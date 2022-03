Trwa 20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Alarmy przeciwlotnicze rozległy się późnym popołudniem w Kijowie, Lwowie i kilku obwodach. 32 osoby zginęły po ostrzelaniu miasta Połohy. Rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie. Zginęła 73-letnia kobieta. Tymczasem prezydent Wołodymir Zełenski powiedział, że Ukraina musi przyjąć do wiadomości, iż drzwi NATO nie są dla niej otwarte. "Musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa" - powiedział. Do stolicy Ukrainy udała się delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, a także premierzy Czech oraz Słowenii. Wieczorem zaplanowano rozmowy z prezydentem Ukrainy. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 15.03.2022.

Ostrzelany Kijów / PAP/VROU /

- Trwa 20. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę: 32 osoby zginęły w wyniku ostrzału miasta Połohy

- Alarmy przeciwlotnicze zawyły w Kijowie, Lwowie, Humaniu, Żytomierzu, obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kirowohradzkim

- W niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę - oświadczył naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny

- Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Potrzebujemy wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które będą odpowiadać zarówno nam, jak i społeczności międzynarodowej - podkreślił

- Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udają się we wtorek do Kijowa, gdzie spotkają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem - poinformowała KPRM

17:52

"Decyzja o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa była starannie przemyślana, logistycznie i politycznie" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jak stwierdził, Guterres był bardzo zainteresowany tą wizytą.

17:50

Alarmy przeciwlotnicze zawyły po południu w Kijowie, Lwowie, Humaniu i kilku ukraińskich obwodach - relacjonują ukraińskie media.

Ostrzeżenia wydano w obwodach winnickim, lwowskim, iwano-frankowskim, kirowohradzkim.

Syreny włączono też w Czernihowie, Białej Cerkwi, obwodzie tarnopolskim.

17:38

Rosyjska rakieta zniszczyła pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęła 73-letnia kobieta - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Po uderzeniu pocisku w budynek wszczęto akcję ratunkową, w której uczestniczy 25 osób.

17:20

Z powodu rosyjskiego ostrzału miasta Połohy w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy zginęło około 20 cywilów, 11 członków obrony terytorialnej i jeden ukraiński żołnierz - podała agencja Ukrinform, powołując się na portal PIK.

17:11

Wraz z operatorem Fox News Pierrem Zakrzewskim w rosyjskim ostrzale artyleryjskim zginęła ukraińska dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

17:00

Rosyjscy terroryści chcą okrążyć Kijów i odciąć nas od jedzenia i leków; w sklepach brakuje wielu produktów, sąsiedzi, którzy wyjechali, zostawili nam klucze do swoich domów i za ich pozwoleniem żywimy się tym, co zostawili - powiedziała Olha Ołtarzewska, 22-letnia mieszkanka Kijowa.

W sklepach nie ma mleka i produktów mlecznych, świeżych warzyw, produktów codziennej higieny; zostały płatki owsiane i makaron - wymienia rozmówczyni PAP.

16:55

W mediach społecznościowych opublikowano ukraińskie nagranie pokazujące rosyjski czołg, który najechał na minę przeciwpancerną.

16:53

"Był profesjonalistą, był dziennikarzem, był przyjacielem" - tak amerykańska telewizja Fox News wspomina Pierra Zakrzewskiego, operatora kamery, który został zabity podczas filmowania działań wojennych w pobliżu Kijowa. Mężczyzna miał 55 lat.

16:33

W działaniach wojennych na Ukrainie zabity został rosyjski generał - podał portal Ukraińska Prawda.

Dziennikarze powołują się na wpis w Telegramie ukraińskiego pułku "Azow" z Mariupola. Pułk poinformował także o zniszczeniu sprzętu wojskowego.



16:22

Artykuł 5. traktatu NATO jest słabszy niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział podczas zamieszczonego na Facebooku nagrania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

16:00

Rosjanie ostrzelali autobus z osobami ewakuowanymi z Iziumu w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Nikt nie zginął, ale są ranni.



15:44

Prezydent Emmanuel Macron obiecał "ochronę konsularną" rosyjskiej dziennikarce, która podczas emisji programu informacyjnego na żywo w państwowej telewizji Kanał 1 pojawiła się na planie z plakatem antywojennym w rękach, powtarzając "przerwijcie wojnę".

15:31

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki jest zaniepokojony, że Rosja może przeprowadzić na Ukrainie prowokacje z wykorzystaniem broni chemicznej.

Obawiamy się, że Moskwa mogłaby zorganizować operację prowokacji na Ukrainie, prawdopodobnie z użyciem broni chemicznej - powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej.

15:30

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 17 ratowników państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, 32 odniosło obrażenia, a jeden przebywa w niewoli - informują władze tej służby. Jeden ratownik został wzięty do niewoli podczas ewakuacji mieszkańców Hostomla pod Kijowem.

15:27

Na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy jest 500-900 Rosjan - poinformował szef ukraińskiego koncernu Enerhoatom Petro Kotin.

Kotin powiedział na briefingu, że elektrownią "wciąż kieruje ukraiński personel", ale pracownicy "muszą uzgadniać wszystkie swoje działania z rosyjskimi wojskowymi" - pisze Enerhoatom w serwisie Telegram.

15:15

Poprzedniej doby Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała 60 osób podejrzanych o kolaborację z rosyjskimi najeźdźcami oraz 20 wrogich grup dywersyjno-zwiadowczych w różnych częściach kraju - podała agencja Interfax-Ukraina, cytując komunikat SBU.

15:00

Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Potrzebujemy wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które będą odpowiadać zarówno nam, jak i społeczności międzynarodowej - podkreślił.

Jeśli nie możemy wejść otwartymi drzwiami (do NATO - PAP), musimy współpracować z tymi organizacjami, z którymi jest to możliwe, które nam pomogą i nas obronią; musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa - powiedział podczas połączenia wideo Zełenski, przemawiając do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF).

Ukraiński prezydent powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego kraj nie należy do NATO, i dlatego "zaproponował sposób ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy i obywateli w niezależny sposób".

W skład dowodzonych przez Wielką Brytanię JEF wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja.

14:58

"Siły ukraińskie ponoszą straty w walce z rosyjskim agresorem, ale są one kilkukrotnie mniejsze niż straty ponoszone przez Rosjan" - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Dodał, że w niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę.