Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze. Do Grodna na Białorusi, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło ok. stu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - pisze portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Sobota 29 lipca 2023 r. jest 521. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

W ostrzale bloku w Dnieprze rannych zostało 9 osób / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA 06:33 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę wprowadzającą nowy termin święta Bożego Narodzenia na Ukrainie. Odtąd będzie ono obchodzone nie 7 stycznia, lecz 25 grudnia. Zmianie uległy też daty kilku świąt świeckich.

Projekt ustawy w połowie lipca przegłosowała Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy. Zgodnie z ustawą z 28 lipca na 15 lipca przeniesiono obchody Dnia Państwowości Ukraińskiej, a Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy świętowany będzie teraz 1 października, a nie 14 października. Modyfikacje dotyczące Bożego Narodzenia zostały wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK) zmian w obchodzeniu świąt liturgicznych.

06:30 Do Grodna na Białorusi, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło ok. stu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - pisze portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Większość przybyłych najemników ma doświadczenie w działalności przemytniczej, w tym w przemycie nielegalnych imigrantów - czytamy. W ocenie serwisu wagnerowcy mają przygotowywać się do "rozchwiania" sytuacji na terytorium przygranicznym Polski i Litwy. Według prowadzonego przez wojsko portalu najemnicy otrzymują umundurowanie białoruskich strażników granicznych i, udając białoruskich funkcjonariuszy, będą towarzyszyć imigrantom w ich próbach przedostania się przez granicę.

06:27 W ostrzale bloku rannych zostało 9 osób / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze - poinformował szef lokalnej administracji Serhij Łysak. Rannym została udzielona pomoc medyczna. Nie wymagają oni hospitalizacji - podano w komunikacie. Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje dzieci w wieku 14 i 17 lat, dwie 20-letnie kobiety, mężczyźni w wieku od 18 do 53 lat i 77-letnia kobieta.