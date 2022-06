Rosjanie ściągają rezerwy do Siewierodoniecka, a także na kierunek Toszkiwka-Zołote, gdzie trwają walki. Wojska przeciwnika próbują otoczyć zgrupowanie sił ukraińskich – poinformował szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. W obwodzie donieckim siły przeciwnika kontrolują 55 proc. terytorium – powiadomił szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. "Sytuacja wzdłuż całej linii frontu jest bardzo trudna. Rosjanie stosują wszystkie rodzaje uzbrojenia, jakie posiadają" - zaznaczył. Najnowsze informacje ze 120. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Rozpoczyna się dwudniowy szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Jednym z głównych tematów rozmów będzie przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.



Wobec powrotu wojny do Europy podjęliśmy bezprecedensowe działania dowodzące geopolitycznej siły UE. Teraz musimy poczynić dalsze kroki, by wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność naszego kontynentu. Będzie to główny temat naszego szczytu Rady Europejskiej 23-24 czerwca - napisał w zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.



Działania rosyjskich agentów wpływu skoncentrowane są na podważaniu społecznego poparcia dla pomocy Ukrainie - pisze portal The Daily Beast, powołując się na analizy amerykańskiego wywiadu. Służby uważają też, że Rosjanie starają się wpłynąć na wynik listopadowych wyborów do Kongresu.

Portal cytuje dwa dokumenty Biura Wywiadu i Analiz ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS). Według wydanej jeszcze w maju analizie, Kreml skupia swoje operacje wpływu za pomocą swoich mediów i innych kontrolowanych podmiotów "niemal całkowicie" na temacie wojny na Ukrainie, przede wszystkim lansując tezę, że zachodnie wsparcie dla Ukrainy jest przyczyną przedłużającej się wojny.

Dokonując inwazji na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego Rosja zrobiła to samo, co naziści zrobili 22 czerwca 1941 r. - powiedział Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo w środę pod koniec 119 dnia wojny, informuje Ukrinform.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydent Mołdawii Maią Sandu - poinformowała Ukraińska Prawda cytując wpis prezydenta na Twitterze.

O jutrzejszym posiedzeniu Rady Europejskiej rozmawiałem z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Czekamy na decyzję Unii Europejskiej o przyznaniu naszym państwom statusu kandydata. Uzgodniliśmy wzajemną pomoc w drodze do UE - napisał prezydent Zełenski.

Według Ukraińskiej Prawdy przygotowywana jest wizyta prezydent Mołdawii w Kijowie.

Stanowisko Kiszyniowa po rosyjskiej inwazji rozczarowało Kijów, ponieważ Mołdawia natychmiast ogłosiła, że nie nałoży na Rosję sankcji gospodarczych. Ostatecznie jednak nieformalnie wprowadziła sankcje unikając umieszczenia jej na rosyjskiej liście "nieprzyjaznych państw" - komentuje kontekst rozmowy Ukraińska Prawda. Kolejną kwestią sporną w stosunkach między obydwoma krajami była dostawa broni - przypomina portal.

W obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy siły przeciwnika kontrolują 55 proc. terytorium - powiadomił szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. Dodał, że sytuacja wzdłuż całej linii frontu jest bardzo trudna. Wróg stosuje wszystkie rodzaje uzbrojenia, jakie posiada - zaznaczył.

Ci spośród mieszkańców, którzy pozostali na terenie objętym walkami, najczęściej mówią, że nie mają dokąd jechać lub nie mają środków na życie w innych miejscach. Ludzie ci w większości ukrywają się, lecz to również jest bardzo niebezpieczne, ponieważ Rosjanie stosują ciężką artylerię oraz lotnictwo.