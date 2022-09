Delegacja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotarła do Zaporoża i zmierza do okupowanej Zaporoskiej EJ. W ciągu najbliższych dni Stany Zjednoczone ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o pełnym zawieszeniu umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych z 2007 roku. Prezydent Czech Milosz Zeman ratyfikował w środę rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję. Czwartek to 190. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje z przebiegu wojny znajdziecie w naszej relacji.

05:14 W sierpniu miesiąca Rosja zwiększyła obszar kontrolowanych przez siebie gruntów na Ukrainie o około 460 km². Odpowiada to okupacji ok. 19,48 proc. terytorium Ukrainy. ~0,08 proc. więcej niż na koniec lipca. 05:09 Irpień w obwodzie kijowskim zniszczony w rosyjskich ostrzałach. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 05:05 Pierwszy most w obwodzie sumskim otwarty po wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji. Justyna Lasota-Krawczyk