Atak rakietowy na dworzec w Kramatorsku. Zginęło co najmniej 50 osób, a ponad 100 jest rannych - podały władze ukraińskich kolei. Tragiczne doniesienia nadchodzą z Makarowa w obwodzie kijowskim. Rosyjscy żołnierze zastrzelili tam 132 cywilów - informuje szef władz miasta. Autobusy ewakuacyjne wiozące pomoc humanitarną, które przyjechały z Zaporoża do okupowanego Melitopola na południu Ukrainy, zostały przejęte przez Rosjan – poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. UE nałożyła piąty pakiet sankcji na Rosję. Objął on m.in. dwie córki Władimira Putina. Najważniejsze wydarzenia związane z 44. dniem wojny przedstawiamy w naszej relacji z 08.04.2022 r.

Atak rakietowy na dworzec w Kramatorsku . Zginęło co najmniej 50 osób, a ponad 100 jest rannych - podały władze ukraińskich kolei.

132 cywilów zastrzelili w Makarowie w obwodzie kijowskim żołnierze rosyjscy - poinformował szef władz miasta Wadym Tokar w telewizji ukraińskiej

Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę w obwodzie odeskim.

Niepokojącą aktywność wojskową na terytorium Białorusi zaobserwował sztab generalny ukraińskiej armii.

Ukraina nie zgodzi się na status quo w sprawie okupowanych przez Rosję terytoriów - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym indyjskiej sieci Republic Media Network.

Władze obwodu sumskiego poinformowały o wyparciu stamtąd wszystkich okupantów.

Rosjanie masowo wywożą ukraińskie sieroty do swojego kraju, a izba niższa rosyjskiego parlamentu Duma Państwowa pracuje nad ustawą mającą ułatwić procedurę adopcji dzieci z Ukrainy przez Rosjan - poinformowało ukraińskie ministerstwo obrony.

Autobusy ewakuacyjne wiozące pomoc humanitarną, które przyjechały z Zaporoża do okupowanego Melitopola, zostały przejęte przez Rosjan - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.

UE nałożyła piąty pakiet sankcji na Rosję . Objął on m.in. dwie córki Władimira Putina. Córki Putina zostały też objęte sankcjami w Wielkiej Brytanii.





16:00

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko powiedział we włoskiej telewizji, że otrzymał informacje o tym, że szuka się terminu na możliwą wizytę papieża Franciszka na Ukrainie.

To byłby bardzo potężny sygnał gościć go tutaj - stwierdził.



15:48

W wyzwolonej miejscowości Husariwka w rejonie iziumskim na wschodzie Ukrainy odnaleziono kolejne ciała cywilów, zamordowanych przez rosyjskie wojska podczas okupacji.

Pojawiają się też doniesienia o osobach zaginionych - przekazała Interfax-Ukraina.



15:37

Ukraina zwyciężyła w pierwszej fazie wojny z Rosją, ale kolejna faza będzie rywalizacją na zasoby - ocenił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Możliwości naszego wroga w tym względzie są niemal niewyczerpane i dlatego żeby wygrać będziemy potrzebowali innego uzbrojenia, niż do tej pory - dodał.

Zdaniem Reznikowa kluczowe znaczenie będą miały: systemy obrony powietrznej, samoloty bojowe, systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, artyleria ciężka, czołgi, pojazdy opancerzone, pociski przeciwokrętowe, a także bezzałogowe samoloty (drony) zwiadowcze i uderzeniowe.

Jak najszybciej potrzebujemy tych rodzajów broni, używanych przez państwa NATO. Wówczas koszt prowadzenia wojny przez Rosję dramatycznie wzrośnie, będzie to również oznaczało wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu - ocenił Reznikow, cytowany na twitterowym koncie ministerstwa obrony Ukrainy.





15:35

Federacja Rosyjska zdecydowała się na wyrzucenie 45 polskich dyplomatów i pracowników konsularnych - ustalili dziennikarze RMF FM. Taki komunikat przed chwilą rosyjski MSZ przekazał polskiemu ambasadorowi Krzysztofowi Krajewskiemu.



15:33

Wojska rosyjskie ostrzelały lodołamacz w porcie w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zabijając jedną osobę i kilka raniąc - poinformował pułk Azow na Telegramie.



15:20

W rosyjskich bombardowaniach i ostrzałach Czernihowa zginęło blisko 700 osób, żołnierzy i cywilów - poinformował Władysław Atroszenko, mer tego położonego na północny zachód od Kijowa ukraińskiego miasta. Dodał, że 70 ciał ofiar nie zostało jeszcze zidentyfikowanych.



14:55

132 cywilów zastrzelili w Makarowie w obwodzie kijowskim żołnierze rosyjscy - poinformował szef władz miasta Wadym Tokar w telewizji ukraińskiej.



14:40

Premier Słowacji Eduard Heger potwierdził doniesienia o dostarczeniu Ukrainie systemu obrony przeciwlotniczej S-300.

Wierzymy, że ten system pomoże ocalić jak najwięcej niewinnych Ukraińców przed agresją reżimu Putina - napisał Heger w sieci społecznościowej.

14:35

"Znowu groza na Ukrainie" - tak szef MSZ Włoch Luigi Di Maio odniósł się w piątek na Twitterze do rosyjskiego ataku rakietowego na dworzec kolejowy w Kramatorsku na Ukrainie. Według lokalnych władz zginęło tam co najmniej 39 osób, a 87 zostało rannych.



14:23

Pociski przeciwlotnicze Piorun i przeciwpancerne Javelin, zamawiane dla polskiego wojska, sprawdzają się w warunkach bojowych na Ukrainie - ocenił szef MON Mariusz Błaszczak, który obserwował na poligonie w Nowej Dębie szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy.



14:11

Rosyjscy żołnierze zaczęli przymusowo wcielać do armii mężczyzn z okupowanych obrzeży Mariupola, miasta na południowym wschodzie Ukrainy - przekazała rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa.

Jak dodała, pojawiły się również doniesienia o przymusowym poborze w Wasylówce, w obwodzie zaporoskim na południu kraju. Mężczyźni są tam zatrzymywani przez Rosjan w punktach kontrolnych.

Możliwe, że ci mężczyźni zostaną również zmuszeni do walki w szeregach (...) armii (wroga) - podkreśliła Denisowa. Zaapelowała do ONZ oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.

13:52

Byłem świadkiem zmian w polityce rosyjskiej, ale szczerze mówiąc, wciąż miałem nadzieję na resztki racjonalności ze strony Władimira Putina. Nie przypuszczałem, że w imperialnym szale zaryzykuje on całkowitą ruinę polityczną, gospodarczą i moralną swojego kraju - mówi prezydent Frank-Walter Steinmeier w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel".

Jestem wstrząśnięty tym atakiem (na Ukrainę) - podkreśla w wywiadzie niemiecki przywódca.



13:45

Holandia płaci Rosji za gaz ponad 34 mln euro dziennie - informuje agencja badawcza Kalavasta. To około 2 euro dziennie na mieszkańca. Od początku rosyjskiej inwazji Niderlandy zapłaciły rosyjskim firmom gazowym co najmniej 1,5 mld euro.



Jak szacuje dziennik "NRC" za tę kwotę Moskwa mogłaby kupić 500 nowych czołgów.

13:33

Unijne państwa zatwierdziły kolejne sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainę.

Zakładają one zakaz importu węgla z Rosji - ale od sierpnia. Restrykcje wejdą w życie, gdy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a to najpewniej stanie się jeszcze dziś.



13:16

W historii widzieliście rosyjski atak na waszą ojczyznę. Zagrożenie jest wciąż obecne; Ukraina walczy za wszystkich - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając do fińskiego parlamentu.

"Uratowaliście wasz kraj przed atakiem Stalina. W ten sam sposób nasz naród jest odważny i broni się już 43. dzień" - mówił ukraiński przywódca, przypominając fińsko-sowiecką wojnę zimową z przełomu lat 1939/40.

12:55

Niemcy są ostrożni i czasem naiwni - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM dr Marek Prawda, były ambasador RP w Niemczech, oceniając niemiecką politykę wobec Rosji. Rząd niemiecki jest pod ogromną presją swojego społeczeństwa, który już nie akceptuje tego historycznego kompleksu winy - podkreślił gość Krzysztofa Berendy.

12:41

Wielka Brytania dodała do listy osób objętych sankcjami dwie córki dorosłe prezydenta Rosji Władimira Putina oraz córkę rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Córki Putina - Maria Woroncowa i Jekaterina Tichonowa - oraz córka Ławrowa Jekaterina Winokurowa na mocy nałożonych sankcji mają zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, ich aktywa w tym kraju zostają zamrożone, a brytyjscy obywatele i firmy nie mogą dokonywać z nimi żadnych transakcji finansowych.



12:31

Na rakiecie, która spadła na dworzec w Kramatorsku i według ostatnich informacji zabiła co najmniej 39 osób, widać napis: "Za dzieci".

12:02

Bank Rosji podjął decyzję o obniżeniu głównej stopy procentowej do z 20 do 17 proc. Instytucja nie wykluczyła dalszych obniżek. Po rozpoczęciu się rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze monetarne skokowo podniosły stopy procentowe próbując ratować rubla.

12:01

Państwa UE zatwierdziły kolejne sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. Zakładają m.in. zakaz importu węgla z Rosji - ale od sierpnia. Restrykcje wejdą w życie, gdy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, co prawdopodobnie stanie się jeszcze dziś. Sankcjami zostaną też objęte dwie córki Władimira Putina. Wydłużenie o cztery miesiące wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel jest czymś dalece rozczarowującym - powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.

12:00

Jest to zło, które nie ma granic i nigdy się nie zatrzyma, jeśli nie zostanie ukarane - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do rosyjskiego ataku rakietowego na dworzec kolejowy w Kramatorsku.



11:59

27 osób zginęło, w tym dwoje dzieci, rannych jest ponad 30 osób - to najnowszy tragiczny bilans rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku.

Na dworcu i w jego okolicach podczas uderzenia rakiety z ładunkiem kasetowym było około czterech tysięcy tysiące ludzi, którzy chcieli się ewakuować w bezpieczniejsze rejony Ukrainy.

11:58

Na podlondyńskim lotnisku Luton zatrzymano prywatny odrzutowiec należący prawdopodobnie do Jewgienija Prigożyna, rosyjskiego oligarchy związanego z prezydentem Władimirem Putinem.

11:29

Ponad 3 tys. przedmiotów wybuchowych, w tym bomb lotniczych, fragmentów systemu rakietowego Iskander, bomb kasetowych, min przeciwpiechotnych oraz amunicji do artylerii i moździerzy, zabezpieczyła na pierwszym etapie rozminowywania ukraińska policja w podkijowskim Irpieniu, okupowanym wcześniej przez wojska rosyjskie.



11:27

Ukraina i Rosja stale prowadzą negocjacje z Rosją zdalnie, ale nastroje zmieniły się po odkryciu zbrodni w podkijowskiej miejscowości Bucza - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w ukraińskiej telewizji.

Podolak przekazał także, że Ukraina pracuje nad możliwością ewakuacji cywilów z oblężonego Mariupola drogą morską

11:25

Japoński rząd wydalił z kraju ośmiu rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na rosyjskie działania na Ukrainie, w tym zbrodnie na ludności cywilnej - informuje agencja Reutera za japońskim ministerstwem spraw zagranicznych.

Wśród ośmiu dyplomatów znajduje się kilku przedstawicieli handlowych, ale nie ambasador Michaił Gałuzin. Nie podano więcej szczegółów.

To rzadko spotykany w Japonii ruch, jednak zdarzało się to już w przeszłości, w tym kilka razy za czasów sowieckich.

11:23

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 19 tys. żołnierzy, a także 700 czołgów, 333 systemy artyleryjskie, 150 samolotów i 135 śmigłowców - ogłosił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 8 kwietnia Rosja straciła również 1891 pojazdów opancerzonych, 108 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów przeciwlotniczych, 1361 samochodów, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 112 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.



11:12

Polski ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosjanie szykują się do wydalenia części polskich dyplomatów z Moskwy.

11:11

Rosyjski gigant naftowy Łukoil ostrzega, że jego rafinerie mogą wkrótce wstrzymać produkcje, gdyż magazyny są przepełnione produktami naftowymi, głównie olejem opałowym. To efekt sankcji nałożonych na Rosję - znacząco zmniejszyła się liczba nabywców.

11:02

To rosyjski generał Aleksiej Dombrowski wydał rozkaz ostrzału osiedli mieszkalnych w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy, a także obiektów Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - poinformował ukraiński koncern atomowy Enerhoatom.

11:00

Prokuratury polska i ukraińska ustalają sprawę wyjazdu biegłych z naszego kraju do podkijowskich miejscowości. Mieliby pomagać w dokumentowaniu rosyjskich zbrodni wojennych dokonanych na ludności cywilnych, m.in. w Buczy, Irpieniu i Hostomlu.

10:27

Atak rakietowy na dworzec w Kramatorsku. Zginęło co najmniej 30 osób, a ponad sto jest rannych - podały władze ukraińskich kolei.

10:23

Autobusy ewakuacyjne wiozące pomoc humanitarną, które przyjechały z Zaporoża do okupowanego Melitopola na południu Ukrainy, zostały przejęte przez Rosjan - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.

Chodzi o kolumnę autobusów, które wiozły do Melitopola pomoc humanitarną, a następnie miały ewakuować mieszkańców miasta.

"Kierowcom kazali przesiąść się do jednego autobusu i jechać z powrotem. Resztę autobusów skonfiskowali" - napisał Staruch na Telegramie.

Informację tę, jak podaje ukraińska redakcja Radia Swoboda, potwierdził również mer Melitopola Iwan Fedorow. Według niego skonfiskowano całą pomoc humanitarną - leki, żywność, środki higieny.

Swoboda podaje, że kolumna, która wczoraj wyjechała do Melitopola, składała się z siedmiu autobusów.

09:47

Rosjanie masowo wywożą ukraińskie sieroty do swojego kraju, a izba niższa rosyjskiego parlamentu Duma Państwowa pracuje nad ustawą mającą ułatwić procedurę adopcji dzieci z Ukrainy przez Rosjan - poinformowało na Twitterze ukraińskie ministerstwo obrony.



09:39

Białoruscy internauci informują o wjeżdżających do ich kraju z Ukrainy dziesiątkach samochodów, które mogły być skradzione przez rosyjskich żołnierzy. W sieci pojawiają się fotografie aut bez tablic rejestracyjnych z namalowanymi literami V, które przez Białoruś jadą do Rosji.

Internauci zauważają, że to w głównej mierze pojazdy wyprodukowane po 2020 roku - luksusowe SUV-y, pick-upy, duża liczba japońskich osobówek, ale także samochody dostawcze.

09:31

Rosyjska firma aluminiowa Rusal, należąca do oligarchy Olega Deripaski, wezwała do zbadania zbrodni wojennych w Buczy w Ukrainie. To pierwsze rosyjskie przedsiębiorstwo, które wystosowało taki apel.

09:24

Przeprowadzimy nacjonalizację wszystkich rosyjskich majątków na Ukrainie w ramach rekompensaty za poniesione straty. Niemniej, żaden kraj nie może funkcjonować samodzielnie podczas wojny, dlatego liczymy na dalsze wsparcie partnerów - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

09:10

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,573 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W czwartek funkcjonariusze odprawili 23,5 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano - 6,8 tys osób.



09:09

Dziś planowana jest ewakuacja mieszkańców z obwodów donieckiego i ługańskiego na południowym wschodzie kraju - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk.

Ewakuacja ma się odbywać na 10 trasach, gdzie uzgodniono korytarze humanitarne - m.in. z Mariupola w obwodzie donieckim (tylko samochodami prywatnymi), z Siewierodoniecka, Lisiczańska, Popasnej, Rubiżnego w obwodzie ługańskim.

09:08

163 mieszkańców podkijowskiej Buczy - zamordowanych przez Rosjan - zidentyfikowały do tej pory ukraińskie służby - informuje mer Anatolij Fedoruk. Na razie potwierdzono, że w mieście zginęło co najmniej 320 osób.

09:06

W wyzwolonej miejscowości Husariwka w rejonie (powiecie) iziumskim obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy odnaleziono spalone szczątki trojga cywilów. Zbrodni dokonały rosyjskie wojska - poinformowała na Telegramie charkowska prokuratura obwodowa.



08:50

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell spotkają się dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do Kijowa jadą pociągiem z Przemyśla.

08:35

Prezydent Duda jest prawnikiem i waży słowa, natomiast to, co powiedział w CNN, jest jasne: zbrodnia w Buczy i inne zbrodnie noszą znamiona ludobójstwa - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. To jest do ustalenia przez trybunały, w jakim zakresie Władimir Putin ponosi za to odpowiedzialność, a na pewno ponosi - dodał gość Roberta Mazurka.

08:33

Tak teraz wygląda Czernihów.

08:16

Japoński rząd wydala z kraju część rosyjskich dyplomatów - informuje agencja Reutera za japońską agencją Kyodo.

Na godz. 11 czasu polskiego jest planowana konferencja prasowa premiera Japonii Fumio Kishidy, w czasie której ma on ogłosić dodatkowe japońskie sankcje na Rosję.

08:15

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy praktycznie nie ma już rosyjskich żołnierzy, ale najeźdźcy wciąż strzelają z wyrzutni rakiet, by siać panikę i zadawać straty ludności cywilnej - oświadczył szef władz obwodu Witalij Kim, cytowany przez agencję Ukrinform.

08:14

Pierwsze trzy z dwudziestu transporterów opancerzonych Bushmaster, które Australia obiecała Ukrainie, zostały wysłane w rano do Europy - informuje australijski serwis news.com.au. Jednocześnie minister obrony Australii Peter Dutton porównuje przywódcę Rosji Władimira Putina do Hitlera.



08:05

Poranny alarm przeciwlotniczy i konieczność zejścia do schronu. Tak wygląda poranek w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy - informuje specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun.

"Służby na razie nie przekazują szczegółów. Część mieszkańców centrum Lwowa pospiesznie udała się do bezpiecznych miejsc, ale część nie przerywa załatwiania swoich codziennych spraw. Tu gdzie jestem - w centrum Lwowa - ulice jednak nieco opustoszały" - relacjonuje Mateusz Chłystun.

08:02

Co najmniej 169 dzieci zginęło na Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji, a 306 zostało rannych - poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denisowa.



07:58

Rosyjskie banki odnotowały gwałtowny wzrost sald na rachunkach klientów biznesowych w chińskich juanach - informuje "Kommiersant". "Bloomberg" z kolei podał, że w marcu Chińczycy płacili za rosyjski węgiel we własnej walucie.

07:40

Ponad 600 osób przesłuchanych w polskim śledztwie dotyczącym rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych w Ukrainie - dowiedział się reporter RMF FM. Postępowanie w sprawie rosyjskiej agresji mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej wszczął 28 lutego.

07:32

130 mieszkańców Jahydne na Ukrainie zostało spędzonych przez Rosjan do piwnicy i przetrzymywanych tam jako zakładnicy. Tak spędzili oni cztery tygodnie. Nie wszyscy przeżyli. Ci, który przetrwali ten horror, opowiadają dziś o swojej traumie.

07:31

Siły rosyjskie całkowicie wycofały się z północnej Ukrainy na Białoruś i do Rosji poinformowałobrytyjskie ministerstwo obrony na Twitterze, cytując informacje uzyskane przez wywiad.

Przynajmniej część rosyjskich sił zostanie przeniesiona na wschodnią Ukrainę, by walczyć w Donbasie - napisał resort obrony.

Masowe przemieszczenie z północy na wschód prawdopodobnie potrwa co najmniej tydzień. Wcześniej konieczne będzie także uzupełnienie zapasów.



07:16

Ambasadorowie Francji i Włoch, którzy przed wybuchem wojny przenieśli się z Kijowa do Lwowa, zapowiedzieli powrót do stolicy Ukrainy. Wczoraj do Kijowa powrócili ambasadorowie Litwy i Turcji. Ambasador Republiki Litewskiej przyjechał ze Lwowa, a dyplomata Turcji z Czerniowców.

Pierwsi, którzy powrócili do stolicy Ukrainy byli przedstawiciele Słowenii. Charge d'affaires Bostjan Lesjak pojawił się w Kijowie już 27 marca, ambasador Tomaz Mencin jeszcze rezyduje w Rzeszowie.

Od początku rosyjskiej agresji jedynym ambasadorem, który nie opuścił Kijowa był ambasador Polski Bartosz Cichocki.

07:15

Ukraina nie zgodzi się na status quo w sprawie okupowanych przez Rosję terytoriów i będzie walczyć o każde ukraińskie miasto kontrolowane obecnie przez wroga - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym indyjskiej sieci Republic Media Network.

07:10

24 pożary domów mieszkalnych po rosyjskich ostrzałach w obwodzie ługańskim. Jak informuje szef miejscowej administracji obwodowej Sierhiju Gajdaj, kanonada praktycznie nie ustaje. Celem wroga są zamieszkałe obszary. Używane są między innymi wyrzutnie rakiet typu Grad. "Rosjanie pozbawiają mieszkańców własności, a co najgorsze, życia, a sami na froncie ponoszą straty" - napisał w mediach społecznościowych gubernator.

06:51

Niepokojącą aktywność wojskową na terytorium Białorusi zaobserwował sztab generalny ukraińskiej armii. Białoruskie siły zbrojne prowadzą szkolenia operacyjne i bojowe na poligonach całego kraju. Wzmacniana jest też liczebność wojska do ochrony granicy z Ukrainą - zaangażowane w nią zostały cztery batalionowe grupy taktyczne. Białoruś rozpoczęła też werbowanie najemników - mówi rzecznik ukraińskiego sztabu.

Sztab ostrzega też przed dużym zagrożeniem atakami rakietowymi z białoruskiego terytorium, a także wykorzystaniem rosyjskiego lotnictwa, stacjonującego w bazach tego kraju.

Dodatkowo - informując w porannym komunikacie o sytuacji na froncie - dowództwo podaje, że Rosjanie w nocy skupiali się na zajęciu Mariupola, blokadzie Charkowa oraz ostrzałach miejscowości w obwodzie charkowskim i ługańskim.



06:50

Google Maps pokażą panoramy zniszczonych miast Ukrainy. Projekt został zainicjowany przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. "Cały świat powinien zobaczyć, jak miasta wyglądały wcześniej i co z nimi zrobił agresor" - mówią przedstawiciele resortu.

06:00

Wojna w Ukrainie znajduje się w niebezpiecznej fazie, a rosyjskie wojska szykują się do kolejnego ataku, który może być jeszcze bardziej brutalny i barbarzyński - ostrzegł dowódca brytyjskiego lotnictwa, marszałek Mike Wigston.

Rosjanie się przemieszczają i są pełne podstawy, by przypuszczać, że wrócą, a Ukraina odczuje w pełni skutki tego, co Rosja przyniesie - powiedział Wigston w stacji Sky News.

05:59

Niezależny rosyjski portal Meduza, działający na Łotwie, opublikował nagranie wideo z podkijowskiej Buczy, które - jak podkreślił - dowodzi, że ludność cywilna w tym mieście była zabijana, zanim z Buczy wycofały się wojska rosyjskie.

05:44

Kolejny obszary na północy Ukrainy - bez Rosjan. Nad ranem władze obwodu sumskiego poinformowały o wyparciu stamtąd wszystkich okupantów. Rosjanie - jak w przypadku obwodów kijowskiego i czernihowskiego - nazywają to zaplanowanym odwrotem w geście dobrej woli. Ukraińcy widzą to inaczej - to zasługa naszej armii. Szef miejscowej administracji Dmytro Żywycki napisał w mediach społecznościowych: "Okolica jest wolna od orków, więc jeśli usłyszysz eksplozje - to nasi saperzy neutralizują miny pułapki i amunicję pozostawioną przez rosyjskie wojsko na naszej ziemi". Gubernator ostrzegł też, by jeszcze nie wracać do domów. "To nie czas na sprzątanie, teraz jest czas na rozminowywanie" - dodał Żywycki.

05:32

Zespół Pink Floyd o północy zaprezentował nową piosenkę "Hey Hey Rise Up", z której cały dochód zostanie przekazany na Ukraińską Pomoc Humanitarną. W nowym utworze do Davida Gilmoura i Nicka Masona dołączą Guy Pratt i Nitin Sawhney oraz wokalista Andrij Chływniuk z ukraińskiego zespołu Boombox.



05:10

Naszą relację z 44. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Rosyjska armia przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę w obwodzie odeskim na południu Ukrainy, powodując zniszczenia - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalne władze. Atak rakietowy przeprowadzono z morza. Nie podano, co dokładnie było celem tego uderzenia i jaka jest skala zniszczeń.

- Potrzeba więcej sankcji. Konieczne są ostrzejsze sankcje - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez UE kolejnego pakietu restrykcji wobec Rosji. W nagraniu wideo opublikowanym na komunikatorze Telegram Zełenski podkreślił, że dotychczasowe sankcje nałożone na Rosję nie są wystarczające by zmusić Moskwę do zakończenia wojny. Ponownie zażądał broni dla Ukrainy, dzięki której - jak powiedział - "będziemy mogli wygrać na polu bitwy". To będzie najostrzejsza sankcja wobec Rosji - stwierdził Zełenski.



- Rosyjska armia popełnia zbrodnie wojenne. Rosja nie ma czego szukać w Radzie Praw Człowieka ONZ - powiedział prezydent USA Joe Biden po zawieszeniu Rosji w prawach członka tego gremium. Zdjęcia z Buczy i innych miejscowości na Ukrainie, po wycofaniu się z nich wojsk rosyjskich, są przerażające - stwierdził Biden. Wskazują na gwałty, tortury i egzekucję, a w niektórych przypadkach na bezczeszczenie zwłok - to obraza dla całej ludzkości - podkreślił amerykański prezydent. Dodał, że "kłamstwa Rosji nie wytrzymują niepodważalnych dowodów na to, co dzieje się na Ukrainie".

- Kanclerz Olaf Scholz ponownie zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o przerwanie działań zbrojnych na Ukrainie. Ta wojna musi zostać natychmiast zakończona. Konieczne jest zawieszenie broni. Rosja musi wycofać swe wojska z Ukrainy - powiedział szef niemieckiego rządu. Scholz podkreślił, że Putin niszczy nie tylko Ukrainę, ale także "przyszłość własnego kraju".

Poinformował, że rząd federalny przekaże 2 mld euro krajom związkowych RFN na pokrycie kosztów opieki i integracji uchodźców z Ukrainy.



- W związku rosyjską inwazją na Ukrainę rząd USA wprowadził nowe sankcje, obejmując nimi dwa rosyjskie przedsiębiorstwa państwowe, United Shipbuilding Corporation (USC) i firmę wydobywającą diamenty, Alrosa - poinformował Departament Skarbu. Zamrożone zostały majątki obu firm w USA, a także zamknięto im dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.



- Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja ma m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Wprowadzono też zapis o dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez RARS.



- Oczekujemy powołania międzynarodowej komisji śledczej ws. ludobójstwa na Ukrainie i pilnego osądzenia zbrodniarzy wojennych; domagamy się zawieszenia Rosji w organizacjach międzynarodowych stojących na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa - głosi uchwała przyjęta przez Sejm. Sejm przyjął uchwałę dotyczącą potępienia zbrodni ludobójstwa na terenie Ukrainy przez aklamację.

- Koncern Meta poinformował o usunięciu grup i profili m.in. na Facebooku związanych z białoruskim KGB i zamieszczających posty oskarżające Polskę o złe traktowanie migrantów z Bliskiego Wschodu i nawołujące do protestów przeciwko polskiemu rządowi.

- Kanadyjska policja federalna rozpoczęła dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie oraz zbrodni przeciw ludzkości - poinformowano w komunikacie. "W odpowiedzi na okrucieństwa popełniane na Ukrainie, w ramach kanadyjskich programów zajmujących się zbrodniami przeciw ludzkości i zbrodniami wojennymi, prowadzona jest bliska współpraca z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, w ramach globalnych wysiłków na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed rosyjską inwazją" - napisano.