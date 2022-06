To już 119. dzień wojny na Ukrainie. Wołodymir Zełenski w swym wystąpieniu przyznał, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka, ponieważ wojska rosyjskie nasiliły ofensywę mającą na celu wyparcie sił ukraińskich z kluczowych rejonów. "Siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji powinien być przyjęty tak szybko jak to możliwe" - podkreślił. Dziś Parlament Europejski na sesji plenarnej będzie debatował nad przyznaniem m.in. Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. Najnowsze informacje ze 110. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 22.06.2022 roku.

Na zdjęciu mieszkańcy Borodzianki / PAP/EPA/ROMAN PILIPEY /

05:33

Parlament Europejski na sesji plenarnej będzie debatował nad przyznaniem statusu państwa kandydującego do UE dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, a następnie nad stosowną rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

05:28

Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale będzie to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił prezydent USA Joe Biden.

Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki, czy obawia się rozłamów w jedności Zachodu w obliczu zmęczenia zachodnich społeczeństw wojną na Ukrainie.

Nie, nie obawiam się tego. Ale myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie - co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa. Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii - powiedział Biden, odnosząc się do szczytu NATO w Madrycie w dniach 28-30 czerwca.

05:20

Siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji powinien być przyjęty tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nagraniu wideo. Jak informuje agencja Ukrinform Zełenski powiedział też, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka.

We wszystkich negocjacjach z zagranicznymi partnerami stale podkreślam, że siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji jest potrzebny tak szybko jak to możliwe. Rosja musi odczuwać narastający nacisk z powodu wojny i jej agresywnej antyeuropejskiej polityki - powiedział Zełenski.