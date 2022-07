Ukraina nie ma na razie o czym dyskutować z Rosją na rozmowach pokojowych - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Co musiałoby się wydarzyć, by obie strony siadły do negocjacyjnego stołu? Między innymi to pytanie padnie o poranku w internetowym radiu RMF24. Gościem "7 pytań o 7:07" będzie gen. Roman Polko.

Gen. Roman Polko / Mateusz Marek / PAP Z byłym dowódcą GROM Michał Zieliński porozmawia o możliwych scenariuszach rozwoju wojny w Ukrainie. Czy Rosjanie szykują się do kolejnego dużego uderzenia? Czy porzucili już plan zajęcia całej Ukrainy? Zapytamy także o to, czy Rosja szykuje się do zastosowania podczas wojny w Ukrainie pocisków "Szatan 2". Do czego zdolna jest ta broń - przekonacie się, słuchając w czwartek rano "7 pytań o 7:07" w internetowym Radiu RMF24.

