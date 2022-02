Rosyjska inwazja na Ukrainę może rozpocząć się w każdym momencie, nawet mimo trwania igrzysk olimpijskich - wynika z danych wywiadowczych USA, o których informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Dane wywiadu wskazują, że Władimir Putin mógł już podjąć decyzję o inwazji.

Władimir Putin / SERGEY GUNEEV / PAP/EPA

Dane wywiadowcze USA oraz sojuszników wskazują, że Rosja może dokonać inwazji na Ukrainę jeszcze przed zakończeniem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, które potrwają do 20 lutego. Takie informacje podaje CNN i opiera je, jak twierdzi, na kilku źródłach - informuje nasz korespondent.

Jak dodaje, także sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział dziś, że rosyjska napaść na Ukrainę może zdarzyć się w każdym momencie, nawet mimo trwania igrzysk olimpijskich.

Sullivan: Widzimy oznaki eskalacji ze strony Rosji

Widzimy oznaki dalszej eskalacji ze strony Rosji wokół Ukrainy i uważamy, że do nowej inwazji może dojść jeszcze podczas trwających igrzysk - potwierdził w piątek także doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, relacjonując przebieg rozmowy z udziałem prezydentów USA i państw NATO i UE, w tym Polski.

Sullivan zapowiedział, że nie będzie komentował szczegółów informacji amerykańskiego wywiadu, ale oznajmił, że USA i ich sojusznicy są przygotowani na wszystkie ewentualności. Jeśli Rosja zdecyduje się na działania zbrojne, jej prestiż i pozycja w świecie dramatycznie się obniżą - dodał.

Obywatele USA powinni opuścić Ukrainę

Nie wiemy, co się zdarzy, ale ryzyko rosyjskiej inwazji jest na tyle wysokie, że dla obywateli USA przyszedł moment na opuszczenie Ukrainy - powiedział Sullivan.

Jak dodał, ofensywa prawdopodobnie zacznie się od bombardowań z powietrza. Sullivan zastrzegł, że USA nie są przekonane, czy Rosja podjęła już decyzję o ataku, ale informacje wywiadowcze wskazują na wysokie ryzyko "poważnych działań zbrojnych"

Putin miał zdecydować o inwazji na Ukrainę

Administracja USA uważa, że rosyjski prezydent Władimir Putin podjął decyzję, by przeprowadzić atak przeciwko Ukrainie, i zakomunikował to siłom zbrojnym - podał reporter publicznej telewizji PBS Nick Schifrin na Twitterze. Do inwazji miałoby dojść w przyszłym tygodniu.

Schifrin podał, że informację taką usłyszał z trzech zachodnich źródeł związanych z obronnością.

Oficjele USA oczekują okropnej, krwawej kampanii, która rozpocznie się dwoma dniami bombardowania i walki elektronicznej, po czym ma dojść do inwazji z możliwym celem zmiany władz - napisał dziennikarz.