Trwa akcja ratunkowa w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim. W sobotę wieczorem pociski spadły na blok mieszkalny. Zginęło 18 osób, a pod gruzami nadal pozostaje ponad 20 mieszkańców. Rozpoczynają się prace konserwacyjne przy gazociągu Nord Stream 1. Zgodnie z planem mają potrwać 10 dni, tj. do 21 lipca. Niemcy obawiają się, że prace serwisowe mogą stać się pretekstem do dalszego zmniejszenia przez Rosję dostaw gazu lub całkowitego ich wstrzymania. Dziś jest 138. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczone budynki w mieście Czasiw Jar / foto: National police press service / PAP/EPA 08:30 Wojska rosyjskie okupujące obwód ługański ostrzeliwują miejscowości na granicy z obwodem donieckim i bezskutecznie próbują atakować; do walki wysyłani są mieszkańców zajmowanych terenów - powiadomił szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. "Oni niszczą wsie, gdzie być może mieszkają ich krewni" - napisał gubernator. 08:15 W rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w mieście Czasiw Jar na wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 18 osób; sześć osób uratowano, lecz pod gruzami wciąż może znajdować się około 20 cywilów - podała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej informowano o 15 zabitych cywilach. W ruinach budynku prawdopodobnie jest uwięzione jedno dziecko - dziewięcioletni chłopczyk. 08:08 Rozpoczęło się stopniowe wyłączanie gazociągu Nord Stream 1, którym rosyjski gaz płynie do Niemiec. Od godz. 6 rano przepływ gazu jest zmniejszany w celu przeprowadzenia zapowiadanych od dawna prac konserwacyjnych - powiedział agencji dpa rzecznik Nord Stream AG. Za kilka godzin rzeczywisty przepływ będzie zerowy. Jak informuje spółka eksploatacyjna, prace remontowe potrwają do 21 lipca. 08:04 W przeprowadzonym w sobotę 26. ataku na rosyjskie zgrupowanie w okupowanej Czornobajiwce na południu Ukrainy zginęło 12 wyższych rangą oficerów wroga, w tym generałowie i pułkownicy - poinformował doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz. Jak podkreślił, trzeba do tego dodać "dziesięciu (wyższych rangą rosyjskich oficerów), którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni w (położonej) nieco bardziej na północ Nowej Kachowce". Zniszczono tam "stanowisko dowódcze, magazyn uzbrojenia i kilkadziesiąt jednostek sprzętu wojskowego" - przekazał Arestowycz. W niedzielę rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk oznajmił, że w niedawnym ukraińskim ataku na rosyjskie magazyny w okupowanej Nowej Kachowce w regionie chersońskim zginęło ponad 100 rosyjskich żołnierzy, a około 200 zostało rannych. Bratczuk powiadomił, że celem ostrzału był punkt dowodzenia wroga i skład pocisków obrony przeciwlotniczej. 07:59 O odparciu rosyjskiego szturmu pod miejscowością Krasnopilla na północ od Słowiańska i nieudanej próbie ataku przeciwnika w rejonie Marjinki na południowy zachód od Doniecka powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich wzdłuż linii styczności na głównych odcinkach frontu w Donbasie przy wykorzystaniu artylerii lufowej i wyrzutni wieloprowadnicowych, a także lotnictwa. Na południu Ukrainy przeciwnik "koncentruje wysiłki na niedopuszczeniu do natarcia Sił Zbrojnych Ukrainy", m.in. poprzez ostrzał miejscowości przy linii frontu. Na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim zgrupowanie okrętów rosyjskich "koncentruje wysiłki na atakowaniu ważnych obiektów infrastruktury cywilnej pociskami manewrującymi, blokowaniu działań i środków" sił ukraińskich. 07:09 Norwesko-amerykański system obrony powietrznej NASAMS strzeże nieba nad Waszyngtonem i instalacjami w wielu państwach świata. Niedługo będzie chronił też miasta Ukrainy. Zdaniem ekspertów, jego główną rolą będzie powstrzymywanie rosyjskich pocisków manewrujących. 1 lipca Pentagon oficjalnie ogłosił, że USA zakupi dla Ukrainy dwa systemy NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System), spełniając od dawna wyrażane prośby Kijowa o przysłanie zachodnich systemów obrony powietrznej. 05:33 Każdy, kto wydaje rozkazy przeprowadzenia ostrzału takiego jak w mieście Czasiw Jar na wschodzie Ukrainy, i każdy, kto te rozkazy wykonuje, świadomie zabija ludzi - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że sprawcy poniosą karę. Wyraził przekonanie, że sprawcy nie powinni oczekiwać, że Rosja ich obroni. "Rosja pierwsza ich porzuci, gdy sytuacja polityczna się zmieni" - ocenił. 04:54 Trwają poszukiwania ludzi, którzy mogą znajdować się pod gruzami budynków w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Spadły na niego cztery rakiety Iskander. Zginęło 15 osób. Pod gruzami zawalonego pięciokondygnacyjnego bloku może być 23 osób, w tym dziewięcioletnie dziecko i jego matka. Zobacz również: Media: Zełenski ma potępić rzeź wołyńską i zgłosić ustawę o specjalnym statusie Polaków

