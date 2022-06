"7 pytań o 7:07"! Na otwarcie czwartkowego programu w internetowym radiu RMF24 Tomasz Weryński zapyta o szczegóły udziału Polski w transportowaniu zboża z Ukrainy, czyli o projekt mający na celu rozwiązanie problemu blokady Morza Czarnego.

Wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk / Marcin Obara / PAP

Miliony ton pszenicy, kukurydzy, czy oleju słonecznikowego nie trafiło z Ukrainy na światowe rynki. Wszystko ze względu na wojnę w tym kraju wywołaną przez Rosję. Rozwiązaniem ma być transportowanie zboża drogą kolejową.

Jaki jest udział Polski? Jak to zostało zorganizowane? Czy to rozwiąże problem, jaki spędza sen z powiek wielu krajom, które do tej pory właśnie z Ukrainy kupowały zboże? Czy uda się zażegnać światowy kryzys żywnościowy na całym świecie? Te pytania padną w rozmowie z wiceministrem rolnictwa Norbertem Kaczmarczykiem.

Zapytamy również, czy zniesienie ceł na import ukraińskiego zboża wpłynie negatywnie na polski rynek pszenicy.

"7 pytań o 7:07" tylko w RMF24.