym udziale Serbów po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą - poinformował portal Europejska Prawda.

"Nasz kraj bardzo wyraźnie stwierdza, że udział obywateli Serbii we wszelkich konfliktach w innych krajach jest zabroniony, a to pociąga za sobą konsekwencje prawne" - powiedział szef serbskiego ministerstwa obrony, wzywając Serbów do wstępowania do serbskiej armii.

Informacje o udziale Serbów w wojnie na Ukrainie po stronie Rosji zaczęły krążyć w sieciach społecznościowych w połowie stycznia. Następnie w rosyjskich sieciach pojawiły się zdjęcia z rzekomo serbskimi bojownikami, którzy przybyli na Zaporoże, informuje portal.

Szef brytyjskiego MSZ James Cleverly będzie starał się wzmocnić wsparcie dla Ukrainy podczas wizyty we wtorek w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania niezłomnie wspiera Kijów od czasu inwazji Rosji w lutym ubiegłego roku, a w weekend zobowiązała się wysłać na Ukrainę 14 czołgów Challenger 2 i innego ciężkiego uzbrojenia, informuje ministerstwo.

Niemcy są pod presją, aby wysłać czołgi Leopard 2 na Ukrainę, ale ich rząd twierdzi, że takie czołgi powinny zostać dostarczone Ukrainie tylko wtedy, gdy będzie zgoda między głównymi sojusznikami Kijowa, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi.

Cleverly powie sekretarzowi stanu USA Antony'emu Blinkenowi i kanadyjskiej odpowiedniczce Melanie Joly, że nadszedł właściwy czas, aby pójść "dalej i szybciej", aby udzielić Ukrainie wsparcia wojskowego, głosi komunikat wydany przed podróżą.

Generał armii USA Mark Milley w poniedziałek odwiedził "Camp Cherson" - część bazy szkoleniowej Grafenwoehr, nazwanej na cześć miasta odbitego przez armię Ukrainy jesienią ubiegłego roku, w którym szkoli się obecnie 600 ukraińskich żołnierzy, informuje AP.

USA od lat prowadzą szkolenia w Grafenwoehr, w tym roku dla sił sojuszniczych w Europie. Ograniczone szkolenie dla sił ukraińskich rozpoczęło się w zeszłym roku, wkrótce po rosyjskiej inwazji. W tamtym czasie koncentrowano się w szczególności na różnych systemach uzbrojenia dostarczanych przez USA.

W zeszłym miesiącu Pentagon ogłosił,że rozszerzy szkolenie w celu doskonalenia umiejętności sił ukraińskich. Pięciotygodniowy kurs jest przeznaczony na naukę skutecznego przemieszczania i koordynowania jednostek wielkości kompanii i batalionu w bitwie, przy użyciu połączonych sił artyleryjskich, pancernych i lądowych. Zakończy się bardziej złożonymi ćwiczeniami bojowymi, w których weźmie udział cały batalion i jednostka dowodzenia.Szkolenie w Grafenwoehr prowadzi Dowództwo Szkolenia 7 Armii.

Śmiertelny atak na wieżowiec w centrum Dniepru pokazuje potrzebę szybszych i lepiej skoordynowanych decyzji w sprawie dostaw broni dla Ukrainy - powiedział w poniedziałek w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski.

"To, co wydarzyło się w Dnieprze, fakt, że Rosja przygotowuje nowe próby przejęcia inicjatywy w wojnie, fakt, że charakter działań wojennych na froncie wymaga nowych decyzji w sprawie dostaw uzbrojenia - tylko podkreśla, jak ważna jest koordynacja wszystkich wysiłków koalicji broniącej Ukrainy i wolności oraz przyśpieszenie podejmowania decyzji w sprawie dostaw sprzętu wojskowego" - powiedział Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu wideo.