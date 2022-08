Jedna osoba zginęła i jedna odniosła obrażenia w wyniku sobotnich ostrzałów obwodu charkowskiego przez siły rosyjskie – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja rzuciła do walki ok. 160 tys. wojskowych, nie licząc sił Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - poinformował w sobotę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki, cytowany przez Suspilne. Niedziela to 186. dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.