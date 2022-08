To już 161. dzień wojny w Ukrainie. Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu – poinformowało dowództwo operacyjne Południe na Facebooku. Według niego, Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim. W nocy słychać było eksplozje w Mikołajowie na południu Ukrainy. Rosjanie ostrzelali również Charków. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 03.08.2022 r.

Wysadzone w powietrze po rosyjskim ostrzale garaże w pobliżu zakładu wód mineralnych w miejscowości Czuhujiw w obwodzie charkowskim, / PAP/Mykola Kalyeniak /

07:47

Pojawiły się niesprawdzone informacje, że Iran wysłał do Rosji pierwszą partię dronów na testy wraz z pilotami, którzy mają się nauczyć obsługi rosyjskich myśliwców Su-35. To sugeruje, że Rosja może przekazać Iranowi te samoloty - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Informacje o wysłaniu pierwszej partii dronów wraz z pilotami i inżynierami podał amerykański kanał zajmujący się analizą wywiadowczą na Twitterze - napisano w najnowszym raporcie ISW.



Think tank zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować tej wiadomości, ale ocenia, że jest ona zgodna z doniesieniami o zacieśnieniu współpracy między Moskwą a Teheranem w dziedzinie lotnictwa, by ominąć międzynarodowe sankcje nałożone na obie te stolice oraz wesprzeć rosyjską inwazję na Ukrainę.



Jeśli informacja jest prawdziwa, może to oznaczać, że Rosja zamierza przekazać Iranowi myśliwce Su-35 w zamian za drony. Może to być częścią umowy zawartej przez oba kraje 26 lipca, którą Teheran będzie się starał wykorzystać, by ułatwić sobie zakup rosyjskich samolotów bojowych - twierdzi ISW.

07:33

Lotnictwo ukraińskie przeprowadziło trzy ataki na rosyjskie punkty oporu i jeden na skupisko sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Pododdziały rakietowo-artyleryjskie zaatakowały z kolei punkt stacjonowania wojsk rosyjskich w Czornobajiwce, zadając przeciwnikowi straty.

07:17

Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu - poinformowało dowództwo operacyjne Południe na Facebooku.

Według dowództwa Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim.

Rzecznik dowództwa Władysław Nazarow podał, że siły rosyjskie próbowały prowadzić rozpoznanie bojem na linii Suchy Stawok-Biłohoriwka, ale poniosły straty i wycofały się. Potem przeprowadziły dwa ataki lotnicze na pozycje wojsk ukraińskich.

(Wojska rosyjskie) przeprowadziły ataki z okupowanych terenów obwodów chersońskiego i mikołajowskiego wzdłuż linii styczności, z użyciem śmigłowców i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - oznajmił Nazarow.



07:00

Chociaż z portu w Odessie na południu Ukrainy po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji udało się wywieźć zboże, zagrożenie globalną klęską głodu pozostaje na alarmująco wysokim poziomie - ostrzega Bank Światowy.



Inwazja Rosji na Ukrainę oraz pandemia koronawirusa spowodowały kryzys łańcuchów dostaw, który "doprowadzi kolejne miliony osób do stanu ekstremalnego ubóstwa i głodu, niszcząc wcześniejsze sukcesy walki prowadzącej do rozwoju najbardziej narażonych społeczeństw" - podaje Bank Światowy.



W swojej wtorkowej analizie eksperci BŚ zwrócili uwagę na siedem najbardziej zagrożonych państw: Afganistan, Erytreę, Mauretanię, Somalię, Sudan, Tadżykistan i Jemen, które - w związku z wojną na Ukrainie - mogą mierzyć się z podwójnym kryzysem: żywnościowych oraz zadłużeniowym.



Dla biedniejszych krajów, które zależą od importu żywności z Rosji i Ukrainy - wiele z nich to państwa afrykańskie - znalezienie alternatywnych źródeł żywności w krótkim terminie jest trudne ze względu na brak regionalnych producentów i słabo rozwiniętą infrastrukturę - zaznacza BŚ.

06:13

Hiszpania nie przekaże czołgów Leopard Ukrainie. Powodem jest ich stan techniczny - informuje Nexta.



05:40

Rzecznik Pentagonu zaprzeczył doniesieniom Kremla, jakoby armia rosyjska miała zniszczyć sześć wyprodukowanych w USA systemów rakietowych typu HIMARS - poinformowała agencja Reutera.

Rosyjska agencja Interfax cytowała wczoraj wypowiedź ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu, który poinformował o zniszczeniu HIMARSów na Ukrainie.

Jesteśmy świadomi tych najnowszych twierdzeń ministra Szojgu i są one ponownie ewidentnie fałszywe - powiedział rzecznik Pentagonu Todda Breasseale i dodał: To, co ma miejsce, to fakt, że Ukraińcy stosują z druzgocącą dokładnością i skutecznością, każdy z precyzyjnych systemów rakietowych, które USA, nasi sojusznicy i partnerzy zapewnili im (Ukraińcom -PAP) do obrony przed brutalną, zbrodniczą inwazją Rosji.

05:30

W nocy doszło do wybuchów w Mikołajowie na południu Ukrainy. W mieście wybuchł pożar. Są problemy w dostawach prądu. Całkowicie został zniszczony m.in. jeden z supermarketów:

05:20

Rosjanie ostrzelali w nocy Charków. W mieście było słychać wycie syren i eksplozje:

05:11

Słowo "HIMARS" stało się dla Ukrainy niemal synonimem słowa "sprawiedliwość", ale siły ukraińskie nie są jeszcze w stanie zniwelować przewagi artyleryjskiej wroga - oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku.



Podkreślił, że armia rosyjska wciąż ma przewagę w artylerii i "sile żywej", co "jest bardzo odczuwalne podczas walk, szczególnie na Donbasie", m.in. w Piskach i Awdijiwce w obwodzie donieckim. Tam jest po prostu piekło. Nie da się tego opisać słowami - zaznaczył prezydent.