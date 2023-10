08:42

W niedzielę z Ukrainy do Polski odprawiono 30,3 tys. osób, a 28,5 tys. wyjechało do Ukrainy - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - było ponad 16 mln 530 tys. wjazdów do Polski i 14 mln 700 tys. wyjazdów na Ukrainę.



08:01

Ogłoszono alarm przeciwlotniczy w obwodzie zaporoskim, chersońskim i mikołajewskim! - Regionalna Administracja Wojskowa. Mieszkańcy powinny kierować się do schronów.