Minionej doby rosyjskie wojska przeprowadziły siedem ataków rakietowych i 32 ostrzały lotnicze na pozycje ukraińskich wojsk oraz cele cywilne w miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu - oznajmił w porannym komunikacie sztab generalny armii Ukrainy. Zginęło pieciu cywilów. Pod zmasowanym ostrzałem Rosjan znalazło się Zaporoże. "Okupanci używają systemu S-300, uderzyli w infrastrukturę przemysłową i energetyczną miasta" - poinformował Anatolij Kurtiew, sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża. Poniedziałek jest 285. dniem wojny w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / EUGENE TITOV / PAP/EPA

12:35

Zakaz sprowadzania rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz maksymalna cena na ropę w wysokość 60 dolarów powinien zaboleć Rosję - uważa Marcin Roszkowski, szef Instytutu Jagiellońskiego. "Bloomberg podaje, że popytna rosyjską ropę spadł o 80 proc." - mówi, przypominając, że w pierwszych miesiącach wojny Rosja notowała rekordowe wpływy dzięki cenom gazu. "Sankcje zaczynają działać" - dodaje.

11:50

Wchodzi w życie embargo na sprowadzanie rosyjskiej ropy naftowej do Unii Europejskiej drogą morską. Od tego samego dnia obowiązuje uzgodniony przez UE, G7 i Australię na 60 dolarów za baryłkę limit ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Ograniczenia mają utrudnić Rosji finansowanie wojny na Ukrainie, przy zachowaniu stabilności dostaw energii na świecie.



11:13

Niemcy nie robią wystarczająco dużo, żeby pomóc Ukrainie, są na 18 miejscu wśród krajów wspierających Kijów - pisze portal tygodnika "Spiegel".



0,17 procent produktu krajowego brutto (PKB) Niemiec płynie na Ukrainę. Stawia to Niemcy na 18 miejscu wśród krajów wspierających Ukrainę. Od stycznia 2022 roku na Ukrainę wpłynęło prawie 7 miliardów euro pomocy. Dla porównania: 100 miliardów jest do dyspozycji na odbudowę Bundeswehry, a 200 miliardów na odciążenie obywateli Niemiec od wysokich cen energii spowodowanych wojną - przypomina "Spiegel".



10:31

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło pięcioro mieszkańców Ukrainy, natomiast siedem osób odniosło obrażenia - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



Po dwie osoby zginęły w obwodach dniepropietrowskim i chersońskim, odnotowano również jedną ofiarę śmiertelną w regionie charkowskim. Ranni cywile pochodzą z tych samych części Ukrainy, a także z obwodu donieckiego - oznajmił Tymoszenko.



Wcześniej w poniedziałek szef władz regionu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko powiadomił w mediach społecznościowych, że w nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska trafiły trzema pociskami rakietowymi w zakład przemysłowy w Krzywym Rogu. W wyniku ataku zginął pracownik ostrzelanej firmy.



Na Charkowszczyźnie zginęła mieszkanka wyzwolonego Kupiańska. Siły agresora zaatakowały miasto z systemów rakietowych S-300 - przekazał gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

09:45

Doszło do dwóch niemal jednoczesnych eksplozji na lotniskach pod Riazaniem i miastem Engels, w europejskiej części Rosji; w wyniku wybuchów zginęły co najmniej trzy osoby, uszkodzono też kilka samolotów wojskowych - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.

Baza lotnicza w pobliżu miasta Engels jest wykorzystywana przez rosyjskie wojska do atakowania celów cywilnych na Ukrainie. Z lotniska startują bombowce Tu-95, które następnie wystrzeliwują rakietowe pociski manewrujące w kierunku sąsiedniego kraju.



09:11

“Potworności wojny, każdej wojny obrażają najświętsze imię Boga. A obrażają go tym bardziej, gdy jego imię jest używane, by usprawiedliwić tę niewysłowioną rzeź" - napisał papież Franciszek we wstępie do książki "Encyklika o pokoju na Ukrainie". To zbiór jego wypowiedzi od chwili rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj. Jak dodał, "na wojnie wszyscy jesteśmy pokonani".

08:40

Liczba lotów bojowych przeprowadzanych przez rosyjskie samoloty nad Ukrainą zmniejszyła się znacząco w porównaniu z pierwszymi tygodniami wojny, a Rosja straciła do tej pory ponad 60 samolotów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Spadek liczby lotów jest prawdopodobnie wynikiem utrzymującego się wysokiego zagrożenia ze strony ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ograniczenia godzin lotu dostępnych dla rosyjskich samolotów oraz pogarszającej się pogody. Ponieważ taktyka rosyjskiego ataku naziemnego w dużej mierze opiera się na rozpoznaniu wizualnym i amunicji niekierowanej, rosyjskie siły powietrzne prawdopodobnie utrzymają niski poziom operacji ataku naziemnego w czasie złej zimowej pogody - dodano.

08:18

Władze USA błędnie oceniają, że zimą dojdzie do spowolnienia działań zbrojnych podczas wojny Ukrainy z Rosją; wsparcie Zachodu dla ukraińskich operacji kontrofensywnych w okresie zimowym będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszych losów konfliktu - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

O tym, że strona ukraińska zamierza zimą kontynuować swoje ofensywy, świadczą też deklaracje władz cywilnych i wojskowych w Kijowie. W poniedziałek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewaty zapowiedział, że zimowe natarcia to warunek, by uniemożliwić przeciwnikowi odzyskanie inicjatywy na polu walki. Czas działa tutaj na korzyść Ukrainy, ponieważ - w ocenie Czerewatego - słabo wyszkoleni rosyjscy rezerwiści i więźniowie rekrutowani przez tzw. grupę Wagnera są nieprzygotowani do prowadzenia działań w trudnych zimowych warunkach - podkreślił ISW.



Jak dodano w analizie, Ukraińcy są świadomi faktu, że od sierpnia posiadają inicjatywę na froncie, dlatego jakiekolwiek wyhamowanie operacji ofensywnych zimą dałoby Rosjanom trzy-cztery miesiące na odbudowanie swoich zdolności bojowych. Biorąc pod uwagę te oceny, władze w Kijowie wiedzą, że nie mogą sobie na to pozwolić.

07:50

Samozwańcza administracja z nadania Moskwy wzmacnia środki kontroli na okupowanych terenach południa Ukrainy, szczególnie w rejonie (powiecie) skadowskim w obwodzie chersońskim. Wprowadzono tam godzinę policyjną i zabroniono cywilom przemieszczania się pomiędzy miejscowościami. Poruszanie się w granicach poszczególnych miejscowości jest dozwolone tylko w ciągu dnia - powiadomiła ukraińska armia.

07:30

Rosyjskie wojska koncentrują się na obronie i ostrzeliwują tereny wyzwolone przez Ukraińców. Szczególnie wiele takich uderzeń odnotowuje się w zachodniej części obwodu chersońskiego na południu kraju. W niedzielę najeźdźcy zaatakowali z wyrzutni artyleryjskich około 20 miejscowości na Chersońszczyźnie.



Jak powiadomił ukraiński sztab, w ciągu minionej doby ukraińskie siły zniszczyły zgrupowanie wojskowe przeciwnika w pobliżu okupowanej Jakymiwki w obwodzie zaporoskim. Zginęło ponad 10 żołnierzy najeźdźcy, a około 30 zostało rannych. Potwierdzono również m.in. zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Ka-52.



06:53

W niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły siedem ataków rakietowych i 32 ostrzały lotnicze na pozycje ukraińskich wojsk oraz cele cywilne w miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu - oznajmił w porannym komunikacie sztab generalny armii Ukrainy.



Jedynym kierunkiem operacyjnym, na którym siły agresora prowadzą działania ofensywne, jest Donbas - zwłaszcza okolice miast Bachmut i Makijiwka w obwodzie donieckim oraz zachodnia część regionu ługańskiego, w pobliżu ważnego pod względem strategicznym szlaku komunikacyjnego Swatowe - Kreminna - czytamy w raporcie sztabu na Facebooku

06:07

"Tej zimy Ukraina powinna stać się jednym wielkim punktem niezłomności" - powiedział Wołodymyr Zełenski. Wzywając rodaków do cierpliwości i pomagania sobie nawzajem, powiedział, że jeśli Ukraińcy wytrwają, to "obronią wszystko".

05:33

Według StateWatch, ukraińskiego think-tanku, w irańskich dronach Shahed 136 kupowanych przez Rosję do ataków na Ukrainę są kanadyjskie części anten produkowane przez firmę z Ottawy Tallysman Wireless. Firma podkreśla, że nie sprzedawała produkowanych przez siebie części ani Iranowi, ani Rosji, poinformował "The Globe and Mail".



Drony Shahed 136 są przez Rosję używane do ataków na wrażliwą infrastrukturę cywilną i cele wojskowe, ulegają zniszczeniu w chwili wybuchu przenoszonego ładunku. W połowie listopada br. Shahed Aviation Industries produkująca drony Shahed-136 została objęta kanadyjskimi sankcjami.

05:15

Portal ZN informuje, że słychać eksplozje w Krzywym Rogu. Kanał "Air Alerts Map", monitorujący aktywność wroga w Hołej Prystani donosi, że zarejestrowano tam wystrzelenie rosyjskiej rakiety.

05:13

Zaporoże znalazło się pod zmasowanym ostrzałem wroga, okupanci używają systemu S-300, uderzyli w infrastrukturę przemysłową i energetyczną miasta - poinformował Anatolij Kurtiew, sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża.



"Tym razem okupanci uderzyli swoimi przeklętymi pociskami w infrastrukturę przemysłową i energetyczną miasta. Wiadomo, że jedno z prywatnych przedsiębiorstw zostało uszkodzone" - przekazał portalowi ZN Anatolij Kurtiew, sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża.



05:12

Poniedziałek to 285. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wizytę w Kijowie złoży dziś wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk.