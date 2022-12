Prezydent Rosji Władimir Putin podczas wideokonferencji zaprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga do Moskwy wiosną przyszłego roku. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Unii Europejskiej o kolejne pakiety sankcji przeciwko Rosji oraz dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Kijowa. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow powiedział, że walki w Ukrainie znajdują się w martwym punkcie. ISW odnotowało jednak sygnały, że Rosjanie mogą przygotowywać się do decydujących działań (prawdopodobnie o charakterze defensywnym) w obwodzie ługańskim, co sugeruje, że walki na Ukrainie niekoniecznie osiągnęły impas. Najważniejsze wydarzenia związane z 310. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 30.12.2022 r.