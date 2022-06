Najbardziej zacięte walki trwają obecnie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie atakują m.in. w kierunku Popasnej i Siewierodoniecka – poinformował dowódca sił obrony Ukrainy Serhij Najew. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że wojska ukraińskie odzyskały część terytorium w kontrofensywie w rejonie Chersonia na południu Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia 106. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Mieszkańcy sprzątają teren przy zniszczonym centrum handlowym w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

12:34

W około 40 proc. zrujnowanych bloków mieszkalnych w Mariupolu znajdowane są ciała zabitych, najczęściej od 50 do 100 ofiar. Tymczasem w wielu częściach miasta Rosjanie całkowicie zaprzestali poszukiwania szczątków i wywożą je na śmietnik wraz z gruzem - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

W czwartek samorządowiec przekazał doniesienia, że w dzielnicach, które szczególnie ucierpiały w wyniku rosyjskich ostrzałów, czyli we wschodniej części miasta, okupacyjne władze przystąpiły do wyburzania budynków i całkowicie zaprzestały poszukiwania ciał pod gruzami.

"Mieszkańcy tych okolic nie mieli możliwości, by na przełomie lutego i marca wyjechać do centrum Mariupola, gdzie było wówczas w miarę bezpiecznie. Nigdy już się nie dowiemy, ilu ludzi tam zginęło i pozostało pod tymi ruinami. Zostaną pochowani razem ze śmieciami (i gruzem) na wysypisku w dzielnicy lewobrzeżnej (na wschodzie miasta - red.). Brak słów" - napisał Andriuszczenko.

12:31

Na poziomie ściśle geopolitycznym, powtarzające się pragnienie prezydenta Emmanuela Macrona, by nie "poniżać Rosji" jest zrozumiałe. Ale takie stanowisko jest nie do utrzymania, bo sprowadza się - w imię Realpolitik - do wystawiania czeku in blanco na przeszłe i przyszłe nadużycia armii rosyjskiej - napisał w "Le Figaro" Thierry Wolton, autor "Światowej historii komunizmu" oraz "Rozmyślań o komunizmie".

12:22

Ukraińscy żołnierze przygotowują pułapki na okupantów.

12:14

Inwazja Rosji na Ukrainę zdestabilizowała światowe rynki żywnościowe i sprawiła, że w górę poszybowały ceny podstawowych produktów rolnych, które eksportowała Ukraina - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Rosnące ceny żywności napędzają inflację - dodano.

12:07

Pożar w Charkowie.

11:54

Dostarczone przez Polskę armatohaubice Krab są już gotowe do wykonywania zadań na froncie ukraińskim - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Dodał, że szkolenia z obsługi zachodnich systemów rakietowych odbywa już 1500 ukraińskich żołnierzy.

11:43

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że wojska ukraińskie odzyskały część terytorium w kontrofensywie w rejonie Chersonia na południu Ukrainy.

Ministerstwo nie podało szczegółów, ale powiedziało, że siły rosyjskie "poniosły straty w ludziach i sprzęcie, wycofując się, minowały opuszczany teren - napisała agencja Reutera. Zastrzegła jednak, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować sytuacji na miejscu.

11:35

Rozmowy z Władimirem Putinem "legitymizują jedynie osobę, która jest odpowiedzialna za zbrodnie popełniane przez armię rosyjską na Ukrainie. Czy ktoś rozmawiał w ten sposób z Adolfem Hitlerem podczas II wojny światowej? Czy ktoś powiedział, że Adolf Hitler musi zachować twarz?" - mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild".

11:27

Siły rosyjskie minują obwód chersoński na południu Ukrainy i w tym celu przetransportowano na okupowane tereny miny z lat 50. XX wieku - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy na stronie ministerstwa obrony.



"Usiłując powstrzymać żołnierzy ukraińskich, rosyjscy agresorzy pilnie budują dodatkowe linie obrony, minują terytorium i tworzą inżynieryjne ogrodzenia" - oznajmił wywiad.



Podczas próby utworzenia minowej przeszkody na tych minach wyleciało w powietrze kilku rosyjskich saperów z 7. bazy wojskowej 49. ogólnowojskowej armii południowego okręgu wojskowego wojsk rosyjskich. Przy tym kierownictwo wojskowe zaklasyfikowało to jako nieszczęśliwe wypadki - podaje ukraiński wywiad.

11:13

Wzrosło niebezpieczeństwo rosyjskich ataków na obwód odeski i mikołajowski z Morza Czarnego - poinformował szef władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk w ukraińskiej telewizji.

Dodał, że o ile jeszcze kilka dni temu siły rosyjskie korzystały w atakach na te obwody ze strategicznego lotnictwa startującego z terytorium Rosji, to teraz wzrosło zagrożenie ataku z morza.

Bratczuk powiedział, że codziennie zatrzymywani są w obwodzie odeskim ludzie, którzy mogą mieć związek z działalnością dywersyjną czy antyukraińską

10:57

W miejscowości Kadijiwka (Stachanow) na terytorium samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy zniszczono bazę rosyjskich najemników z Grupy Wagnera. Według wstępnych doniesień przeżyła tylko jedna osoba - poinformowała agencja UNIAN za ukraińskim dziennikarzem Romanem Boczkałą.

Boczkała opublikował na Telegramie zdjęcie, na którym widać kłęby dymu unoszące się nad stadionem w Kadijiwce. "Płonie stadion w Stachanowie (nowa-stara nazwa Kadijiwki, przywrócona przez okupacyjne władze Ługańskiej Republiki Ludowej - red.), gdzie znajdowała się baza wagnerowców" - przekazał korespondent.

Telegram

10:48

Były sekretarz generalny NATO ostrzegł przed rozciąganiem w czasie wojny na Ukrainie. Putin i Rosja są ekspertami w powoli tlących się, zamrożonych konfliktach - tłumaczył. Myślę, że celem Kremla może być kontynuacja destabilizacji Ukrainy i stopniowe osłabianie państwa poprzez konflikt niskiej intensywności - ocenił.

Musimy dostarczyć Ukrainie każdy rodzaj broni, której potrzebują - wezwał Rasmussen.

10:45

Ktoś zauważył, że niebezpiecznym byłoby upokarzanie Putina. Jednak stworzenie precedensu, według którego agresor może zająć część terytorium innego kraju poprzez układ pokojowy zawarty po nieusprawiedliwionej agresji, to byłby bardzo niebezpieczny sygnał - powiedział na antenie brytyjskiej stacji Sky News były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.

To zachęciłoby jedynie innych dyktatorów - dodał Rasmussen. Jego zdaniem "Putin rozumie tylko język siły, mocy i jedności". Dlatego powinniśmy kontynuować maksymalną presję na Rosję poprzez dostawy wszelkiego rodzaju uzbrojenia (do Ukrainy - red.) oraz odcięcie finansowania Rosji - zaapelował duński polityk.

10:22

W Siewierodoniecku trwają nieustanne walki uliczne; jeśli jednak szybko otrzymamy zachodnią broń artyleryjską dalekiego zasięgu, będziemy mogli wyzwolić miasto w ciągu 2-3 dni - poinformował w czwartek na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Cisza zapada w Siewierodoniecku tylko podczas przeładowywania uzbrojenia. (...) Rosjanie są wierni swojej prymitywnej taktyce - ciężki ostrzał artyleryjski, a potem próby przebicia się (piechoty). To samo wydarzyło się w zniszczonych już miastach Rubiżne i Popasna. Wróg atakuje w zmasowany sposób strefę przemysłową w Siewierodoniecku, którą nadal kontrolujemy" - napisał szef regionalnej administracji.

Hajdaj potwierdził, że do miasta nie dociera pomoc humanitarna, niemożliwa jest też ewakuacja cywilów, lecz "miejscowy szpital posiada wszystko, co niezbędne, by pomagać rannym". Lepsza sytuacja panuje w pobliskim Lisiczańsku, dokąd "codziennie przyjeżdżają transporty ze wsparciem".

10:04

Adam Delimchanow, deputowany Dumy Państwowej i przyjaciel Ramzana Kadyrowa, powiedział, że ma nadzieję, że wojna zakończy się do końca roku.

10:01

"Wojna trwa już od trzech i pół miesiąca. Ukraińcy walczą trochę na oparach adrenaliny" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Adam Eberhardt. "Ukraina swoją niezwykle skuteczną polityką informacyjną, która miejscami graniczyła z propagandą sukcesu, trochę sobie sprowokowała problemów" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

09:56

Pod Moskwą płonął magazyn Zagórskich Zakładów Optyczno-Mechanicznych, w którym produkowana jest optyka wojskowa.

09:49

Pozew przeciwko szwedzkiej sieci odzieżowej H&M został wniesiony do sądu okręgowego w Kraju Nadmorskim za dyskryminację rosyjskich klientów.

Dmitry Kachan, szef kancelarii "Argument", żąda od H&M zapłaty 700 000 rubli odszkodowania za szkody moralne.

09:42

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (WSI) podał, że wojsko rosyjskie kontynuuje operacje w rejonie Swiatohirska i na zachód od Łymanu w obwodzie ługańskim, by połączyć się na południowym wschodzie z siłami spod Iziumu w obwodzie charkowskim i podjąć natarcie na Słowiańsk.

Według WSI siły ukraińskie nadal prowadzą manewrową obronę Siewierodoniecka i koncentrują się zapewne nie na próbie utrzymania całego miasta, tylko na tym, by zadać przeciwnikowi jak największe straty.

09:31

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 263 dzieci a 488 zostało rannych.

09:25

Najbardziej zacięte walki trwają obecnie w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie atakują m.in. w kierunku Popasnej i Siewierodoniecka - poinformował dowódca sił obrony Ukrainy Serhij Najew.

Podkreślił, że obrońcy codziennie i co noc odpierają liczne ataki rosyjskie mające na celu zdobycie nowych terenów lub otoczenie wojsk ukraińskich.

09:11

Rosjanie kontynuują ataki na Siewierodonieck. W ciągu ostatnich dwóch dni wzmocnili także swoją ofensywę na południe od Iziumu na wschodzie Ukrainy - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosjanie zwiększają aktywność w regionie, by wzmocnić swoje ataki na Siewierodonieck i wejść głębiej w obwód doniecki na wschodzie Ukrainy - oceniło brytyjskie ministerstwo.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że Rosjanie podjęli próbę przegrupowania walczących na wschodzie Ukrainy oddziałów, jednak ich zdolności nadal są mocno osłabione.

09:02

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 31,7 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według ukraińskiego sztabu łączne straty Rosji od 24 lutego do 9 czerwca wynoszą: 1398 czołgów, 3438 pojazdów opancerzonych, 212 samolotów, 178 helikopterów, 711 systemów artylerii, 213 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 96 systemów przeciwlotniczych, 2421 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 562 drony.

08:53

08:49

Dostarczane Ukrainie przez Zachód systemy artyleryjskie już robią różnicę na froncie, dlatego wyzwolenie znaczących obszarów na południu kraju jest kwestią czasu - ocenił szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany przez agencję Reutera.

W ocenie Kima wyzwolenie południa kraju wymaga jednak zaangażowania większej liczby żołnierzy, co można osiągnąć dzięki dodatkowej mobilizacji lub przesunięciu części oddziałów z Donbasu, gdzie obecnie toczą się najbardziej intensywne walki.

08:37

Dwie osoby zginęły, a cztery odniosły obrażenia w pożarze, który wybuchł w środę późnym wieczorem w Charkowie na wschodzie Ukrainy na skutek rosyjskiego ostrzału - poinformowała w czwartek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu charkowskiego na Facebooku.

Pożar wybuchł około godz. 23 (22 czasu polskiego). Płomienie ogarnęły kawiarnię, sklep spożywczy i bibliotekę szkolną - w sumie powierzchnię 500 m kw. Pożar ugaszono po ponad czterech godzinach.

W środę wieczorem w Charkowie zniknął sygnał telewizyjny - podał przedstawiciel państwowego nadawcy Dmytro Chorkin.

08:32

Trzy osoby zginęły w środę w obwodzie ługańskim na skutek rosyjskich ostrzałów, a sześć odniosło obrażenia w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformował w czwartek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

W Lisiczańsku zginął w środę jeden mężczyzna i dwie kobiety, zaś obrażenia odniosła córka jednej z nich. W sumie w ciągu ostatnich 2 dni rannych zostało sześcioro mieszkańców Lisiczańska, przy czym czworo z nich jest hospitalizowanych.

Hajdaj poinformował, że w środę siły rosyjskie dwukrotnie ostrzelały zakład chemiczny Azot w Siewierodoniecku, w wyniku czego uszkodzono dwie hale, w tym produkcji amoniaku.

Telegram

08:12

Rosja przywróciła dostawy słodkiej wody na okupowany Krym, wykorzystując w tym celu Kanał Północnokrymski, który pozostawał nieczynny od 2014 roku - poinformował w czwartek amerykański dziennik "New York Times", powołując się na dane ze zdjęć satelitarnych.

Władze na Kremlu twierdzą również, że wyremontowały około 1200 km linii kolejowych i umożliwiły transport pomiędzy Krymem i zachodnią Rosją. Pojawiają się też doniesienia o przywróceniu ruchu samochodowego z obwodu rostowskiego na okupowany półwysep przez zajęte tereny południowej Ukrainy, lecz tych doniesień nie udało się w obiektywny sposób zweryfikować - podkreślono w analizie "New York Timesa".

08:04

W obwodzie charkowskim (na północny zachód od Donbasu) Rosjanie starali się umocnić swoje pozycje i prowadzili intensywny ostrzał jednostek ukraińskich oraz cywilnej infrastruktury. Ostrzały miejscowości odnotowano również na południu Ukrainy.

Według ukraińskiego sztabu Rosjanie planują wzmocnienie oddziałów piechoty kompaniami czołgów T-62. Rozmieścili też jednostki artylerii lufowej i rakietowej oraz zestawy rakietowe 9K79 Toczka-U.

07:58

Rosjanie ostrzeliwali również pozycje ukraińskie i miejscowości w obwodzie donieckim i szykują się do dalszej ofensywy na Słowiańsk i Barwinkowe.

Łącznie w obwodach ługańskim i donieckim Ukraińcy odparli minionej doby siedem rosyjskich ataków, niszcząc przy tym trzy czołgi, dwa pojazdy opancerzone i cztery inne pojazdy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła sześć rosyjskich dronów zwiadowczych typu Orłan-10 - podał sztab.

07:53

Wojska rosyjskie wciąż ostrzeliwują cywilną infrastrukturę na wschodzie Ukrainy i bezskutecznie starają się znaleźć słabe punkty w obronie Siewierodoniecka. W okolicach wsi Kateryniwka ponieśli straty i wycofali się - podał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie ługańskim Rosjanie ostrzeliwali jednostki ukraińskie z artylerii i moździerzy. Ostrzelali również infrastrukturę cywilną w Siewierodoniecku, Lisiczańsku i innych miejscowościach - napisano w porannym sprawozdaniu ukraińskiego sztabu.

07:32

Rosyjskie siły nasiliły działania psychologiczne i dezinformacyjne, aby zaszkodzić morale ukraińskich żołnierzy. Kontynuują też ataki na ukraińskie pozycje w Siewierodoniecku - pisze Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie.

07:25

Trzydzieści czołgów T-62 przemieściły siły rosyjskie do Wasylówki w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez portal Armija Inform.

Zdaniem amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) Rosjanie prawdopodobnie usiłują wzmocnić kontrolę nad trasą T0812 w rejonach orichiwskim i wasylowskim, na granicy obwodów zaporoskiego i donieckiego, w celu wspierania operacji na północnym wschodzie obwodu zaporoskiego.

07:17

Dodatkowy pociąg ewakuacyjny odjedzie z Pokrowska do Lwowa - informuje Ukrinform.

07:11

Studia w języku ukraińskim, dodatkowe limity miejsc, bezpłatne kierunki - polskie uczelnie przygotowały dla ukraińskich kandydatów specjalną ofertę. Aby się dostać, wystarczy np. świadectwo szkoły średniej lub ukraińska matura - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

"Wśród nowości w ofercie polskich uczelni znalazły się studia w języku ukraińskim, m.in. na takich kierunkach, które mają pomóc odbudować zniszczony wojną kraj. Przykład? Od roku akademickiego 2022/2023 Politechnika Krakowska planuje uruchomić bezpłatne studia inżynierskie na budownictwie oraz transporcie" - czytamy.

06:53

Na Ukrainę mają trafić amerykańskie wyrzutnie HIMARS i brytyjskie M270. Ukraińska armia ma je dostać w wersji, która strzela kierowanymi pociskami na odległość ponad 70 km z błędem do kilku metrów. "Amerykanie nazywają HIMARS karabinem snajperskim ze 100-kg głowicą" - mówi PAP Marek Świerczyński z Polityki Insight.

Na razie USA zapowiedziały dostarczenie na Ukrainę czterech systemów HIMARS. Brytyjczycy potwierdzili dostawę systemów M270 MLRS, a cztery wyrzutnie Mars II (zmodernizowaną wersję M270) mają przekazać Niemcy. Wiadomo, że pierwsze ukraińskie załogi już zaczęły ok. trzytygodniowe szkolenie na HIMARS-ach poza Ukrainą

06:33

Już 44 parafie obwodu żytomirskiego przeszły do Cerkwi Prawosławnej Ukraińskiego Patriatchatu. Wcześniej należały do patriarchatu moskiewskiego.

05:57

Agencja AFP opublikowała nagranie z Siewierdoniecka, gdzie trwają najostrzejsze obecnie walki.

05:44

Potężny ogień był widoczny nocą w Pisoczynie w obwodzie charkowskim.

05:29

Pierwszy miliard dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy trafił już do Kijowa.

05:12

Pośrednie skutki wojny w Ukrainie spowodowały już znaczny wzrost kosztów utrzymania, których nie uniknie żaden kraj, ani lokalna społeczność - powiedział w środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dodał, że wojna powoduje kryzys światowy w trzech dziedzinach - bezpieczeństwa żywnościowego, energii i finansów.



05:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapelował do zagranicznych biznesmenów aby zaprzestali działalności w Rosji i nie finansowali swoimi podatkami jej wojny z Ukrainą. Zaprosił ich aby rozpoczęli działalność na Ukrainie - informuje agencja Ukrinform.

Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest gotowa do współpracy z zagranicznym biznesem w wielu dziedzinach - od cyfryzacji do odnawialnych źródeł energii - oraz do omówienia warunków tej współpracy.

05:00