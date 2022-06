Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, jeden z najbardziej doświadczonych polskich dowódców będzie w środowy poranek gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24. Głównym tematem rozmowy będzie Obwód Kaliningradzki.

Gen. Mieczysław Bieniek / Jacek Bednarczyk / PAP

"Obwód Kaliningradzki" to złowieszcza nazwa-symbol. To najbardziej wysunięta na Zachód "kontynentalna wyspa" wschodniej satrapii Putina. Już wybór patrona dla regionu i kurczowe trzymanie się tego hołdu jest dowodem, jak bardzo Rosja odstaje od cywilizowanych standardów. Niejaki Michaił Iwanowicz Kalinin był bolszewickim zbrodniarzem, współodpowiedzialnym za masowe mordy. Jego podpis widnieje między innymi pod decyzją o egzekucjach polskich oficerów w Katyniu w 1940 roku. Czy to nie jest wystarczający argument, by w języku polskim zakazać stosowania określenia "Obwód Kaliningradzki"? To pierwsze z siedmiu pytań, które Bogdan Zalewski zada w środę porannemu gościowi radia RMF24.

Będzie nim Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, jeden z najbardziej doświadczonych polskich dowódców. Wybitny żołnierz i ekspert, absolwent uczelni w Polsce, w Wielkiej Brytanii oraz w USA, autor wielu publikacji, specjalizujący się w sprawach bezpieczeństwa i obronności - to najbardziej odpowiedni adresat pytań o sytuację u naszych granic - nie tylko na Wschodzie, także na terenach północno-wschodnich. Dosłownie za naszą miedzą.

Tak więc Królewiec (nie: Kaliningrad) będzie królował w porannej rozmowie. Miasto w rosyjskiej eksklawie - zewnętrznym obwodzie, oddzielonym od reszty terytorium Rosji - w ostatnich dniach pojawia się często w doniesieniach agencyjnych. Rośnie tam napięcie w związku z unijnymi sankcjami i groźbami ze strony reżimu na Kremlu. Warto posłuchać, jak wojskowy ekspert ocenia to militarne zagrożenie.