"7 pytań o 7:07" znów padnie na antenie naszego radia internetowego RMF24! Tym razem na otwarcie środowego, przedpołudniowego programu nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim.

Paweł Jabłoński / Kuba Rutka / RMF FM

Zakaz importu węgla, drewna, cementu, owoców morza i alkoholu z Rosji, ale też zakaz eksportu do tego kraju kluczowych dla Moskwy produktów, jak komputery i półprzewodniki oraz całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach - to część piątego pakietu sankcji ogłoszonego we wtorek przez Komisję Europejską. Wiceministra Pawła Jabłońskiego zapytamy, jak Polska przyjmuje ten ruch Brukseli.

Sprawdzimy także czy i kiedy dokładnie Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zamkną granicę z Białorusią i Rosją dla ruchu samochodowego. Najpierw zapowiedział to ambasador Ukrainy w naszym kraju Andrij Deszczyca w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami, a później o zakazie przejazdu dla rosyjskich i białoruskich przewoźników wypowiedziała się również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jakie mogą być efekty planowanych na najbliższe dni jej wizyt najpierw w Kijowie, a później w Warszawie? Tego tematu także nie zabraknie.

Na rozmowę z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim zaprasza Tomasz Weryński. "7 pytań o 07:07" tylko w RMF24!