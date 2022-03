Prezydent Stanów Zjednoczonych jest już w Polsce. Force One z Joe Bidenem na pokładzie wylądował na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. Wizyta przywódcy USA potrwa dwa dni.

Joe Biden na zdjęciu ilustracyjnym / MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

Rozpoczęła się pierwsza oficjalna wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Amerykański przywódca wylądował w Rzeszowie, gdzie spotka się z żołnierzami swojego kraju. Chodzi o żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division).

"To jest bardzo ważna wizyta. On (Joe Biden - red.) zbliżył się do rejonu bezpośrednich działań wojennych. Będzie stał na polskiej ziemi, dając jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone są obecne i zamierzają tę obecność zwiększyć" - mówił Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM.

Jeszcze dziś prezydent USA przyleci do Warszawy. Jutro spotka się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim, planowane są rozmowy "w cztery oczy".

Po południu Joe Biden wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Ma ono dotyczyć "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych"- informuje Biały Dom.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił kilka dni temu, że Joe Biden wygłosi "ważne przemówienie do polskiej opinii publicznej, ale także bez wątpienia do światowej opinii publicznej".

Jednym z punktów sobotniej wizyty Bidena w Polsce będzie również wizyta na Stadionie Narodowym, gdzie - jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch - prezydent USA zapozna się z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy.

Air Force One - symbol prezydentury USA

Air Force One jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej prezydentury. Na samolocie jest napis "United States of America", flaga amerykańska oraz pieczęć prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Nazwa ta odnosi się do jednego z dwóch samolotów serii Boeing 747-200B, które noszą kody ogonowe 28000 i 29000.

Współczesne dwa Boeingi 747-200B oferują prezydentowi i jego świcie ponad 370 metrów kwadratowych powierzchni na trzech poziomach. Obejmuje to m.in. apartament prezydencki, gabinet medyczny, który może pełnić funkcję sali operacyjnej - na pokładzie stale przebywa lekarz. W samolocie znajdują się dwie kuchnie, które mogą wyżywić jednocześnie setkę osób.

Air Force One ma możliwość tankowania w powietrzu, co w praktyce oznacza nieograniczony zasięg. Elektronika pokładowa jest zabezpieczona przed impulsem elektromagnetycznym. Samolot jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do bezpiecznej łączności, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia w razie ataku na Stany Zjednoczone.