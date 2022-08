W najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej słowo "Ukraina" wstukiwane jest teraz na świecie kilkanaście razy rzadziej niż na początku wojny. Czy makabryczne reality show przestało ciekawić odbiorców? Dlaczego tak się dzieje i co musiałoby się stać, by zainteresowanie powróciło? Czy dla przywrócenia uwagi świata wystarczą wystąpienia, apele, koncerty, piosenki i filmy? Czy skoro przemienienie w ruiny całych miast nie wystarczy, to dla ponownego przykucia uwagi musiałoby się stać coś jeszcze bardziej poruszającego, przerażającego? O to będziemy pytać w porannej rozmowie w naszym internetowym radiu RMF24.