W mieście Bałaklija rosyjscy okupanci więzili i torturowali ludzi - ogłosił szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow. Duża część obiecanego przez Niemcy sprzętu wojskowego wciąż nie dotarła na Ukrainę. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba pisze o niepokojących sygnałach w tej sprawie. We wtorek o wojnie w Ukrainie rozmawiali Olaf Scholz i Władimir Putin. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 203. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 14.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Znak ostrzegający przed minami na drodze w obwodzie charkowskim / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

11:32

Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Putinowi oferowano umowę, która spełniłaby żądanie Moskwy i utrzymała Ukrainę poza NATO, ale on ją odrzucił i kontynuował zbrojną kampanię - podała agencja Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła zbliżone do rosyjskich władz.

Wiceszef administracji Putina Dmitrij Kozak, który koordynował politykę wobec Ukrainy, poinformował prezydenta Rosji, że zawarł w tej sprawie wstępne porozumienie z rządem w Kijowie. Oceniał, że dzięki umowie okupacja dużej części Ukrainy przestała być dla Rosji konieczna - przekazały źródła.

Przed inwazją Putin wielokrotnie twierdził, że NATO rozszerza się na wschód, co rzekomo zagraża bezpieczeństwu Rosji i zmusza ją do reakcji.

11:11

W dyskusji o dostawie czołgów na Ukrainę lider CDU Friedrich Merz zarzucił rządowi federalnemu niepotrzebne wahanie. Niemcy mogłyby zrobić więcej. Dałbym pozwolenie na eksport bojowych wozów piechoty Marder - powiedział szef chadeckiej partii w programie telewizji ZDF "Markus Lanz".



"Rosyjska wojna z Ukrainą trwa już prawie siedem miesięcy" - podkreślił i dodał, że Ukraina jest zaskakująco dobrze przygotowana do obrony. "Ale mogliśmy zrobić więcej. Takie jest też zdanie wielu Europejczyków, którzy czekali na decyzję Niemiec" - zaznaczył Merz.



"Dałbym pozwolenie na eksport bojowych wozów piechoty Marder, które są na placach przemysłowych, które nie są w użyciu w Bundeswehrze (...), aby pomóc Ukrainie" - oświadczył Merz.



10:53

Eksplozje w Tokmaku w obwodzie zporoskim.

10:41

Społeczeństwo Ukrainy opowiada się za obroną przed Rosją, niezależnie od kosztów, i odrzuca wszelkie ustępstwa, które doprowadziłyby do powołania zależnego od Moskwy rządu w Kijowie lub utraty terytorium - wynika z sondażu opisanego na portalu The Conversation.

Z badania wynika, że Ukraińcy zdecydowanie opowiadają się za strategiami, w których Ukraina zachowuje autonomię polityczną i odzyskuje okupowane terytoria, w tym Donbas i Krym. Taka możliwość jest wybierana nawet, jeśli ustępstwa mogłyby zmniejszyć przewidywaną liczbę ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz ryzyko ataku nuklearnego.

10:30

Nocny ostrzał Kramatorska. Najbardziej ucierpiały prywatne obiekty i budynki mieszkalne.

10:21

Mapa pokazuje postępy ukraińskiej armii w wyzwalaniu okupowanych przez Rosjan terenów.

10:15

Mikołąjów po nocnym ostrzale.

09:59

W wyzwolonej Bałakliji w obwodzie charkowskim mieszkańcy opowiadają o torturach z użyciem prądu, których dopuszczali się Rosjanie. Maltretowane były nawet kobiety. W mieście trwa ekshumacja zabitych podczas okupacji - relacjonuje rosyjska redakcja BBC.



"Najstraszniejsze rzeczy odbywały się w budynku miejscowej policji, w którym rozlokowały się wojska rosyjskie" - opisuje BBC w reportażu opublikowanym w nocy z wtorku na środę. Mieszkańcy omijali budynek, by uniknąć schwytania.

09:44

Ukraina mogłaby wznowić wstrzymany na początku wojny z Rosją pasażerski ruch lotniczy, jeśli otrzymałaby międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa. Pierwszym otwartym lotniskiem mógłby być Lwów - oświadczył minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.



Minister wskazał, że nie ma żadnych problemów technicznych ze wznowieniem lotów pasażerskich, jednak nierozwiązane pozostają kwestie bezpieczeństwa. Od początku września w obwodzie lwowskim czterokrotnie włączano syreny alarmów przeciwlotniczych.



09:41

Pomnik carycy Katarzyny w Odessie został oblany czerwoną farbą.

09:32

Dotychczasowe straty Rosjan.

09:27

"Jeśli wykażemy się niezbędną odwagą i solidarnością, Putin poniesie porażkę, a Ukraina i Europa zwyciężą" - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

09:12

Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło dziewięć uderzeń na rosyjskie pozycje, a obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski bombowiec Su-24M i śmigłowiec Mi-8. Ukraińskie jednostki artyleryjskie i rakietowe wypełniły 430 misji ogniowych, niszcząc między innymi trzy rosyjskie punkty dowodzenia.



W ciągu ostatniej doby Rosja straciła też na południu Ukrainy 120 żołnierzy, pięć czołgów, dziewięć pojazdów opancerzonych, pięć haubic, dwa systemy rakietowe Pancir, system walki elektronicznej i cztery magazyny amunicji - poinformowało dowództwo Południe.

09:04

Siły ukraińskie uniemożliwiają wojskom rosyjskim naprawę mostu kachowskiego przez Dniepr i zniszczyły kolejną rosyjską przeprawę pontonową w pobliżu miejscowości Dariwka - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



Sytuacja na południu jest "napięta, ale dynamicznie się rozwija" i pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Wróg prowadzi ostrzały rakietowe i artyleryjskie wzdłuż linii frontu i na pobliskie miejscowości zamieszkane przez cywilów - napisano w komunikacie.



08:36

Kontrofensywa Ukrainy w obwodzie charkowskim wywołała panikę wśród Rosjan na okupowanych terenach. Kreml po raz pierwszy od początku wojny przyznał się do porażki, ale jego propagandyści próbują zrzucić odpowiedzialność z Putina - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojna (ISW).

Moskwa nie przyznawała się do wcześniejszych niepowodzeń na Ukrainie. Porażkę rosyjskiej ofensywy na Kijów w początkowym okresie inwazji Kreml usiłował przedstawić jako zmianę priorytetów, a utratę kontroli nad Wyspą Węży na Morzu Czarnym określał jako "gest dobrej woli" - przypomina ISW.



08:21

W obliczu topniejących zapasów uzbrojenia Rosja najpewniej sprowadza coraz więcej broni z innych krajów obłożonych sankcjami, takich jak Iran i Korea Płn. - ocenił brytyjski resort obrony, komentując strącenie irańskiego drona przez siły ukraińskie.



08:12

07:41

Mikolajew po nocnym ostrzale.

07:20

Armia Rosji wobec znacznych strat na froncie poszukuje nowych rezerw w więzieniach, obiecując amnestię recydywistom, a w Gorłówce, mieście w tzw. Donieckiej Republice Ludowej, chce zwerbować 6 tys. ludzi - informuje ukraiński Sztab Generalny.

Jak głosi komunikat, skazanym obiecuje się amnestię w zamian za wyjazd na front na 3 miesiące. W przypadku skazanych za ciężkie przestępstwa i recydywistów termin ten jest dłuższy - wynosi 6 miesięcy.

07:09

Rosyjskie ataki rakietowe na obiekty infrastruktury krytycznej, w tym elektrownie, mają przestraszyć Ukraińców przed chłodną zimą oraz m.in. podważyć zdolność Ukrainy do przesyłania prądu do Polski - ocenił w rozmowie z PAP ukraiński politolog Jewhen Mahda.

Według analityka Ukraina dołoży maksymalnych starań, by zrealizować deklaracje w sprawie sprzedaży prądu "naszym sojusznikom", ale z drugiej strony potrzebuje dalszej pomocy w postaci środków obrony powietrznej dla ochrony infrastruktury. "Nie mówimy tu o wymiarze wojskowym, lecz humanitarnym, żeby ludzie mieli zimą światło i ciepło w domach" - podkreślił.

06:46

Makijiwka.

06:29

Rosyjski sprzęt na terenie obwodu charkowskiego.

06:11

Hiszpania sprowadziła w sierpniu br. ponad dwukrotnie więcej gazu ziemnego z Rosji niż w analogicznym miesiącu 2021 roku - wynika z danych spółki Enagas, operatora hiszpańskich gazociągów.

Gazeta odnotowała także, że pomimo sankcji UE nałożonych na Rosję z powodu agresji tego kraju na Ukrainę, Hiszpania w lipcu i sierpniu 2022 r. stała się największym na świecie importerem rosyjskiego gazu ziemnego w formie skroplonej.

05:53

Sala tortur w piwnicy posterunku policji w wyzwolonej Bbałakliji.

05:35

Bałaklija po rosyjskiej okupacji.

05:15

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby podkreślił, że mimo znacznych problemów, Rosja wciąż ma duże zdolności wojskowe do wykorzystania nie tylko na Ukrainie, ale potencjalnie także gdzieś indziej.

Kirby mówił, odnosząc się do ostatnich sukcesów sił ukraińskich, o "nowej dynamice" w wojnie przeciwko Rosji, ale jak podkreślił, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stwierdzić, czy rzeczywiście jest to punkt zwrotny.

05:02

Mamy informacje, że w mieście Bałaklija rosyjscy okupanci więzili i torturowali ludzi - ogłosił szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow. Miasto było w rękach rosyjskiej armii przez sześć miesięcy. Siły ukraińskie wyzwoliły je w ubiegłym tygodniu.



Według Bołwinowa Rosjanie więzili i torturowali schwytanych Ukraińców, w sumie około 40 osób, w piwnicy miejscowego posterunku policji.





05:00

Ukraina poczyniła znaczne postępy, odpychając siły rosyjskie, ale nie można stwierdzić, czy wojna jest w punkcie zwrotnym - powiedział prezydent USA Joe Biden.



Zapytany przez dziennikarzy, podczas wizyty w Wilmington w stanie Delawere, czy Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie z Rosją, Joe Biden stwierdził: "Pytanie jest bez odpowiedzi. Trudno powiedzieć. Jasne jest, że Ukraińcy poczynili znaczne postępy. Ale myślę, że to będzie długa droga".