To już 243. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Armia posuwa się w kierunku zajętego przez Rosjan Chersonia. Kijów obawia się, że jeśli okupanci zaczną się wycofywać, to mogą wysadzić tamę i zabudowania hydroelektrowni w pobliskiej Nowej Kachowce – utrudniłoby to wówczas przekroczenie Ukraińcom Dniepru. Na terenie Białorusi zauważono grupę irańskich instruktorów, którzy najprawdopodobniej szkolą stacjonujących tam Rosjan z obsługi dronów Shahed-136. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu odbył serię rozmów z szefami resortów obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Oskarżył w nich Ukrainę o przygotowywanie prowokacji z użyciem „brudnej bomby”. Kijów stanowczo temu zaprzecza.

Zniszczenia pod Charkowem / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 05:54 Jak poinformował przedstawiciel okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Kyryło Stremusow, około 25 tys. mieszkańców zostało przeniesionych z prawego Brzegu Dniepru na lewy. Ukraińska armia posuwa się w kierunku Chersonia, zdobywając kolejne tereny. Szef prorosyjskiej administracji Wołodymyr Saldo, planuje się przewiezienie 50-60 tys. mieszkańców obwodu do Rosji. 05:43 Izrael przekazał Ukrainie informacje wywiadowcze niezbędne do namierzania irańskich dronów kamikaze Shahed-136 - podaje "New York Times", powołując się na ukraińskiego urzędnika. 05:31 Ukraiński minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wystosował zaproszenie dla misji monitorujących ONZ i MAEA wobec rosyjskich oskarżeń pod adresem Ukrainy o rzekome przygotowania do użycia "brudnej" broni nuklearnej. Każdego dnia armia ukraińska wyzwala naszą ziemię od rosyjskiego brudu. Pomysł "brudnej bomby" jest dla nas odrażający. Zapraszamy misje monitorujące ONZ i MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) do odwiedzenia Ukrainy. Świat powinien odpowiedzieć na szantaż nuklearny Rosji. Żądamy przestrzegania art. 4 Memorandum Budapesztańskiego - napisał Reznikow na Twitterze. Artykuł 4 Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r. zobowiązuje kraje-sygnatariusze do udzielenia pomocy Ukrainie, jako krajowi nie posiadającemu broni nuklearnej, gdyby stała się ona ofiarą aktu agresji, lub groźby agresji z użyciem broni nuklearnej. Memorandum, podpisane przez Rosję, Wielką Brytanię i USA, udziela Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem przez nią do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Nuklearnej (NPT). Ukraina jednostronnie zrzekła się posiadania broni nuklearnej. 05:27 Prorosyjskie kanały na Telegramie próbują oszacować straty ukraińskiej armii. Według nich Kijów miałby stracić ponad 387 tys. żołnierzy, a straty "najemników i ochotników z Polski, krajów bałtyckich i Rumunii" wyliczają na ponad 31 tys. W te doniesienia zdają się nie wierzyć nawet inni komentatorzy popierający Rosję w tym konflikcie. Tzw. minister informacji Donieckiej Republiki Ludowej Danił Bezsonow uważa, że straty są co najmniej cztery razy mniejsze. Jeśli zginęło 387 tysięcy, to rannych jest ponad milion. Kto w takim razie szturmuje nasze pozycje i przebija się przez naszą obronę? Zombie? - napisał. 05:15 Nancy Pelosi weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej - poinformowała wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa. Zdarzenie odbywa się w dniach 24-25 października w Zagrzebiu. Ponad 40 delegacji, 55 przedstawicieli parlamentów i zgromadzeń międzyparlamentarnych oraz ponad 200 akredytowanych dziennikarzy — to efekt wytężonej pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rady Najwyższej i naszych chorwackich przyjaciół - napisała Dżaparowa. Dodała, że jednym z uczestników będzie przewodniczący Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. 05:10 Co słyszeliśmy wcześniej od Rosji? Oskarżenia o nazizm, o prace nad bronią jądrową, o szkolenie gołębi bojowych. To wszystko absolutna bzdura - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak. Co słyszymy teraz? "Brudna bomba", "wysadzenie tamy". To też są kłamstwa - dodał. Nie ma żadnej "brudnej bomby". Są tylko brudne próby usprawiedliwiania ludobójstwa (przez Rosję) poprzez nowy fake - oświadczył doradca prezydenta. 05:00 Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zwrócił się w niedzielę do szefów resortów obrony kilku krajów NATO. Jak przekazało ministerstwo obrony Francji, Szojgu w rozmowie z ministrem Sebastienem Lecornu oświadczył, że Ukraina rzekomo może przygotować prowokację z użyciem "brudnej bomby". Taki sam wątek pojawił się w jego rozmowie z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em - podała agencja Reutera. Jak podkreślono, Szojgu nie przedstawił na to żadnych dowodów. Celem brudnej bomby jest rozsianie materiału radioaktywnego po trafieniu w cel, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu.